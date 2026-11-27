Jorge Linares salió de la custodia de ICE y debe usar un GPS mientras su caso migratorio sigue abierto en la corte

Linares fue liberado y ya está junto a su familia | Foto: Facebook Jorge Linares

ICE liberó al excampeón mundial de boxeo Jorge “El Niño de Oro” Linares después de 11 días bajo custodia migratoria en Texas. El venezolano volvió a Miami a tiempo para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia.

El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto J Mendoza, anunció la noticia en la red social X la noche del miércoles 25 de noviembre. Mendoza escribió que el excampeón ya estaba de vuelta con su familia y agradeció al abogado Richard Wilner y a su equipo.

¡Excelentes noticias 🙏🥊 Nuestro amigo y excampeón mundial AMB Jorge Linares ya está de vuelta con su familia! Gracias a todos por su apoyo, y un agradecimiento especial al abogado Richard Wilner y a su equipo. ¡Bienvenido, campeón! #AMB — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) November 25, 2026

Mendoza ya había adelantado el 16 de noviembre que abogados de inmigración trabajaban en el caso y que mantenía contacto constante con los allegados del boxeador. Linares, de 41 años, ganó títulos mundiales en tres categorías.

¿Cuándo y cómo detuvieron a Jorge Linares?

Agentes migratorios detuvieron a Linares el 15 de noviembre en el Aeropuerto de El Paso (Texas) cuando intentaba abordar un vuelo a Florida donde reside desde hace 3 años. El propio boxeador avisó ese día en sus redes sociales que ICE lo tenía bajo custodia.

ICE explicó que Linares entró a Estados Unidos en octubre de 2023 con un permiso temporal y que se quedó más tiempo del autorizado. La agencia sostiene que por eso inició un proceso de deportación en su contra.

Los abogados del peleador, de la firma Wilner & O’Reilly, respondieron que él tiene autorización para estar en el país y que cooperó por completo con las autoridades.

Un juez de inmigración ordenó la liberación del excampeón el miércoles. ICE confirmó que el proceso de remoción sigue abierto y que Linares debe portar un dispositivo de rastreo GPS mientras el caso avanza.

Las autoridades no informaron si el boxeador salió bajo fianza, libertad condicional o su propio compromiso de comparecencia. Tampoco precisaron cuándo debe presentarse otra vez ante la corte.

¿Qué dijo Linares sobre su estatus legal?

Linares habló con Telemundo y describió el encierro con una frase de su deporte. Fueron los 11 rounds más difíciles de su vida, según contó. Dijo que en ese tiempo apenas descansó. “En los 11 días no pude dormir más de 3 horas”, relató.

También respondió a los argumentos de las autoridades sobre su situación migratoria. “Yo siempre estuve legal aquí. Yo tengo dos procesos migratorios uno de green card y otro de extensión de Visa”, afirmó. Según su versión, los trámites avanzaron con lentitud, pero él nunca perdió su estatus.

Al llegar a su casa, el excampeón valoró el regreso con pocas palabras. “Ya el estar libre y llegar a casa después de estar en esa prisión es una bendición”, aseguró.

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Linares deberá utilizar un rastreador GPS

El dispositivo de rastreo se convirtió en la principal molestia del boxeador desde que salió. Linares debe llevarlo en todo momento y no sabe por cuánto tiempo.

“Me siento como un criminal (por el grillete), no sé hasta cuándo lo voy a tener que usar”, dijo a Telemundo. Sus abogados buscan que las autoridades le quiten el aparato.

Linares también habló de los inmigrantes que siguen detenidos. Prometió usar su voz para apoyarlos. “Lo que yo pueda hacer por ellos lo voy a hacer”, aseguró.

Su caso migratorio continúa en la corte. Las próximas audiencias definirán si el excampeón logra la residencia o la extensión de su visa.

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