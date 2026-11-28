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Suárez asume la responsabilidad y exigió una reacción de Inter Miami ante Columbus Crew

Luis Suárez reconoció que Inter Miami afronta el partido ante Columbus Crew con la obligación de ganar y evitar una eliminación que representaría una gran decepción para el club. Antes del encuentro, el delantero uruguayo fue contundente sobre la presión que existe en el equipo: “Está claro que estamos en un club que tiene la obligación de ganar. Y si nosotros quedamos eliminados, será una decepción”.

Sobre la MLS, Suárez destacó el crecimiento de la competición y advirtió que su nivel de exigencia es mayor al que muchos imaginan. “No es tan fácil la liga como la gente lo ve”, afirmó, al subrayar la intensidad de los partidos y la motivación de los rivales cuando enfrentan al Inter Miami.