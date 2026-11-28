Columbus Crew vs Inter Miami: minuto a minuto, goles y estadísticas del juego 2 de playoffs de la MLS
Ambos equipos se juegan el pase a semifinales de la MLS Cup 2026 en una noche fría, con Messi obligado a buscar la remontada
Suárez asume la responsabilidad y exigió una reacción de Inter Miami ante Columbus Crew
Luis Suárez reconoció que Inter Miami afronta el partido ante Columbus Crew con la obligación de ganar y evitar una eliminación que representaría una gran decepción para el club. Antes del encuentro, el delantero uruguayo fue contundente sobre la presión que existe en el equipo: “Está claro que estamos en un club que tiene la obligación de ganar. Y si nosotros quedamos eliminados, será una decepción”.
Sobre la MLS, Suárez destacó el crecimiento de la competición y advirtió que su nivel de exigencia es mayor al que muchos imaginan. “No es tan fácil la liga como la gente lo ve”, afirmó, al subrayar la intensidad de los partidos y la motivación de los rivales cuando enfrentan al Inter Miami.
Ambos equipos llegan con bajas para este partido
Columbus Crew no contará con Wessam Abou Ali, quien se encuentra fuera por una lesión de rodilla. Por su parte, Inter Miami presenta seis ausencias: Cesar Abadia, quien se recupera de una cirugía; Tadeo Allende y Mateo Silvetti, ambos por lesiones de largo plazo; David Ayala y Sergio Reguilón por problemas en los isquiotibiales; y Gonzalo Luján, por suspensión.
Inter Miami está obligado a ganar
Columbus Crew llega con ventaja de 1-0 en la serie al mejor de tres partidos, luego de golear 3-0 a Inter Miami en el primer encuentro. En esta instancia de los Playoffs de la MLS no cuenta la diferencia de goles ni el marcador global, así que el equipo que consiga dos victorias avanza a la siguiente ronda.
El panorama es definitivo para Lionel Messi y compañía. Si Inter Miami pierde en tiempo regular o en penales, quedará eliminado y terminará su temporada 2026. Si hay empate después de los 90 minutos, el ganador se decidirá desde los once pasos. Una victoria en la tanda permitirá al conjunto de Florida igualar la serie 1-1 y forzar un tercer partido decisivo, programado para el 2 de diciembre en Miami.
La Nordecke estalla por la presencia de aficionados de Messi en su grada de animación
La Nordecke, principal agrupación de aficionados del Columbus Crew, manifestó su inconformidad con la presencia de seguidores del conjunto rival en su sector de animación, previo al partido. El club estableció que no se permiten equipaciones del Inter Miami ni camisetas de selecciones nacionales personalizadas con el nombre o dorsal de jugadores del conjunto de Florida. Quienes acudan con esos uniformes deberán cubrirlos con una camiseta amarilla para permanecer en esa zona.
La medida contempla una excepción: sí se permiten camisetas de selecciones como Argentina, Brasil o Uruguay siempre que no tengan nombres ni números de futbolistas rivales. Sin embargo, el enojo de la Nordecke va más allá de la vestimenta, pues también cuestiona que la directiva no haya reubicado a los aficionados visitantes que compraron entradas en ese sector. La agrupación considera que su presencia puede afectar la identidad, el ambiente y la seguridad de una de las gradas más emblemáticas del estadio.
Se pronostica lluvias y bajas temperaturas para el partido
Los aficionados que asistan al ScottsMiracle-Gro Field deberán prepararse para una noche de bajas temperaturas y condiciones meteorológicas húmedas. El pronóstico contempla posibles lloviznas e incluso aguanieve ligera durante el encuentro, por lo que se recomienda acudir con ropa térmica, chamarra impermeable y calzado adecuado para el frío. Estas condiciones podrían hacerse sentir en las gradas y sobre el terreno de juego, así que llegar bien abrigado será fundamental para disfrutar del encuentro.
Inter Miami, con la obligación de ganar en casa
Columbus Crew e Inter Miami se enfrentan en un duelo de alto voltaje por los Playoffs de la MLS Cup 2026, con un boleto a las semifinales de la Conferencia Este en juego. El equipo de Lionel Messi llega con la obligación de remontar y evitar una eliminación que sacudiría sus aspiraciones al título. Del otro lado, Columbus buscará aprovechar su condición de local para confirmar su superioridad y seguir avanzando en la postemporada. ¡Todo está listo para una noche de fútbol que promete emociones de principio a fin!