Con 17 años, el talento del Philadelphia Union rompe récords en la MLS, suma experiencias con la selección estadounidense

Cavan Sullivan ha hecho historia en MLS | O. Ramírez | Getty Images vía AFP

El arranque de la primera ronda de los playoffs de la MLS, nos recuerda que Cavan Sullivan no necesita esperar a cumplir la mayoría de edad para acumular experiencias poco comunes.

A sus 17 años, el futbolista del Philadelphia Union ya conduce solo al entrenamiento, comparte decisiones de su carrera con una comunidad de seguidores y tuvo que cantar frente a sus compañeros durante su primera concentración con la selección mayor de Estados Unidos durante una fecha FIFA.

Fuera de la cancha, esas escenas muestran una faceta distinta de una de las promesas más observadas del fútbol estadounidense. Dentro de ella, sus nueve goles y 14 asistencias en la MLS 2026 lo colocaron en los libros de récords como el adolescente con más contribuciones de gol en una temporada de la liga.

De promesa a protagonista: Sullivan también marca el rumbo del Union

La temporada de Sullivan ha sido especialmente significativa para Philadelphia. El equipo supo aprovechar la pausa del Mundial y pasó de ocupar el último lugar de la Conferencia Este a convertirse en aspirante a los playoffs de la MLS Cup 2026.

En esa recuperación, el joven atacante tuvo un papel central: sus números ofensivos lo convirtieron en uno de los nombres propios del campeonato y lo colocaron entre los candidatos al premio al Jugador Joven del Año.

Su crecimiento no ha sido producto de una aparición repentina. Sullivan firmó un contrato histórico con el primer equipo en mayo de 2024, después de formarse en las categorías inferiores del Union. Desde entonces tuvo que esperar oportunidades y adaptarse a las exigencias del fútbol profesional.

Durante la etapa del entrenador Bradley Carnell, el club administró cuidadosamente sus minutos. Esa paciencia fue parte de un proceso que ahora empieza a mostrar resultados. El contrato también tiene una dimensión internacional: el acuerdo contempla la posibilidad de que Sullivan se incorpore al Manchester City cuando cumpla 18 años.

Incluso su equipamiento refleja el nivel de atención que despierta. Las botas Adidas que utiliza son prototipos personalizados, fabricados con impresión 3D y reservados para un grupo reducido de deportistas.

La licencia de conducir y una canción para romper el hielo

Uno de los cambios más cotidianos en la vida de Sullivan ocurrió lejos de los estadios. Antes compartía el trayecto al centro de entrenamiento en Chester, Pensilvania, con su hermano mayor Quinn, también futbolista del Union. Ahora conduce por su cuenta, después de que Quinn se mudara para comenzar una etapa más independiente.

Eso no significa que haya perdido una de sus rutinas familiares. Ambos siguen en contacto y suelen incorporar a las conversaciones a Kathleen, su abuela paterna, descrita como una profesora de inglés legendaria. Ese vínculo familiar forma parte del entorno que acompaña al joven mientras crece la atención sobre su carrera.

También ha tenido que pasar por situaciones que cualquier novato reconoce. En su primera concentración con la selección estadounidense, en septiembre, le tocó cumplir con una tradición del vestidor: ponerse de pie y cantar ante todo el grupo.

Sullivan eligió “Every Breath You Take”, el clásico de The Police. Fue una manera de presentarse ante sus compañeros más allá de sus estadísticas y de recordar que, pese a su proyección, también debe integrarse al grupo como cualquier otro debutante.

Su historia combina récords, expectativas y pequeñas escenas de la vida diaria. Puede conducir solo hasta el entrenamiento y cantar frente a una selección nacional, pero todavía tiene mucho camino por recorrer. Esa mezcla de precocidad y normalidad explica parte del interés que despierta Cavan Sullivan.

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