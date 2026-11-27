Más de 900,000 clientes se quedaron sin electricidad durante Thanksgiving, debido a los daños provocados por la tormenta

Las tormentas dejaron vías de circulación aún en riesgo. Foto: Lokman Elibol / AFP

Aunque los cielos están más despejados en algunas localidades, las fuertes tormentas de Thanksgiving dejaron varias inundaciones en la costa este de Estados Unidos. Según reportes, las ráfagas de viento y los problemas en las vías de circulación todavía representan un riesgo, sin embargo, se espera una mejoría gradual para el fin de semana.

El temporal dejó árboles derribados, cables eléctricos caídos y carreteras cubiertas de agua, además de complicaciones para quienes viajaban durante el feriado, detalló The Guardian. Los estados de Nueva Jersey, Nueva York, Maryland y Virginia estuvieron entre los territorios más afectados por las lluvias y los vientos.

En Nueva Jersey, algunas comunidades costeras registraron inundaciones de una magnitud que no se observaba desde el paso del huracán Sandy en 2012, apuntó el medio.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reportó que en el condado de Ocean hubo ráfagas de viento que alcanzaron las 82 millas por hora.

En Virginia, el puente-túnel de Chesapeake Bay permaneció cerrado durante varias horas, mientras que la carretera NC 12, en Carolina del Norte, quedó cubierta por agua de mar después del fuerte oleaje.

Inundaciones todavía afectan a comunidades costeras

Aunque la parte más intensa de la tormenta ya pasó, el peligro no desapareció con la retirada de las lluvias. El NWS advirtió que las mareas altas podían provocar nuevas inundaciones durante el viernes, especialmente en zonas bajas cercanas a la costa.

En el área de Nueva York y Nueva Jersey, las autoridades meteorológicas mantuvieron avisos de inundación costera durante las primeras horas del día. Para sectores de Long Island y Connecticut también se emitieron advertencias relacionadas con las mareas.

En Maryland, las inundaciones moderadas también continuaban afectando áreas próximas a la bahía de Chesapeake y al río Potomac.

Más de 900,000 clientes se quedaron sin electricidad por las tormentas

Los daños provocados por la tormenta también dejaron una extensa cantidad de usuarios sin servicio eléctrico en todo el país. Los registros de Power Outage, según la canadiense CBC, mostraron que los cortes alcanzaron un máximo aproximado de 961,000 clientes durante la tarde del jueves.

A las 9:56 pm del Thanksgiving Day todavía había más de 908,000 clientes sin electricidad, según cifras citadas por Reuters. Los estados con mayores interrupciones fueron Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Virginia y Misuri. Nueva York también registró más de 68,000 clientes sin suministro eléctrico.

Los fuertes vientos derribaron árboles y tendidos eléctricos, mientras que las lluvias saturaron el suelo y facilitaron la caída de ramas sobre las redes de distribución. Desde el mismo jueves, las compañías eléctricas desplegaron cuadrillas para reparar los daños, aunque algunos trabajos se extendieron hasta el viernes.

¿Qué se espera para el resto del fin de semana?

El NWS señala que, para el sábado, el viento todavía podría sentirse con fuerza en sectores del noreste y el Atlántico medio. En Massachusetts y otras áreas de Nueva Inglaterra, los pronósticos anticipan condiciones secas, aunque ventosas. En cambio, las comunidades costeras deberán prestar atención al oleaje y a posibles inundaciones residuales.

Ya para el domingo, las condiciones deberían mejorar en buena parte de la costa este. El pronóstico señala que los efectos del temporal disminuirán, aunque el área de Washington y Baltimore podría tener un nuevo episodio de precipitaciones durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes.

Finalmente, en Nueva York se esperan lluvias para el domingo por la noche, pero sin impactos meteorológicos importantes.

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