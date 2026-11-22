Su su histórica victoria ante Trevor Berbick en 1986 le arrebató la marca a Floyd Patterson

Mike Tyson mira a Trevor Berbick en la lona | Carlos SCHIEBECK / AFP

Mike Tyson tenía 20 años cuando subió al ring para enfrentar a Trevor Berbick el 22 de noviembre de 1986. No necesitó completar los 12 asaltos programados. En el segundo round, el árbitro detuvo el combate y Tyson conquistó el campeonato mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Aquella victoria lo convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Tenía exactamente 20 años y 145 días, una marca que cuatro décadas después continúa vigente y que forma parte de los registros reconocidos por Guinness World Records.

Tyson no solo consiguió un cinturón aquella noche en Las Vegas. También superó un registro que había permanecido vigente durante casi 30 años, desplazó a Floyd Patterson de los libros de historia y estableció una marca que ninguna generación posterior ha conseguido romper.

La noche en que Tyson venció a Trevor Berbick

La pelea se celebró en el Hilton Hotel de Las Vegas, Nevada. Berbick defendía el campeonato del CMB y tenía enfrente a un rival que, pese a su juventud, ya se había convertido en una de las figuras más temidas de la división.

Tyson impuso su potencia desde los primeros intercambios. En el segundo asalto conectó una combinación que llevó a Berbick a la lona. El campeón consiguió levantarse, pero volvió a caer poco después. Sus piernas ya no respondían con normalidad y el árbitro Mills Lane decidió detener el combate a los dos minutos y 35 segundos del round.

La victoria por nocaut técnico convirtió a Tyson en campeón mundial. Tenía 20 años y acababa de protagonizar uno de los momentos más contundentes que recuerda la historia de los pesos pesados.

Hay una precisión importante en este logro: Tyson conquistó inicialmente el título del CMB. Todavía no era campeón unificado. Esa parte de su historia llegaría meses después, cuando consiguió los otros dos cinturones principales de la categoría.

Un récord que sobrevivió al paso de las generaciones

Antes de Tyson, Floyd Patterson tenía el registro de campeón mundial de peso pesado más joven. Lo consiguió el 30 de noviembre de 1956, cuando derrotó a Archie Moore y conquistó el campeonato con 21 años, 10 meses y 26 días.

Treinta años después, Tyson redujo esa marca por poco más de 18 meses. La diferencia puede parecer pequeña frente a la historia de una división que ha reunido a algunos de los deportistas más importantes del boxeo, pero representa una barrera difícil de superar.

El récord no consiste simplemente en convertirse en profesional a una edad temprana. Para llegar a un campeonato mundial de peso pesado hay que acumular victorias, superar contendientes y conseguir una oportunidad por el título antes de que avance la carrera.

Tyson consiguió todo eso antes de cumplir 21 años. Por eso, su marca tiene una dimensión que va más allá de la potencia de sus golpes o de la velocidad con la que ascendió en el boxeo profesional.

Guinness World Records mantiene su nombre como el poseedor de esta distinción. Cuatro décadas después de aquella noche, ningún otro boxeador ha conseguido desplazarlo.

De campeón más joven a figura histórica del boxeo

La victoria ante Berbick fue el comienzo de una etapa de dominio. El 7 de marzo de 1987, Tyson derrotó a James Smith y añadió el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a su colección.

Meses después venció a Tony Tucker para conquistar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Con los tres principales títulos de la división en su poder, se convirtió en campeón unificado de peso pesado. Tenía apenas 21 años.

Su carrera tendría después derrotas, regresos y episodios fuera del ring que ampliaron su notoriedad más allá del deporte. En 2011 ingresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, otro reconocimiento a una trayectoria que dejó una huella profunda en la división.

El paso del tiempo no modificó lo que consiguió en Las Vegas. Su récord como campeón mundial de peso pesado más joven quedó establecido aquella noche de noviembre de 1986, independientemente de lo que sucediera después en su carrera.

Cuarenta años más tarde, la victoria ante Trevor Berbick sigue siendo el punto de partida para entender la irrupción de Mike Tyson. Llegó a la cima antes de cumplir 21 años y dejó una marca que todavía no tiene sucesor.

¿Cuándo se convirtió Mike Tyson en el campeón mundial de peso pesado más joven?

Estos son los datos de la pelea que cambió la historia de la división:

Fecha: 22 de noviembre de 1986.

22 de noviembre de 1986. Rival: Trevor Berbick.

Trevor Berbick. Resultado: victoria de Mike Tyson por nocaut técnico.

victoria de Mike Tyson por nocaut técnico. Asalto: segundo round.

segundo round. Tiempo de combate: 2 minutos y 35 segundos del segundo asalto.

2 minutos y 35 segundos del segundo asalto. Lugar: Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada , Estados Unidos.

Hilton Hotel, , Estados Unidos. Edad de Tyson: 20 años y 145 días.

20 años y 145 días. Título en disputa: campeonato mundial de peso pesado del CMB.

campeonato mundial de peso pesado del CMB. Récord establecido: campeón mundial de peso pesado más joven de la historia.

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