El lateral de 16 años formado en la Roma ya disputó 90 minutos oficiales con Italia sub 17

Sebastian Mattei todavía podría volver al Tri | Claro Sports

La historia de Sebastian Mattei refleja la competencia entre México e Italia por captar talento juvenil con doble nacionalidad que ha llevado al Tri a sumar cuatro jugadores de la cantera de MLS a la Selección Mexicana sub 17.

México debutará en Qatar 2026 enfrentando a Rumania dentro del grupo K y en esta lista, Mattei no fue considerado pero se espera que nombres como el de Da’vian Kimbrough, la joya nacida en EE.UU. que eligió a México, demuestre cosas importantes en el certamen.

El lateral derecho de la AS Roma, nacido en territorio italiano y de madre mexicana, aceptó en mayo de 2026 una convocatoria del Tri sub 17 para disputar el Torneo Canteras de América en Argentina.

Sin embargo, el 14 de noviembre dio un paso importante con la Azzurra: fue titular y completó los 90 minutos en la victoria 4-0 ante Armenia, dentro de la clasificación al Campeonato Europeo sub 17 de 2027. Italia ya le dio un lugar en una competencia oficial, pero eso no significa que México haya perdido definitivamente la posibilidad de convocarlo.

De Rosario a Ereván: cómo cambió el panorama de Mattei

El primer acercamiento de México llegó en mayo, cuando el técnico Jürgen Castañeda lo incluyó en la convocatoria para el Torneo Internacional Canteras de América, celebrado en Rosario, Argentina. Mattei representó al conjunto mexicano en un certamen de carácter invitacional, una experiencia que permitió a la Federación Mexicana de Fútbol acercarse al jugador y conocerlo dentro de su proceso juvenil.

Su vínculo con Italia, sin embargo, venía de antes. En enero de 2026 ya había aparecido en las evaluaciones de la federación italiana y, durante el segundo semestre, regresó a sus convocatorias. Participó en la Istria Youth Cup, en Croacia, y posteriormente fue considerado para la primera ronda clasificatoria al Europeo sub 17 de 2027.

El 11 de noviembre permaneció en la banca durante la goleada 6-0 sobre Luxemburgo. Tres días después recibió la oportunidad ante Armenia. Mattei ocupó el puesto de lateral derecho con el número dos y disputó el encuentro completo en el triunfo italiano por 4-0.

La diferencia entre ambas experiencias es fundamental: el torneo en Argentina no tenía carácter oficial para efectos de elegibilidad internacional, mientras que el clasificatorio organizado por UEFA sí lo tiene. Por eso, sus 90 minutos en Ereván modificaron su situación reglamentaria.

El perfil de un lateral que crece en la cantera de la Roma

Mattei nació el 8 de febrero de 2010, tiene padre italiano y madre mexicana. En la estructura juvenil de la AS Roma ha asumido responsabilidades importantes: fue capitán de la categoría Sub-16 y durante la campaña 2026-27 dio el salto al equipo sub 17.

Es un lateral derecho diestro, con velocidad y vocación ofensiva. Su capacidad para recorrer la banda y sumarse al ataque forma parte de las características que han llamado la atención de los cuerpos técnicos de ambas federaciones.

Los registros de la temporada reflejan una adaptación positiva a la nueva categoría. De acuerdo con las estadísticas, acumula siete apariciones, un gol y más de 520 minutos con la Roma sub 17. El equipo también pelea por los primeros puestos de su grupo.

Su progresión explica por qué México lo identificó como una opción interesante y por qué Italia decidió incorporarlo a su proceso competitivo. No se trata solamente de una disputa por una convocatoria: ambas federaciones siguen de cerca a un futbolista que se desarrolla en una de las academias más reconocidas de Europa.

¿Puede Sebastian Mattei volver a jugar con México?

La respuesta es sí, aunque el procedimiento no es automático. De acuerdo con el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA, un jugador que disputa una competición oficial con una selección queda vinculado a esa federación, pero existen excepciones para solicitar un cambio de asociación.

En el caso de Mattei hay elementos relevantes: sus minutos oficiales con Italia corresponden a la categoría sub 17, no ha debutado con la selección absoluta y ya contaba con la nacionalidad mexicana antes de jugar ante Armenia.

Para regresar al Tri, la Federación Mexicana tendría que presentar una solicitud formal ante el Tribunal del Fútbol de la FIFA y acreditar que cumple los requisitos de nacionalidad y elegibilidad. Mientras no exista una resolución favorable, Mattei no puede jugar con México, ni siquiera en un amistoso.

Además, el cambio de asociación solo puede concederse una vez. Si la FIFA autoriza su regreso, el defensor no podrá volver a representar a Italia. Esa decisión convierte el caso en algo más que una competencia de scouting: también exige convencer al futbolista y a su entorno sobre el proyecto deportivo que desean seguir.

Por ahora, Italia tiene una ventaja concreta: le ofreció titularidad en un clasificatorio europeo y continuidad en su generación sub 17. México todavía conserva una posibilidad reglamentaria, pero tendrá que actuar con precisión y presentar un proyecto atractivo para un jugador cuyo futuro internacional apenas comienza.

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