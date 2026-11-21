Terence Crawford acusó al CMB de frenar a Lester Martínez, campeón interino que reclama su pelea contra Canelo

Crawford expresó su molestia con el CMB | Steve Marcus / Getty Images via AFP

Terence Crawford cargó en contra del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por la forma en que el organismo trató el caso de Lester Martínez, campeón interino supermediano que busca una oportunidad titular ante Saúl Canelo Álvarez. El excampeón indiscutido expresó su molestia en su cuenta de X y abrió un debate que recorre toda la industria.

La polémica nació en la convención anual del CMB en Acapulco. Ahí, el equipo del guatemalteco pidió de manera formal que el organismo reconociera su condición de campeón interino y le diera la prioridad para retar al mexicano por el cinturón absoluto de las 168 libras. La respuesta de Mauricio Sulaimán dejó a Martínez en espera.

Al mismo tiempo, el CMB abrió la puerta para que Canelo suba a las 175 libras y desafíe al escocés Willy Hutchinson por el título semipesado. Ese contraste entre una negativa y un aval molestó a Crawford, quien conoce bien al tapatío después de derrotarlo en septiembre de 2025.

¿Qué dijo Terence Crawford contra el CMB?

Crawford no filtró sus palabras. En su cuenta de X cuestionó el doble criterio del organismo al comparar el caso de Martínez con el de Christian Mbilli, quien sí recibió una oportunidad por el campeonato. La comparación fue directa y no dejó margen a la interpretación.

“No lo entiendo. Es una locura cómo Mauricio Sulaimán dice que Lester no es lo suficientemente bueno para pelear contra Canelo, pero Mbilli sí lo era. Este es el tipo de cosas que no me gustan de estos organismos de sanción, eligen y escogen. ¿Cómo es que ser el campeón interino no es suficiente para una oportunidad al campeonato?”, publicó el estadounidense.

I don’t get it. It’s crazy how the @wbcmoro say Lester not good enough to fight @Canelo but Mbilli was. This the type of stuff I don’t like with these sanction bodies, they pick and choose. How being the interim champion not good enough for a chance at the championship. — Terence Crawford (@terencecrawford) November 18, 2026

El señalamiento pega fuerte porque Crawford habla con autoridad. El propio CMB lo reconoció como campeón indiscutido de las 168 libras y su voz pesa en cualquier discusión sobre los criterios de los organismos. Además, nadie puede acusarlo de hablar desde la distancia, pues enfrentó a Canelo y conoce de primera mano la maquinaria que lo rodea.

¿Por qué el CMB no ordena la pelea entre Canelo y Lester Martínez?

Sulaimán explicó que el organismo no considera a Martínez listo para un combate de ese nivel y prefiere que continúe su proceso competitivo. El dirigente aclaró que la negativa no es definitiva, pero tampoco contempla el duelo a la brevedad. El discurso apunta a construir al retador antes de lanzarlo ante la mayor estrella del deporte.

La decisión oficial consiste en esperar a que Canelo defina el rumbo de su carrera. El tapatío recuperó el campeonato supermediano y el organismo le concedió un margen de alrededor de un mes para anunciar su siguiente paso. Ninguna decisión sobre el retador obligatorio se tomará antes de ese plazo.

Mientras eso ocurre, el CMB autorizó al guatemalteco a realizar una nueva defensa de su cetro interino, incluso con la posibilidad de pelear en Guatemala ante su gente. La promesa de la directiva consiste en retomar las negociaciones con el equipo de Martínez apenas Canelo aclare su futuro inmediato.

¿Cuál es la postura del CMB sobre Canelo vs Hutchinson?

Aquí llega el punto que más ruido genera. Sulaimán confirmó a Sky Sports que el CMB aprobaría sin problemas una pelea entre Canelo y Willy Hutchinson si el mexicano decide subir al peso semipesado. El organismo la describió como un choque de campeón contra campeón y celebró la posibilidad de antemano.

El escocés conquistó el cinturón vacante de las 175 libras el 7 de noviembre tras vencer a Joshua Buatsi, y el organismo ya anunció que no le impondrá una defensa obligatoria contra Martínez. Hutchinson regresa así al foco después de una derrota temprana en su carrera y de una reconstrucción que culminó en el título mundial.

El contraste resulta evidente, Martínez tiene un título interino y una solicitud formal encima de la mesa, y aun así debe esperar. Hutchinson acaba de coronarse y ya cuenta con la bendición del organismo para recibir a la figura más rentable del boxeo. Con ese escenario, la pregunta de Crawford quedó flotando en el aire y nadie en el CMB la ha respondido todavía.

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