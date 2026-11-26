El mal tiempo está afectando los desplazamientos durante uno de los periodos de mayor movimiento del año

NY y NJ declararon el estado de emergencia por Nor’easter. Foto: G. Donovan / AFP

La tormenta Nor’easter, un sistema meteorológico que avanza por la coesta este de Estados Unidos, continúa complicando los desplazamientos y celebraciones de Thanksgiving. Según los pronósticos del tiempo, producirá lluvias intensas, ráfagas de vientos de más de 70 mph e inundaciones costeras, además de posibles interrupciones eléctricas en varias comunidades.

Las gobernadoras de Nueva York y Nueva Jersey, Kathy Hochul y Mikie Sherrill, declararon el estado de emergencia en ambos estados, ante la posibilidad de daños en viviendas, árboles caídos, carreteras anegadas y apagones.

El mal tiempo también está afectando los desplazamientos durante uno de los periodos de mayor movimiento del año, especialmente en aeropuertos y carreteras. Según FlightAware, más de 6,500 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos sufrieron retrasos el miércoles, mientras que alrededor de 160 fueron cancelados.

¿A qué hora llega la tormenta Nor’easter a cada estado?

El horario de llegada y la intensidad de las precipitaciones dependen de la ubicación de cada estado, pero estos son los periodos previstos para las principales zonas afectadas, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y las autoridades locales:

Nueva York

La lluvia comenzó desde las 6:00 am (ET), aunque se esperaba que llegara con mayor probabilidad después de las 9:00 am. Los vientos fuertes están vigentes desde las 10:00 am y las condiciones más peligrosas se concentrarán entre el mediodía y las 10:00 pm (ET). Las ráfagas podrían alcanzar entre 45 y 55 mph, con registros superiores en algunos puntos expuestos.

Nueva Jersey

El sistema comenzó a intensificarse durante la madrugada del jueves. Las condiciones más peligrosas se desarrollarán durante la jornada, con inundaciones costeras especialmente preocupantes durante las mareas altas de la mañana. El NWS también pronostica ráfagas de 50 a 70 mph, con posibilidad de superar las 70 mph en sectores costeros.

Connecticut

Las primeras lluvias aparecían durante la mañana, especialmente en el suroeste. Las precipitaciones más constantes se extenderán hacia el mediodía y aumentarán durante la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar entre 45 y 55 mph en la costa, con riesgo de interrupciones eléctricas.

Pensilvania

La lluvia comenzó a extenderse desde el sur durante la noche del miércoles y alcanzaba buena parte del centro y sur del estado para la mañana del jueves. El viento será uno de los principales peligros, con ráfagas de hasta 60 mph en el sureste.

Massachusetts y Rhode Island

La lluvia avanzará de sur a norte durante la tarde, con condiciones adversas que podrían prolongarse hasta la madrugada del viernes. Block Island, en Rhode Island, tiene una advertencia por vientos fuertes.

Delaware y Maryland

Las zonas costeras y de la península de Delmarva también están expuestas a fuertes vientos e inundaciones, de acuerdo con el NWS. Las condiciones peligrosas podrían continuar hasta el viernes.

Vuelos retrasados y avión de FedEx fuera de pista en Miami

El temporal coincide con una jornada complicada para el transporte aéreo. Los más de 6,500 retrasos registrados el miércoles reflejan las dificultades que ya enfrentaba la red aérea estadounidense antes del momento de mayor intensidad de la tormenta.

A esta situación se sumó un incidente en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según el reporte de Associated Press (AP), un avión de carga MD-11 de FedEx se salió de la pista durante el aterrizaje, alrededor de las 8:40 pm (ET) del miércoles. El episodio obligó a cerrar temporalmente varias pistas y provocó una interrupción de aproximadamente 90 minutos en los vuelos que se dirigían al aeropuerto. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Aunque el incidente fue independiente del Nor’easter y está bajo investigación, contribuyó a las complicaciones de los viajes durante Thanksgiving.

California también enfrenta inundaciones por las mareas del rey

Aunque California no está en la trayectoria del sistema costero del Atlántico, el estado enfrenta otro fenómeno: las llamadas king tides o mareas del rey, que coinciden con las fechas de Thanksgiving.

La Comisión Costera de California identificó que, del 24 al 26 de noviembre, es uno de los periodos de mareas más altas del año. En el sur del estado, el riesgo de inundación costera aumenta durante las horas de pleamar, es decir, el momento en que el agua del mar alcanza su mayor altura. Asimismo, en Long Beach y otras comunidades costeras se mantienen medidas preventivas.

La NOAA también advirtió que los niveles del océano podrían mantenerse por encima de lo habitual hasta el 27 de noviembre. Además, la combinación de mareas elevadas y condiciones oceánicas asociadas con ‘El Niño’ puede aumentar el alcance del agua en zonas bajas.

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