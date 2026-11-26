Muchos comercios en EE.UU. suelen extender sus promociones, gracias al Cyber Monday y la entrada de la temporada navideña

Si no puedes aprovechar Black Friday, aún te quedan unos días. Foto: Shutterstock

El hecho de no poder comprar el viernes 27 de noviembre, día oficial de Black Friday, no significa que los descuentos vayan a desaparecer de inmediato. Generalmente, y a modo de estrategia comercial, varias cadenas en Estados Unidos suelen extender las ofertas durante el fin de semana e incluso los primeros días de diciembre.

Recuerda además que el lunes 30 de noviembre se celebra el Cyber Monday y algunas promociones podrían mantenerse activas, solo que con cambio de motivo o diseño.

Y por si fuese poco arranca oficialmente la temporada navideña, así que de una forma u otra continuarás topándote con descuentos que siempre merece la pena aprovechar y/o analizar. La duración de las ofertas también depende de cada tienda, la categoría del producto y otras condiciones.

¿Hasta cuándo se pueden aprovechar las ofertas de Black Friday?

Aunque las ofertas continuarán prácticamente durante todo diciembre, por la Navidad y Año Nuevo, lo que puede cambiar es el tipo de promoción. Esto significa que, si bien los descuentos de Black Friday pueden extenderse hasta el 2 o 3 de diciembre (por ejemplo), tampoco quiere decir que serán los mismos que ya se anunciaron.

Un ejemplo claro es Amazon, que anunció que su campaña de Black Friday Week y Cyber Monday estará disponible del 19 al 30 de noviembre. La compañía también informó que incorporará ofertas nuevas cada día y lanzamientos especiales de descuentos durante el viernes 27 y el lunes 30. Más allá de esa fecha, es probable que vuelva a sus precios habituales, con alguna u otra sorpresa.

Walmart, otra cadena reconocida, maneja una estrategia distinta. Su evento principal de Black Friday comenzó en línea el lunes 23 de noviembre y se mantendrá hasta el domingo 29. En las tiendas físicas, las ofertas arrancarán el viernes 27. Después, la cadena dará paso a su evento de Cyber Monday, previsto del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

Por su parte, Best Buy programó una etapa de ofertas llamada Cyber Sunday, la cual se conecta previamente con el Cyber Monday. En este sentido, su calendario contempla una semana adicional de promociones, del 1 al 6 de diciembre.

Ese mismo comportamiento lo adoptan muchas cadenas en Estados Unidos, por lo que tendrás varios días más para aprovechar cualquier tipo de descuento, aunque no porte el sello de Black Friday.

Lo que sí debes considerar para no llevarte sorpresas es que los descuentos pueden cambiar de un día para otro. Según explica el portal POSTA, Algunos artículos tienen promociones limitadas a determinadas horas, mientras que otros se ofrecen hasta agotar existencias. También es posible que una oferta desaparezca antes de la fecha oficial de cierre porque se vendieron todas las unidades disponibles.

5 precauciones si vas a comprar después del Black Friday

Si definitivamente no puedes comprar durante el viernes, es muy probable que lo hagas después, pero hay algunas medidas o precauciones que pueden ayudarte a evitar una mala experiencia. Apúntalas ahora:

Consulta la fecha de vencimiento: revisa los términos de la promoción en la página oficial de la tienda. No te guíes únicamente por el anuncio de Black Friday

revisa los términos de la promoción en la página oficial de la tienda. No te guíes únicamente por el anuncio de Black Friday Comprueba el inventario: un descuento puede seguir publicado, pero el artículo podría estar agotado o no disponible para entrega en tu zona

un descuento puede seguir publicado, pero el artículo podría estar agotado o no disponible para entrega en tu zona Compara el precio final: revisa impuestos, gastos de envío y posibles cargos adicionales antes de decidir

revisa impuestos, gastos de envío y posibles cargos adicionales antes de decidir Verifica si la oferta es limitada: algunos descuentos especiales duran solo unas horas o están sujetos a existencias

algunos descuentos especiales duran solo unas horas o están sujetos a existencias Revisa el precio en otros comercios: comparar permite saber si la rebaja realmente representa un ahorro

La recomendación final es que no asumas que todos los descuentos durarán hasta el 30 de noviembre. Cada tienda publica su propio calendario y puede modificar sus ofertas según la disponibilidad de los mismos productos.

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