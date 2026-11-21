AAA e INRIX advierten sobre fuertes congestiones en las carreteras durante el feriado, con demoras que podrían superar el doble del tiempo habitual en algunas rutas

Lo mejor es planear con anticipación tu viaje /Patrick Gorski / Nurphoto via AFP

Viajar por carretera durante Thanksgiving 2026 podría convertirse en una prueba de paciencia para millones de conductores en Estados Unidos. Elegir mal la hora de salida puede añadir varias horas al recorrido.

El movimiento de viajeros será considerable. AAA estima que 72.9 millones de personas se desplazarán en automóvil durante el período festivo, una cifra que, aunque representa un ligero descenso frente al año anterior, se mantiene cerca de los niveles históricos, pensando también en los que se moverán en avión. Por eso, planificar el trayecto será fundamental para evitar largas filas de vehículos.

¿Cuáles serán los peores horarios para viajar en Thanksgiving 2026?

El martes 24 de noviembre marcará el comienzo de uno de los períodos más complicados para salir a carretera. INRIX recomienda evitar conducir entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., cuando se espera una mayor concentración de automóviles. Quienes tengan flexibilidad deberían iniciar el recorrido antes de la 1:00 p.m.

La situación será todavía más complicada el miércoles 25, víspera de Thanksgiving. El pronóstico identifica el intervalo entre las 12:00 p.m. y las 7:00 p.m. como uno de los menos favorables para conducir. Salir antes del mediodía podría ayudar a reducir el riesgo de quedar atrapado en los principales embotellamientos.

Después del Día de Acción de Gracias, las complicaciones continuarán. El viernes 27 se recomienda evitar las carreteras entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., mientras que el sábado 28 la franja de mayor congestión se extenderá desde las 12:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. Esto significa que adelantar el regreso al sábado no necesariamente permitirá esquivar el tráfico.

El domingo 29 de noviembre será especialmente pesado para quienes regresen a casa después de celebrar Thanksgiving con familiares o amigos. AAA e INRIX anticipan una fuerte concentración de vehículos entre las 12:00 p.m. y las 8:00 p.m. La recomendación es comenzar el trayecto antes de las 11:00 a. m. para evitar las horas de mayor demanda.

El lunes 30 tampoco estará libre de dificultades. Aunque muchas personas habrán retomado sus actividades, el pronóstico señala que conducir entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m. podría implicar demoras importantes. Si necesitas viajar ese día, salir antes de la 1:00 p.m. será una alternativa más conveniente.

Estas rutas podrían registrar las mayores demoras

El impacto del tráfico no será igual en todo el país. INRIX identifica varios corredores donde los tiempos de viaje podrían aumentar considerablemente. Uno de los casos más llamativos es el trayecto entre Nueva York y los Hamptons, por Long Island Expressway, donde el martes 24 a las 4:30 p.m. el recorrido podría alcanzar las 4 horas y 15 minutos, un incremento del 138% respecto al tiempo habitual.

También se esperan demoras importantes en otros corredores: Bakersfield-Los Ángeles, por la I-5, podría registrar un aumento del 121% el sábado 28 a las 7:15 p.m.; Boston-Portsmouth, por la I-95, tendría un incremento del 104% el lunes 30 a las 2:45 p.m.; y Washington D.C.-Baltimore podría experimentar un aumento del 132% el martes 24 a las 4:30 p.m.

Thanksgiving será el día con menor tráfico previsto

En medio de este panorama, el jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, destaca como la jornada con menor circulación prevista. AAA e INRIX anticipan un volumen de tráfico reducido, por lo que podría representar una oportunidad para quienes tengan que desplazarse ese día. Sin embargo, el pronóstico no establece una hora específica como la mejor para conducir.

Antes de salir, conviene revisar las condiciones de las carreteras, consultar aplicaciones de navegación y considerar posibles incidentes o cambios meteorológicos. Las proyecciones de tráfico son una referencia para organizar el viaje, no una garantía de tiempos de llegada. Durante Thanksgiving 2026, evitar las tardes y aprovechar las primeras horas del día puede marcar una diferencia importante para llegar a destino sin perder horas en el camino.

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