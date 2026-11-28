Llega al Campeonato Concacaf W como ganadora del Trofeo Gerd Müller y máxima goleadora de la eliminatoria

Charlyn Corral, la mejor delantera del 2026 | @miseleccionfem

Charlyn Corral acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. El 26 de octubre, en la gala del Balón de Oro, se convirtió en la primera futbolista mexicana en ganar el Trofeo Gerd Müller, que distingue a la mejor delantera del año. Llegó a ese escenario después de una temporada con 49 goles en 49 partidos oficiales entre Pachuca y la Selección Mexicana.

El premio confirmó lo que sus números ya habían mostrado durante meses: Corral atraviesa una etapa de enorme productividad. Pero hay una diferencia entre ser reconocida como una de las grandes goleadoras del futbol mundial y conseguir que ese rendimiento se traduzca en un objetivo colectivo. Con México, todavía tiene una tarea pendiente: regresar a una Copa del Mundo.

Este sábado 28 de noviembre, la atacante tendrá una nueva oportunidad. México enfrenta a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, un partido que entrega al ganador el pase directo al Mundial de Brasil 2027. El rival no es uno cualquiera: fue Haití quien derrotó 3-0 al Tri en la edición de 2022 y consiguió entonces su clasificación a la Copa del Mundo de 2023.

Del reconocimiento mundial a la responsabilidad con México

El Trofeo Gerd Müller no llegó por una buena racha aislada. Corral terminó el periodo considerado para el premio con 49 anotaciones en 49 encuentros oficiales. La cifra reunió su producción con Pachuca y la Selección Mexicana, y coronó una temporada en la que también consiguió el título de Liga MX Femenil con las Tuzas, el primero en la historia del club.

Su trayectoria incluye el Trofeo Pichichi de España, obtenido con Levante en la temporada 2017-2018 después de marcar 24 goles, y su paso por el Atlético de Madrid. En 2021 regresó a México para jugar con Pachuca. Desde entonces se convirtió en una de las futbolistas más determinantes de la liga y en una referencia ofensiva para la selección.

Pero el momento que vive no cambia la dimensión del desafío que tiene enfrente. México no disputa un Mundial Femenino desde Canadá 2015. Se quedó fuera de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023, dos ausencias que marcaron una etapa difícil para el equipo nacional.

Corral ya había expresado en marzo lo que representa esa meta para ella. Después de la victoria ante Brasil, declaró que quería ayudar a México a regresar a una Copa del Mundo. También reconoció que no sabía si seguiría en la selección, pero que todo lo que había vivido la motivaba a no rendirse.

En aquella entrevista con Claro Sports, la delantera resumió su objetivo: «Quiero ayudar a México a estar en el Mundial».

La declaración adquiere otro peso ahora que llega a una competencia regional como ganadora del premio a la mejor delantera del año. El reconocimiento individual ya está en sus manos; la clasificación mundialista todavía no.

Trece goles y tres asistencias: la producción de Charlyn

La mejor referencia para medir su influencia reciente está en las Clasificatorias del Campeonato Concacaf W. Corral terminó como máxima goleadora del torneo con 13 anotaciones y agregó tres asistencias. Sus 16 participaciones directas en gol la colocaron en el centro de la ofensiva mexicana.

Su actuación más llamativa ocurrió en noviembre de 2025, cuando marcó siete tantos en la victoria 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas. Fue una actuación excepcional que confirmó su capacidad para encontrar el arco y aprovechar las oportunidades. Después sumó dos goles ante Santa Lucía, dos frente a Islas Vírgenes y otros dos contra Puerto Rico.

Uno de esos tantos ante Santa Lucía tuvo un significado adicional: fue el gol 400 de la Selección Mexicana Femenil en competencias internacionales. La anotación de Charlyn quedó registrada en una victoria que también acercó al equipo a su objetivo mundialista.

La secuencia explica por qué México llega con una referencia ofensiva tan definida. También obliga a poner las cifras en contexto: buena parte de esa producción llegó ante selecciones a las que el equipo mexicano superó con marcadores amplios. El cruce contra Haití plantea una exigencia distinta, tanto por la instancia como por el antecedente entre ambos equipos.

