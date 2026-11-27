Los representantes de la generación formada en EE.UU. que ya tiene peso en el proyecto mexicano

Kimbrough jugó como titular ante Venezuela en Qatar 2026 | Claro Sports

El empate 0-0 entre México y Venezuela en el Mundial sub 17 de Qatar 2026 dejó al Tri con el primer lugar del Grupo K y permitió completar el balance de sus cuatro futbolistas vinculados a academias de la MLS.

Marcelo Ávalos, Jonathan de la Fuente, Matthew Arana y Da’vian Kimbrough son cuatro joyas de la MLS que llegaron al torneo con trayectorias distintas, pero con un denominador común: su desarrollo en el sistema formativo del fútbol estadounidense.

La primera ronda mostró que no todos tuvieron el mismo protagonismo. Mientras Kimbrough fue una de las referencias ofensivas del equipo, otros encontraron oportunidades desde la rotación o el banquillo. El resultado ante Venezuela también dejó una señal: la profundidad de la plantilla será importante cuando comience la eliminación directa.

Uno por uno: el balance de los cuatro jugadores de MLS

Da’vian Kimbrough – FC Dallas / North Texas SC

El delantero fue uno de los nombres más visibles del grupo. Su participación en el ataque mexicano volvió a poner sobre la mesa las cualidades que lo llevaron a destacar desde muy joven: potencia, velocidad y capacidad para disputar balones ante defensores físicamente fuertes.

Contra Venezuela participó en la jugada que terminó con un disparo de Jesús Orduño al minuto 75. Su influencia ofensiva y su movilidad justifican una valoración positiva, aunque todavía tiene margen para mejorar la precisión en el último toque.

Marcelo Ávalos – San Jose Earthquakes

El guardameta californiano aportó una alternativa bajo los tres palos durante la rotación del equipo. Su estatura y alcance son características que le permiten competir en el juego aéreo, mientras que su experiencia con Quakes II representa un antecedente importante para su edad. El registro estadístico del torneo le atribuye dos atajadas. Su presencia confirma que México cuenta con opciones formadas en Estados Unidos también en una posición que exige personalidad y concentración.

Matthew Arana – Houston Dynamo

El mediocampista texano ofreció una alternativa para conectar el juego y darle energía al ataque. Ante Venezuela ingresó al minuto 62 y terminó participando en una de las últimas aproximaciones mexicanas: cobró el tiro de esquina que Dylan Martínez remató de cabeza en tiempo agregado. Su capacidad para asociarse y aparecer entre líneas responde al perfil que desarrolló en Houston Dynamo 2. La siguiente fase será una oportunidad para buscar más minutos.

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Jonathan de la Fuente – Colorado Rapids

Su participación ante Venezuela fue breve: entró al campo al minuto 76 en sustitución de Jesús Orduño. Sin embargo, su perfil de mediocampista de equilibrio ofrece una herramienta distinta para el cuerpo técnico. De la Fuente llegó a Qatar con experiencia en MLS NEXT Pro y antecedentes importantes en el proceso clasificatorio de Concacaf. Su reto será convertir esa madurez táctica en mayor continuidad dentro del campo.

Ritmo y roce físico: el aporte de la MLS al Tri

La formación en academias estadounidenses tiene una particularidad: varios prospectos pueden competir desde edades tempranas en estructuras vinculadas al fútbol profesional. En el caso de estos cuatro jugadores, el paso por equipos como Quakes II, Rapids 2, Houston Dynamo 2 y North Texas SC les permitió convivir con futbolistas de mayor edad y elevar sus exigencias físicas.

Ese recorrido no garantiza por sí solo una ventaja, pero sí amplía las herramientas disponibles. En Qatar, México necesitó alternar intensidad, presión y capacidad para disputar duelos individuales frente a selecciones con características diferentes.

Una apuesta binacional que ya da resultados

La presencia de estos cuatro futbolistas también refleja el trabajo de captación de la Federación Mexicana de Fútbol entre jugadores con raíces mexicanas que crecieron en Estados Unidos. El caso de Kimbrough, quien optó por representar al Tri después de pasar por selecciones juveniles estadounidenses, ilustra la importancia de ese seguimiento.

El empate sin goles ante Venezuela cerró una primera ronda invicta para México, con dos triunfos y una igualdad. Más allá de las calificaciones, el balance deja una conclusión: las academias de la MLS ya forman parte del mapa de talento que alimenta a las selecciones menores mexicanas. El desafío ahora será que esa diversidad se traduzca en protagonismo cuando cada partido pueda definir la continuidad en Qatar.

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