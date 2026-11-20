La Liga MX cierra su fase regular con siete equipos peleando los últimos boletos a la Liguilla

Cruz Azul buscará terminar en la punta de la tabla | C. De Souza / AFP

La Liga MX vive este fin de semana el cierre del torneo regular del Apertura 2026 y la tensión es máxima. La Jornada 17 define el liderato general y los últimos tres boletos directos a la Liguilla entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, con nueve partidos repartidos en tres días de actividad.

Cruz Azul llega como líder con 32 puntos, pero América y Chivas lo persiguen con 30 unidades cada uno. La Máquina enfrenta justamente al Guadalajara el domingo en el Estadio Akron, en el duelo que cerrará la fase regular y que puede cambiar por completo la punta de la tabla.

Abajo de la zona de honor, la pelea es todavía más cerrada. Siete equipos pelean por tres lugares disponibles en la fase final, porque este torneo no tendrá Play-In ni repechaje y solo los ocho mejores avanzan a cuartos de final. Quien quede fuera del octavo puesto cerrará su semestre sin oportunidad de revancha.

¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla del Apertura 2026?

Cinco clubes ya tienen el boleto asegurado y en esta fecha solo pelean por mejorar su posición. Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas están en la Liguilla, pero el orden final importa mucho. El primer lugar cierra todas las eliminatorias como local y descansa con más ventaja de calendario.

La Máquina será líder general si vence a Chivas el domingo. El empate le garantiza al menos el segundo puesto, aunque podría ceder el liderato si el América golea a Tigres. Las Águilas necesitan ganar en el Volcán y esperar un tropiezo celeste para terminar en la cima.

Chivas aspira al primer puesto si le gana a Cruz Azul y el América no suma de a tres. Toluca y Atlas pelean por el cuarto lugar, la última posición que otorga ventaja de cerrar la vuelta en casa durante los cuartos de final.

¿Quiénes pelean los últimos boletos a la Liguilla?

Santos, Monterrey, León, Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro llegan con posibilidades matemáticas y solo tres avanzarán. Su situación se resume así:

Santos llega sexto con 25 puntos y clasifica si gana o empata ante León en casa

llega sexto con 25 puntos y clasifica si gana o empata ante León en casa Monterrey es séptimo con 24 y avanza si vence a Pumas en Ciudad Universitaria

es séptimo con 24 y avanza si vence a Pumas en Ciudad Universitaria León ocupa el octavo lugar con 23 y asegura su pase solo con la victoria ante Santos

ocupa el octavo lugar con 23 y asegura su pase solo con la victoria ante Santos Pachuca suma 22 puntos, ya no depende de sí mismo y necesita ganarle a Toluca más ayuda de otros resultados

suma 22 puntos, ya no depende de sí mismo y necesita ganarle a Toluca más ayuda de otros resultados Tijuana tiene 22 unidades y recibe al Atlante con la obligación de ganar y esperar

tiene 22 unidades y recibe al Atlante con la obligación de ganar y esperar Pumas está obligado a vencer a Rayados, porque el empate o la derrota lo deja eliminado

está obligado a vencer a Rayados, porque el empate o la derrota lo deja eliminado Querétaro necesita un milagro con una goleada sobre Necaxa y una combinación de caídas de sus rivales

El duelo entre Santos y León del sábado concentra buena parte del drama, porque ambos pelean el mismo boleto. Lo mismo ocurre con Pumas contra Monterrey, otro enfrentamiento directo entre aspirantes que puede dejar fuera al perdedor.

¿A qué hora juegan la Jornada 17 en Estados Unidos?

Puebla vs Atlético de San Luis | Viernes 20 a las 8:00 pm ET por TUDN y ViX

| Viernes 20 a las 8:00 pm ET por TUDN y ViX FC Juárez vs Atlas | Viernes 20 a las 10:00 pm ET por FOX Deportes y NBC Universo

| Viernes 20 a las 10:00 pm ET por FOX Deportes y NBC Universo Tijuana vs Atlante | Viernes 20 a las 10:10 pm ET por TUDN y ViX

| Viernes 20 a las 10:10 pm ET por TUDN y ViX Pachuca vs Toluca | Sábado 21 a las 5:50 pm ET por Univisión y TUDN

| Sábado 21 a las 5:50 pm ET por Univisión y TUDN Santos vs León | Sábado 21 a las 6:00 pm ET por ViX Premium

| Sábado 21 a las 6:00 pm ET por ViX Premium Pumas vs Monterrey | Sábado 21 a las 8:00 pm ET por Univisión, TUDN y ViX Premium

| Sábado 21 a las 8:00 pm ET por Univisión, TUDN y ViX Premium Tigres vs América | Sábado 21 a las 10:00 pm ET por Telemundo, Universo y FOX Deportes

| Sábado 21 a las 10:00 pm ET por Telemundo, Universo y FOX Deportes Chivas vs Cruz Azul | Domingo 22 a las 6:07 pm ET por Telemundo, Universo y Peacock

| Domingo 22 a las 6:07 pm ET por Telemundo, Universo y Peacock Querétaro vs Necaxa | Domingo 22 a las 8:10 pm ET por FOX Deportes

El viernes abre la actividad Tijuana, que recibe al Atlante con la urgencia de ganar. Los Xolos no dependen de sí mismos, pero un triunfo les permitiría llegar a 25 puntos y poner presión sobre Monterrey y León antes de sus partidos del sábado.

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