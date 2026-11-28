Miami suma un receptor con 201 jonrones en su carrera por $6.5 millones de dólares

Sánchez llega a los Marlins con un contrato de $6.5 millones | Clarosports

Los Marlins de Miami cerraron la contratación del agente libre de esta temporada muerta. El equipo llegó a un acuerdo con el receptor dominicano Gary Sánchez por un año y $6.5 millones de dólares.

Sánchez llega a Florida como campeón de la Serie Mundial con los Milwaukee Brewers. Su bate no brilló en 2026, pero su historial de poder en las Grandes Ligas pesó en la decisión de la gerencia.

Catcher Gary Sánchez and the Miami Marlins are in agreement on a one-year, $6.5 million contract, a source tells ESPN. Sánchez, 33, won a World Series with the Brewers and heads a Miami team hoping to contend next year for his 13th big league season. — Jeff Passan (@JeffPassan) November 25, 2026

El movimiento llega temprano en el mercado y marca el rumbo de una receptoría que necesitaba más producción ofensiva. Aquí van los detalles del contrato, el rendimiento del jugador y el papel que tendrá en Miami.

MÁS INFORMACIÓN: Cinco agentes libres que buscan contratos millonarios en MLB para 2027

¿Cuánto cobrará Gary Sánchez con los Marlins?

El contrato es por una temporada y $6.5 millones de dólares. Los reportes indican que el equipo todavía no había anunciado el acuerdo de forma oficial cuando se filtró la noticia.

La cifra representa un incremento respecto a los $1.7 millones que recibió en 2026 en su último año de contrato con Milwaukee. Hay que recordar además que Sánchez cumplirá 34 años el próximo 2 de diciembre.

Para Miami, el riesgo financiero es bajo. Un contrato de un solo año le da al equipo flexibilidad para evaluar el rendimiento del receptor y decidir su futuro sin compromisos largos.

Primer movimiento de la gerencia de los Marlins

Este es el primer acuerdo de la gerencia de los Marlins con un agente libre en el receso. Ese dato convierte la firma en la primera señal clara de cómo piensa construir el roster para 2027.

MLB describió la contratación como un punto tachado en la lista de prioridades del equipo. La posición de receptor encabezaba esa lista por la necesidad de más producción en el plato.

Miami buscaba especialmente ayuda ante lanzadores zurdos, una de sus debilidades más marcadas el año pasado. Sánchez, bateador derecho, encaja perfectamente en ese perfil.

¿Cómo le fue a Sánchez con los Cerveceros en 2026?

Sánchez llegó a la Serie Mundial como suplente de William Contreras, el MVP del Clásico de Otoño. Jugó 86 partidos en la temporada regular con Milwaukee y bateó para .209, un promedio discreto.

Su producción total fue mejor de lo que sugiere esa cifra. Registró un OBP de .349, un slugging de .422 y un OPS de .771. Sacó 12 jonrones, impulsó 38 carreras y recibió 46 bases por bolas.

Su OPS+ de 112 lo ubicó un 12% por encima del promedio de la liga. Es decir, aportó más de lo que muestra su average. Además, se convirtió en el primer integrante de la camada de los ‘Baby Bombers’ de los Yankees en ganar un anillo.

Los Cerveceros no ejercieron la opción mutua de $8.5 millones para 2027 el 2 de noviembre. Esa decisión lo envió al mercado y abrió la puerta a Miami.

MÁS INFORMACIÓN: El nuevo contrato de Tarik Skubal lo coloca entre los cuatro más grandes de la MLB

¿Qué puede aportar Sánchez a los Marlins?

Sánchez acumula 12 años en las Grandes Ligas. Tiene 201 jonrones, 547 carreras impulsadas, un promedio de .223 y un OPS de .770. También suma dos temporadas de 30 o más cuadrangulares.

MLB.com destacó un dato que resume su perfil. En su carrera promedia un jonrón cada 15.68 turnos, una marca que lo coloca décimo entre los jugadores activos con al menos 3,000 apariciones al plato. Está entre Matt Olson y Juan Soto.

El jugador de 33 años llega con experiencia, poder y un anillo reciente. Los Marlins esperan que ese poder se traduzca en más carreras desde una posición que lo necesitaba.

Ahora falta ver cómo se reparte el trabajo detrás del plato y cuáles serán los movimientos que realizará la gerencia en las próximas semanas. Con el mercado abierto, la franquicia ya dio el primer paso para armar un equipo competitivo.

Te puede interesar: