Una nueva regla exigirá verificar el estatus migratorio de todos los integrantes de hogares que reciben subsidios de vivienda

Se revisarán originales o copias certificadas de los documentos | Claro Sports

Miles de familias que reciben ayuda federal para pagar su vivienda podrían enfrentar nuevos requisitos para conservar ese apoyo. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) aprobó una regla que exige verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio elegible de todos los integrantes de los hogares inscritos en determinados programas de asistencia.

El cambio tiene consecuencias particulares para las familias de estatus migratorio mixto, en las que conviven ciudadanos estadounidenses o personas con estatus migratorio elegible y familiares que no reúnen los requisitos para recibir el subsidio. Hasta ahora, estos hogares podían permanecer juntos y recibir una ayuda proporcional, calculada únicamente con base en los integrantes elegibles.

La modificación también introduce nuevas obligaciones documentales para otros beneficiarios, incluidos hogares integrados exclusivamente por ciudadanos estadounidenses. La regla entrará en vigor el 14 de diciembre de 2026 y ya enfrenta dos demandas federales que buscan detenerla. Al 22 de noviembre, no se había anunciado una resolución judicial que suspendiera su aplicación.

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¿Qué cambia con la nueva regla de HUD?

La disposición, publicada en el Federal Register el 12 de noviembre de 2026, modifica los criterios de verificación de elegibilidad establecidos bajo la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980.

Hasta ahora, las familias con integrantes de distintos estatus migratorios podían permanecer juntas en una vivienda subsidiada. El monto de la asistencia se calculaba de manera proporcional, considerando únicamente a quienes cumplían los requisitos para recibir el apoyo federal.

Con la nueva regla, HUD exige verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio elegible de todos los integrantes de la familia, sin importar su edad. También elimina la opción conocida como do not contend, que permitía a una persona no reclamar elegibilidad para recibir asistencia y permanecer en el hogar sin presentar documentación migratoria.

Otro cambio importante es que la ayuda proporcional para las familias de estatus mixto dejará de poder mantenerse indefinidamente mientras existan integrantes cuya elegibilidad no esté acreditada. Se conservará durante el proceso de verificación, pero si al finalizar se confirma que algún integrante no reúne los requisitos, el hogar podría perder el subsidio, salvo que cumpla las condiciones para recibir asistencia de continuidad o una prórroga temporal de terminación.

HUD sostiene que el cambio busca asegurar que los recursos federales se destinen únicamente a personas que cumplen los requisitos legales. La agencia también argumenta que la asistencia liberada podrá beneficiar a otros hogares elegibles que esperan en las listas de los programas.

¿Qué programas de vivienda están incluidos?

La regla no abarca toda la asistencia federal para vivienda. Se limita a los programas sujetos a la Sección 214 de la legislación.

Entre los apoyos incluidos están:

Vivienda pública (Public Housing): unidades administradas por autoridades locales de vivienda con subsidios federales.

unidades administradas por autoridades locales de vivienda con subsidios federales. Housing Choice Voucher o Section 8: vales que ayudan a familias de bajos ingresos a pagar el alquiler en viviendas del mercado privado.

vales que ayudan a familias de bajos ingresos a pagar el alquiler en viviendas del mercado privado. Project-Based Vouchers: subsidios vinculados a determinadas propiedades o unidades habitacionales.

subsidios vinculados a determinadas propiedades o unidades habitacionales. Project-Based Section 8: asistencia de alquiler asociada a desarrollos de vivienda específicos.

asistencia de alquiler asociada a desarrollos de vivienda específicos. Section 8 Moderate Rehabilitation: programa de asistencia para viviendas rehabilitadas.

programa de asistencia para viviendas rehabilitadas. Section 236: unidades con alquiler por debajo del precio de mercado.

unidades con alquiler por debajo del precio de mercado. Housing Development Grants: asistencia para unidades de bajos ingresos sujetas a las disposiciones correspondientes.