Charlyn no estará sola en el ataque. México cuenta con alternativas como Diana Ordóñez, Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos y Montserrat Saldívar. La capacidad de generar ocasiones y repartir responsabilidades será importante para evitar que la ofensiva dependa de una sola futbolista.

Haití representa algo más que un rival de cuartos de final

El antecedente de 2022 permanece en la historia reciente de ambas selecciones. En el Campeonato Concacaf W de aquel año, Haití venció 3-0 a México con anotaciones de Roselord Borgella, Nérilia Mondésir y Sherly Jeudy. El resultado fue determinante para que las caribeñas consiguieran su primera clasificación mundialista y para que el Tri quedara fuera de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Cuatro años después, el escenario vuelve a ponerlas frente a frente con un boleto mundialista en disputa. Haití llega con futbolistas que pueden complicar a la defensa mexicana. Melchie Dumornay, mediocampista del Olympique Lyonnais, es una de sus figuras principales. En la fase clasificatoria también destacaron Jennyfer Limage, líder en conducciones de balón, y Chelsea Domond, con un registro destacado de efectividad en el uno contra uno.

Para México, el partido exige algo más que repetir las goleadas de la eliminatoria. Tendrá que encontrar espacios, sostener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades que genere. Para Corral, significa enfrentarse a una defensa que buscará reducir su influencia y a un rival que ya demostró que puede imponerse en un partido de esta magnitud.

La historia no se reduce a una revancha personal: no hay elementos para presentar el resultado de 2022 como una revancha individual de Charlyn. Es una oportunidad para que la goleadora aporte su experiencia a una selección que necesita resolver una cuenta colectiva.

El boleto al Mundial está en juego, pero México tendrá otra ruta si pierde

El formato del Campeonato Concacaf W 2026 hace que el encuentro tenga consecuencias inmediatas. El ganador avanzará a las semifinales y asegurará su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

Una derrota, sin embargo, no significará la eliminación definitiva de México. El equipo perdedor disputará un partido de Play-In el 2 de diciembre, con la posibilidad de pelear por uno de los dos lugares de Concacaf en el Torneo de Repechaje de la FIFA. La diferencia es importante: ganar este sábado resuelve el boleto directo; perder obliga a recorrer un camino más complicado.

Para Corral, la clasificación también significaría la posibilidad de volver a disputar un Mundial. México participó por última vez en 2015, cuando ella formó parte del equipo que compitió en Canadá. La delantera conoce esa experiencia y sabe lo que representa para una generación que ha pasado más de una década sin regresar al torneo.

Cuándo y dónde ver México vs Haití

Partido: México vs Haití.

México vs Haití. Competencia: Cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026.

Cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Horario: 4:30 p.m. ET, 3:30 p.m. CT y 1:30 p.m. PT.

4:30 p.m. ET, 3:30 p.m. CT y 1:30 p.m. PT. Estadio: Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, Texas.

Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, Texas. Transmisión en Estados Unidos: CBS Sports Golazo Network y Paramount+ en inglés; TelevisaUnivision en español.

CBS Sports Golazo Network y Paramount+ en inglés; TelevisaUnivision en español. Transmisión en México: ESPN y Disney+.

El siguiente gol de Charlyn puede acercar a México a Brasil

Corral ya dejó su nombre en la historia de la premiación internacional. Sus goles con Pachuca y la selección le dieron un reconocimiento que ninguna otra mexicana había conseguido. Pero el futbol de selecciones tiene otra medida: los resultados que permiten competir en los torneos más importantes.

El partido ante Haití no define por sí solo toda su carrera ni representa la última oportunidad de México para llegar al Mundial. Sí es una ocasión decisiva para cambiar el rumbo de la selección y evitar que la clasificación dependa de una instancia posterior.

Charlyn tiene delante la posibilidad de convertir su mejor temporada goleadora en un logro que trascienda sus estadísticas. El premio ya está en su vitrina. Brasil 2027 sigue siendo el objetivo.

Te puede interesar