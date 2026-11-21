Ya superó a Kobe Bryant en partidos de 50 unidades y se convirtió en el sexto jugador de 37 años o más en lograrlo

James Harden | Jason Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

James Harden volvió a superar los 50 puntos y lo hizo en una noche que modificó su lugar en los registros históricos de la NBA. El jugador de los Cleveland Cavaliers firmó 51 unidades ante los Indiana Pacers y alcanzó los 26 partidos de al menos 50 puntos en su carrera, uno más que Kobe Bryant.

La marca tiene una dimensión adicional por la edad del base: con 37 años, Harden se convirtió en el sexto jugador de 37 años o más que consigue una actuación de 50 puntos en la historia de la liga. Su nombre aparece ahora en una lista que incluye a Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Jamal Crawford y Stephen Curry.

No se trata solamente de recuperar una noche de anotación que parecía menos frecuente en esta etapa de su trayectoria. Harden también ha cambiado su función en la cancha. Él mismo reconoce que ahora alterna la creación para sus compañeros con los momentos en los que debe asumir la responsabilidad ofensiva. Ante Indiana, esa segunda tarea terminó en una actuación histórica.

Harden deja atrás a Kobe Bryant en la lista de 50 puntos

Con sus 51 unidades frente a Indiana, Harden llegó a 26 partidos de temporada regular con al menos 50 puntos y rompió el empate que mantenía con Kobe Bryant, quien terminó su carrera con 25 actuaciones de ese tipo.

La clasificación histórica tiene una distancia considerable respecto a sus dos primeros lugares. Wilt Chamberlain encabeza el registro con 118 partidos de 50 puntos, mientras que Michael Jordan ocupa el segundo puesto con 31. Harden quedó tercero, por delante de Bryant.

Los jugadores con más partidos de 50 puntos en temporada regular:

Wilt Chamberlain: 118.

Michael Jordan: 31.

James Harden: 26.

Kobe Bryant: 25.

Elgin Baylor: 17.

Stephen Curry: 15.

Damian Lillard: 15.

LeBron James: 14.

Rick Barry: 14.

El siguiente objetivo en esa clasificación es Jordan. Harden necesita cinco partidos más de 50 puntos para igualar los 31 del exjugador de los Chicago Bulls. La distancia con Chamberlain, en cambio, sigue siendo de otra dimensión.

Un partido de 51 puntos a los 37 años

Harden no solo superó a Bryant en el registro histórico. También se sumó a un grupo reducido de jugadores capaces de alcanzar los 50 puntos después de cumplir 37 años.

La lista reúne a seis nombres: Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Jamal Crawford, Stephen Curry y ahora Harden. La marca permite dimensionar el rendimiento del base de Cleveland en una etapa en la que la exigencia física y el paso del tiempo modifican el papel de cualquier jugador.

Su actuación ante Indiana fue eficiente: anotó 15 de sus 26 tiros de campo, convirtió siete de 11 intentos de tres puntos y no falló ninguno de sus 14 tiros libres. Terminó con 51 puntos, seis rebotes y seis asistencias en 40 minutos de juego.

Fue su mayor producción desde que llegó a Cleveland y su primera actuación de al menos 50 puntos desde el 22 de noviembre de 2025, cuando consiguió 55 con Los Angeles Clippers frente a Charlotte.

El cambio de papel de James Harden en Cleveland

Durante su etapa más dominante con los Houston Rockets, Harden era el centro de la ofensiva. Fue el Jugador Más Valioso de la NBA en la temporada 2017-18 y encadenó tres campañas con un promedio de al menos 30 puntos por partido.

Su función actual es distinta. En Cleveland comparte responsabilidades ofensivas y también debe generar oportunidades para sus compañeros. El propio Harden explicó después del encuentro que su uso ofensivo ya no es tan alto en todos los partidos y que ahora busca anotar cuando el equipo lo necesita, además de distribuir el balón.

Esa explicación ayuda a entender por qué los 51 puntos ante Indiana tienen un significado particular. No es una producción que necesariamente describa su papel habitual en los Cavaliers, sino una demostración de que todavía puede asumir el volumen de anotación cuando la situación lo exige.

Harden también reconoció el valor de superar a Bryant. Dijo que fue uno de sus referentes al crecer como jugador y que compartir una clasificación histórica con él, Jordan y Chamberlain es algo especial.

Cleveland vence a Indiana en la NBA Cup

La actuación de Harden permitió a los Cavaliers imponerse por 128-119 a los Pacers en el Rocket Arena, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la NBA Cup.

Cleveland encontró la diferencia en el tercer cuarto, cuando pasó de un marcador cerrado a construir una ventaja importante. Harden aportó 13 puntos durante el tramo decisivo de una racha de 21-4 que cambió el rumbo del encuentro.

Donovan Mitchell terminó con 20 puntos para los Cavaliers. Del lado de Indiana, Pascal Siakam e Ivica Zubac aportaron 21 unidades cada uno, pero no pudieron evitar la tercera derrota consecutiva de los Pacers.

Cleveland mejoró su registro a 2-1 en el Grupo B del Este de la NBA Cup, mientras que Indiana quedó con marca de 1-2.

La victoria tuvo valor para los Cavaliers, pero la cifra que quedará en los registros pertenece a Harden: 51 puntos, 26 partidos de al menos 50 y un lugar por encima de Kobe Bryant en una de las listas más exigentes de la NBA.

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