HUD excluye expresamente determinados programas para adultos mayores y personas con discapacidad, entre ellos 202/811 PRAC, 811 PRA, SPRAC y 202/162 PAC.

Por eso, antes de asumir que un hogar está afectado, es importante identificar el programa específico mediante el cual recibe la ayuda. No todos los subsidios de vivienda funcionan bajo las mismas disposiciones.

¿Qué documentos deberán presentar los beneficiarios?

La nueva disposición establece que todos los integrantes de los hogares inscritos en los programas cubiertos deben acreditar su ciudadanía estadounidense o su estatus migratorio elegible. El requisito también alcanza a los menores de edad.

La documentación depende de la situación de cada persona:

Ciudadanos estadounidenses: deberán presentar una declaración firmada bajo protesta de decir verdad, su número de Seguro Social completo y un formulario de consentimiento para permitir la verificación. Si la consulta inicial no confirma la ciudadanía, la autoridad de vivienda podrá solicitar documentación adicional.

deberán presentar una declaración firmada bajo protesta de decir verdad, su número de Seguro Social completo y un formulario de consentimiento para permitir la verificación. Si la consulta inicial no confirma la ciudadanía, la autoridad de vivienda podrá solicitar documentación adicional. Personas que declaran un estatus migratorio elegible: deberán entregar una declaración firmada, documentación original o una copia certificada que corresponda a la categoría migratoria que declaran y el formulario de consentimiento.

deberán entregar una declaración firmada, documentación original o una copia certificada que corresponda a la categoría migratoria que declaran y el formulario de consentimiento. Menores de edad: también deben ser incluidos en el proceso. La declaración y el consentimiento correspondientes deberán ser firmados por un adulto responsable que viva en la vivienda.

Entre los documentos que pueden acreditar la ciudadanía estadounidense cuando se requiera una verificación adicional están:

Certificado de nacimiento estadounidense.

Certificado de naturalización.

Reporte consular de nacimiento en el extranjero.

Pasaporte estadounidense vigente.

Certificado de ciudadanía.

Para quienes no son ciudadanos, los documentos aceptables dependen de la categoría de estatus migratorio elegible que corresponda. La regla contempla la revisión de documentos originales o copias certificadas de los documentos reconocidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La autoridad responsable deberá revisar la información y realizar la verificación correspondiente. Si los registros no permiten confirmar el estatus, deberá comunicar qué información o documentación adicional necesita la persona. La norma también contempla la posibilidad de corregir errores en los registros oficiales.

La evidencia es, en principio, una obligación de una sola vez durante la ocupación continua bajo un programa cubierto. Si cambia la ciudadanía o el estatus migratorio de algún integrante, la familia deberá informar a la autoridad y entregar la nueva documentación correspondiente.

¿Cuándo deben presentar los documentos las familias?

La nueva regla entra en vigor el 14 de diciembre de 2026, pero establece distintos plazos para los hogares que ya reciben asistencia.

Familias de estatus migratorio mixto: los integrantes que todavía no hayan presentado pruebas de ciudadanía o estatus migratorio elegible deberán hacerlo dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor. El plazo vence el 14 de marzo de 2027.

los integrantes que todavía no hayan presentado pruebas de ciudadanía o estatus migratorio elegible deberán hacerlo dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor. El plazo vence el 14 de marzo de 2027. Otros hogares beneficiarios: quienes todavía no hayan presentado la documentación requerida deberán hacerlo durante su siguiente revisión anual o intermedia de ingresos y composición familiar, la que ocurra primero después del 14 de diciembre.

quienes todavía no hayan presentado la documentación requerida deberán hacerlo durante su siguiente revisión anual o intermedia de ingresos y composición familiar, la que ocurra primero después del 14 de diciembre. Nuevos solicitantes: deberán entregar la evidencia cuando soliciten la asistencia y se realice la verificación de elegibilidad.

deberán entregar la evidencia cuando soliciten la asistencia y se realice la verificación de elegibilidad. Nuevos integrantes de una vivienda subsidiada: tendrán que presentar la documentación cuando se realice la revisión de elegibilidad correspondiente.

