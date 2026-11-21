Los aficionados de la Liga MX en Estados Unidos pueden comprar los jerseys oficiales en tiendas y distribuidores autorizados

Aficionados visten sus colores en EE. UU. | Claro Sports

Seguir al América, Chivas o cualquier otro equipo de la Liga MX desde Estados Unidos no significa tener que esperar un viaje a México para conseguir su camiseta. Los aficionados pueden encontrar los uniformes oficiales de sus clubes a través de tiendas especializadas, plataformas de las marcas deportivas y distribuidores que comercializan productos autorizados.

La oferta incluye las equipaciones de local, visitante y tercera indumentaria de la temporada 2026-27, además de versiones para hombres, mujeres y niños. También existen diferencias importantes entre las camisetas auténticas, diseñadas para los jugadores, y las réplicas destinadas a los aficionados.

Para quienes viven en Estados Unidos y quieren vestir los colores de su equipo, estas son algunas de las principales opciones para comprar jerseys oficiales del fútbol mexicano, con precios en dólares y referencias de las tiendas.

¿Dónde comprar el jersey oficial del América en Estados Unidos?

Los aficionados de las Águilas tienen una alternativa directa: AmeShop USA, la tienda oficial del Club América para el mercado estadounidense.

La plataforma comercializa productos adidas de la temporada 2026-27, entre ellos las camisetas de local y visitante, uniformes para niños y mujeres, además de colecciones especiales.

Entre los precios publicados se encuentran:

Jersey local para hombre: 100 dólares.

Jersey local auténtico para hombre: 160 dólares.

Jersey de visitante para hombre: 100 dólares.

Jersey de visitante auténtico para hombre: 160 dólares.

Jersey local para mujer: 100 dólares.

Jersey para niños: 80 dólares.

La tienda también ofrece prendas de manga larga y la colección conmemorativa del 110 aniversario del club.

Otra alternativa es la tienda oficial de adidas en Estados Unidos, donde se encuentra una sección dedicada al Club América con distintas equipaciones y productos de la institución.

Dónde comprar:

AmeShop USA

adidas Estados Unidos

¿Dónde comprar el jersey oficial de Chivas en Estados Unidos?

Los seguidores del Guadalajara también tienen opciones para conseguir la camiseta rojiblanca sin salir de Estados Unidos.

Nike es el fabricante de los uniformes de Chivas para la temporada 2026-27 y cuenta con una tienda en línea estadounidense donde se comercializan las equipaciones del equipo.

Los precios publicados para esta temporada incluyen:

Jersey local Stadium para hombre: 100 dólares.

Jersey visitante Stadium para hombre: 100 dólares.

Jersey local Match auténtico para hombre: 175 dólares.

Jersey visitante Match auténtico para hombre: 175 dólares.

Jersey local para mujer: 100 dólares.

La diferencia entre las versiones Stadium y Match está en su diseño y tecnología: la primera es la réplica destinada a los aficionados, mientras que la segunda corresponde a la línea auténtica de rendimiento.

Dónde comprar:

Nike Estados Unidos

TUDN Fan Shop

¿Dónde comprar jerseys de otros equipos de la Liga MX en Estados Unidos?

La oferta no se limita a los dos clubes con mayor rivalidad del fútbol mexicano. Los aficionados de otros equipos también pueden encontrar uniformes oficiales en distribuidores especializados.

Una de las alternativas es TUDN Fan Shop, una tienda enfocada en el mercado estadounidense que comercializa productos de distintos clubes de la Liga MX.

Su catálogo incluye artículos del América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Monterrey, Atlas, León, Santos Laguna, Pachuca, Puebla, Necaxa y Xolos, entre otros.

Algunos precios de referencia de la temporada 2026-27 son:

América, jersey auténtico adidas: 159.99 dólares.

Chivas, jersey auténtico Nike: 174.99 dólares.

Monterrey, jersey Stadium Puma: 99.99 dólares.

Tigres, jersey auténtico adidas: 159.99 dólares.

Pumas, jersey Stadium Puma: 99.99 dólares.

La tienda cuenta además con una sucursal física en Houston, Texas, ubicada en 9521 Westheimer Road, Suite F, Houston, TX 77063.

Otra opción es SOCCER.COM, una plataforma especializada en artículos de fútbol que tiene una sección dedicada a la Liga MX. Ahí se pueden encontrar uniformes de América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, Monterrey y otros clubes.

Dónde comprar:

TUDN Fan Shop

SOCCER.COM

¿Cuál es la diferencia entre un jersey auténtico y una réplica?

Antes de comprar, conviene identificar qué versión se está adquiriendo. Las tiendas deportivas suelen comercializar dos categorías principales.

Jersey auténtico (Authentic o Match): es la versión diseñada para el futbolista profesional. Incorpora materiales y tecnologías de rendimiento, así como un ajuste pensado para competir. Generalmente tiene un precio más elevado.

Jersey réplica (Stadium o Fan): está pensado para los aficionados. Conserva los colores, escudo y diseño de la equipación oficial, pero utiliza características de confección orientadas al uso cotidiano.

En los modelos consultados para 2026-27, la diferencia puede superar los 70 dólares, dependiendo del equipo y la versión.

Comprar una réplica no significa adquirir una camiseta falsa: se trata de un producto oficial y autorizado que no tiene las mismas características técnicas que la versión de competencia.

¿Cómo identificar un jersey original de la Liga MX?

Para evitar imitaciones, es recomendable tomar algunas precauciones antes de realizar una compra:

Preferir las tiendas oficiales de los clubes y fabricantes deportivos.

Comprar en distribuidores que identifiquen sus productos como originales o licenciados.

Revisar el código de producto y las etiquetas de fabricación.

Comprobar la calidad del escudo, los logotipos y los acabados.

Desconfiar de precios considerablemente inferiores a los publicados por las tiendas oficiales.

También conviene revisar las condiciones de envío, impuestos, cambios y devoluciones antes de pagar, especialmente cuando se compra desde otro estado.

Para los aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos, conseguir la camiseta de su equipo ya no depende de encontrar un distribuidor que la importe: existen plataformas especializadas que permiten comprar directamente desde el país y recibir los productos en el domicilio.

La recomendación es comparar precios y disponibilidad entre las tiendas oficiales y los distribuidores autorizados antes de elegir una versión.

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