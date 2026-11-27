Guía para quienes asistirán al partido de playoffs en Houston, estacionamientos, METRORail y reglas de acceso para aficionados

Houston Dynamo deberá recuperar el paso en casa | A. Vasquez | Getty Images vía AFP

El Houston Dynamo FC recibirá a San Jose Earthquakes este sábado 28 de noviembre, en el segundo partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS 2026.

El encuentro comenzará a la 1:30 p. m., hora del centro, en el Shell Energy Stadium, ubicado en el vecindario EaDo, al este del centro de Houston. El cuadro texano está obligado a la victoria en este formato de competencia de la MLS en series al mejor de tres partidos

Para quienes planean asistir, conviene organizar el traslado con anticipación: hay estacionamientos oficiales y opciones de pago en los alrededores, una estación de METRORail justo frente al estadio y una política estricta sobre bolsos. La dirección que debes colocar en tu navegador es 2200 Texas Avenue, Houston, TX 77003.

Dónde estacionarse: lotes oficiales y compra anticipada

El Houston Dynamo utiliza principalmente los Lots B y C, ubicados al norte del estadio. Para este partido también se habilitarán espacios de pago en North Lot y HQ. La entrada al Lot C estará disponible desde Preston Street y Bastrop Street, por lo que es importante revisar el acceso antes de llegar.

El club recomienda comprar el pase de estacionamiento por adelantado desde la cuenta de Tixr, la misma plataforma utilizada para gestionar las entradas. La disponibilidad y el precio pueden variar según el partido. No se especifica una tarifa única, así que conviene consultar el costo actualizado antes de confirmar la compra.

También existe estacionamiento en las calles y lotes privados de la zona, pero los espacios se ocupan por orden de llegada. Si eliges esta alternativa, verifica los señalamientos y las restricciones de cada espacio: no todos los estacionamientos cercanos pertenecen al estadio ni tienen las mismas condiciones.

Para este encuentro, las puertas abrirán a las 12:00 p. m., una hora y media antes del inicio. Llegar con tiempo permitirá estacionarse, caminar hasta el acceso correspondiente y pasar los controles de seguridad sin prisas.

Cómo llegar al Shell Energy Stadium en auto o METRORail

El estadio se encuentra entre Hutchins Street y Emancipation Avenue, en una zona de Houston con acceso desde las principales vías de la ciudad. Puedes llegar desde la I-10, I-45, US-59 y la carretera 288. Si vas en automóvil, revisa el tráfico y las indicaciones de acceso a los lotes antes de salir, especialmente porque el ingreso al Lot C está previsto por Preston Street y Bastrop Street.

Una alternativa práctica para evitar el tráfico y el costo del estacionamiento es utilizar el METRORail. La estación EaDo/Stadium deja a los aficionados justo frente al recinto y recibe servicio de las líneas Verde y Púrpura. Puedes consultar horarios, recorridos y conexiones en el sitio oficial de METRO Houston.

Quienes prefieran Uber o Lyft deben utilizar el punto designado para dejar y recoger pasajeros en la esquina de Hutchins Street y Walker Street. El club recomienda ese lugar para facilitar el movimiento de vehículos y evitar aglomeraciones en las entradas.

Bolsas permitidas, entradas digitales y reglas del estadio

Uno de los detalles que más conviene revisar antes de salir es la política de bolsos. El Shell Energy Stadium permite únicamente bolsas transparentes de hasta 12 x 12 x 6 pulgadas y carteras pequeñas de hasta 4.5 x 6.5 pulgadas. También se aceptan bolsas médicas y para pañales, pero todas pasan por inspección.

No están permitidas las mochilas, incluso las transparentes, las bolsas de cordón, las maletas ni los bolsos convencionales que superen las medidas autorizadas. Los controles incluyen revisión visual y detectores de metales.

Las entradas son digitales. Debes tener instalada la aplicación HDFC Soccer, iniciar sesión con tu cuenta de Tixr y mostrar el boleto desde el teléfono. No se aceptan capturas de pantalla ni fotografías del código. El estadio tampoco maneja efectivo: acepta tarjetas de crédito y débito, además de pagos móviles como Apple Pay y Google Pay.

Para disfrutar el Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes sin contratiempos, la recomendación es sencilla: compra el estacionamiento con anticipación, considera el tren ligero si te queda conveniente y lleva solamente lo permitido. Así podrás concentrarte en el fútbol y en el ambiente de los Playoffs.

Te puede interesar