HUD también establece que las autoridades de vivienda y los administradores de los programas deberán notificar a los inquilinos que todavía no hayan entregado la documentación. Ese aviso deberá emitirse, como máximo, el 11 de enero de 2027.

La disposición contempla una extensión de hasta 60 días para reunir los documentos cuando no estén disponibles y la familia demuestre que está haciendo esfuerzos diligentes para obtenerlos. La autoridad deberá comunicar por escrito si concede o rechaza la ampliación y explicar su decisión.

¿Las familias pueden perder su vivienda de inmediato?

No. La fecha del 14 de diciembre no significa que todas las familias afectadas deban abandonar sus viviendas ese día.

La regla establece un proceso de verificación y contempla avisos, revisiones y mecanismos para cuestionar una determinación de inelegibilidad. Si la verificación inicial no confirma la ciudadanía o el estatus migratorio, la autoridad debe comunicar los resultados y dar oportunidad de presentar información adicional.

Las familias también pueden solicitar una audiencia informal para impugnar una decisión. La solicitud debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación correspondiente.

En el caso de los inquilinos, la asistencia no puede reducirse, suspenderse o terminarse mientras se desarrolla el procedimiento de audiencia informal solicitado conforme a la regulación.

Sin embargo, si al finalizar el proceso no se acredita la elegibilidad requerida, la autoridad podrá negar o terminar el apoyo, según las condiciones del programa.

También existen disposiciones de transición para determinados hogares que ya reciben asistencia. La regulación contempla la posibilidad de continuar con ayuda proporcional para ciertas familias que recibían asistencia desde el 19 de junio de 1995 y cumplen condiciones específicas sobre la composición del hogar.

Cuando no reúnen esos requisitos, puede existir la posibilidad de aplazar temporalmente la terminación del subsidio por periodos de hasta seis meses, renovables en intervalos similares, con un máximo acumulado de 18 meses.

Esta protección depende de las condiciones aplicables y de la decisión de la autoridad responsable. No constituye una extensión automática para todas las familias.

¿Por qué demandaron a HUD?

La primera demanda se presentó el 16 de noviembre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

La acción fue promovida por Public Counsel, Kendall Brill & Kelly y Bird Marella, en representación de las organizaciones People Organized for Westside Renewal (POWER), Union de Vecinos y tres residentes del condado de Los Ángeles que reciben asistencia de HUD.

Los demandantes argumentan que la agencia excedió sus facultades al modificar una política que durante décadas permitió que las familias de estatus migratorio mixto permanecieran juntas en viviendas subsidiadas.

La demanda sostiene que la nueva disposición contradice el marco establecido por el Congreso en la Sección 214 y cuestiona el procedimiento administrativo utilizado para aprobarla. Los abogados solicitaron que el tribunal impida su aplicación mientras se resuelve el litigio.

La segunda demanda se presentó el 19 de noviembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

En ella participan el National Housing Law Project, The Legal Aid Society, LatinoJustice PRLDEF, Winston Taylor LLP, Greater Boston Legal Services y Massachusetts Law Reform Institute. La acción fue promovida en representación de organizaciones de inquilinos y personas que reciben asistencia federal.

Los demandantes argumentan que HUD vulneró disposiciones de la legislación federal, la Ley de Procedimiento Administrativo y garantías constitucionales de debido proceso e igualdad ante la ley.

Esta segunda acción también cuestiona una guía administrativa de HUD relacionada con los requisitos de verificación documental. Sus abogados sostienen que las nuevas obligaciones podrían afectar no solamente a las familias de estatus mixto, sino también a otros beneficiarios que deben acreditar nuevamente su elegibilidad.

Ambas demandas buscan impedir la aplicación de la medida y cuestionan la autoridad de HUD para modificar las condiciones de acceso a estos programas.

La presentación de los litigios no significa que los tribunales ya hayan bloqueado la regla. Al 22 de noviembre, los registros judiciales consultados no mostraban una orden que suspendiera su entrada en vigor. Por lo tanto, la fecha del 14 de diciembre continúa vigente.

¿Cuántas personas podrían verse afectadas?

De acuerdo con las estimaciones de HUD citadas en los documentos de las demandas, alrededor de 79,300 personas viven en familias de estatus migratorio mixto que reciben asistencia federal de vivienda. Entre ellas hay aproximadamente 36,000 niños elegibles, incluidos menores con ciudadanía estadounidense.

Los abogados sostienen que la nueva regla podría poner en riesgo la estabilidad habitacional de esos hogares y obligar a sus integrantes a decidir entre mantener la composición familiar y conservar el subsidio.

El impacto documental, sin embargo, es más amplio que el de las familias mixtas. La nueva verificación también alcanza a los beneficiarios de los programas cubiertos cuyos hogares están integrados por ciudadanos estadounidenses o personas con estatus migratorio elegible, siempre que todavía no hayan presentado la evidencia requerida.

La diferencia entre las posiciones de ambas partes será central en el litigio: mientras las organizaciones demandantes cuestionan la legalidad de retirar la ayuda proporcional a las familias mixtas y los requisitos adicionales, HUD defiende que la verificación de todos los integrantes es necesaria para cumplir las restricciones establecidas por la ley federal.

¿Qué deben hacer quienes reciben ayuda de vivienda?

Los beneficiarios de vivienda pública, Section 8 y otros programas cubiertos pueden tomar algunas medidas para conocer cómo les afectará la disposición:

Identificar el programa: revisar si la asistencia que reciben está sujeta a la Sección 214. No todos los subsidios federales están incluidos.

revisar si la asistencia que reciben está sujeta a la Sección 214. No todos los subsidios federales están incluidos. Consultar a la autoridad de vivienda: preguntar qué procedimiento aplicará su agencia local o el administrador de la propiedad y cuándo enviará las notificaciones.

preguntar qué procedimiento aplicará su agencia local o el administrador de la propiedad y cuándo enviará las notificaciones. Revisar la documentación familiar: identificar qué integrantes ya entregaron evidencia de ciudadanía o estatus migratorio y cuáles podrían necesitar documentos adicionales.

identificar qué integrantes ya entregaron evidencia de ciudadanía o estatus migratorio y cuáles podrían necesitar documentos adicionales. Conservar los avisos: guardar las comunicaciones de HUD, de la autoridad local y del administrador del programa, así como copias de los documentos presentados.

guardar las comunicaciones de HUD, de la autoridad local y del administrador del programa, así como copias de los documentos presentados. Solicitar aclaraciones por escrito: si la verificación no coincide con la información de la familia, pedir que se identifique el documento o dato que necesita corregirse.

si la verificación no coincide con la información de la familia, pedir que se identifique el documento o dato que necesita corregirse. Conocer los mecanismos de revisión: la regla contempla la posibilidad de corregir registros y solicitar una audiencia informal ante una determinación de inelegibilidad.

Las familias de estatus mixto deben prestar especial atención al plazo de 90 días contado desde el 14 de diciembre. Los demás hogares que todavía no hayan presentado evidencia deberán considerar la fecha de su próxima recertificación anual o intermedia.

También es recomendable consultar con la autoridad local de vivienda o una organización de asistencia legal para inquilinos antes de tomar decisiones sobre la composición del hogar o la continuidad del subsidio.

Por ahora, las dos demandas siguen su curso y no existe una suspensión judicial de la regla. La situación podría cambiar si alguno de los tribunales concede las medidas solicitadas, pero hasta entonces los beneficiarios deben seguir las notificaciones y los plazos establecidos por HUD.

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