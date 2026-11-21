La medallista olímpica de Londres 2012 enfrentará a la mexicana Maribel Ramírez por el campeonato NABA Gold de peso gallo

Marlen Esparza regresa al boxeo en Houston ante Maribel Ramírez | @marlen_esparza

Marlen Esparza volverá al cuadrilátero este sábado 21 de noviembre en Houston, la ciudad donde nació y comenzó su camino en el boxeo. La estadounidense enfrentará a la mexicana Maribel Ramírez en una pelea a ocho asaltos por el campeonato NABA Gold de peso gallo, que se encuentra vacante.

La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 no compite desde el 29 de marzo de 2025, cuando perdió por decisión dividida ante la costarricense Yokasta Valle en Cancún. Casi 20 meses después, Esparza afrontará su regreso con un cambio de categoría y la oportunidad de conquistar un nuevo cinturón.

Su historia tiene un vínculo especial con Houston. Antes de convertirse en una de las figuras del boxeo femenino estadounidense, estuvo cerca de abandonar este deporte para estudiar en Rice University. La inclusión del boxeo femenino en el programa olímpico cambió sus planes y la llevó a convertirse en pionera de una disciplina que debutó en Londres.

Marlen Esparza estuvo cerca de dejar el boxeo antes de Londres 2012

Nacida el 29 de julio de 1989 en Houston, Texas, Esparza comenzó a practicar boxeo a los 11 años. Su primer acercamiento al gimnasio ocurrió cuando acompañaba a su hermano menor; después pidió la oportunidad de subir también al ring.

Su carrera amateur avanzó con rapidez. Ganó campeonatos nacionales de Estados Unidos y obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2006. Sin embargo, después de conseguir sus primeros títulos, contempló dejar el deporte para continuar sus estudios en Rice University, institución que la había aceptado.

La decisión del Comité Olímpico Internacional de incorporar el boxeo femenino a los Juegos de Londres 2012 modificó su rumbo. Esparza decidió continuar y consiguió la clasificación para la primera edición olímpica que incluyó esta disciplina para mujeres.

En Londres se convirtió en la primera boxeadora estadounidense en competir en la categoría mosca femenina de unos Juegos Olímpicos y ganó la medalla de bronce. Dos años después, en 2014, conquistó el oro en el Campeonato Mundial de boxeo amateur.

De medallista olímpica a campeona mundial profesional

En 2017, Esparza dio el salto al profesionalismo y firmó con Golden Boy Promotions, donde se convirtió en la primera boxeadora profesional de la compañía.

Su trayectoria también la llevó a conquistar campeonatos mundiales. En junio de 2021 derrotó a Ibeth Zamora para obtener el cinturón mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En abril de 2022 venció a Naoko Fujioka y sumó el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En julio de 2023 defendió sus coronas frente a Gabriela Alaniz y retuvo los campeonatos del CMB y la AMB, además de imponerse por decisión mayoritaria para unificar los títulos. Esparza llegó así a la cima de la división mosca, aunque su etapa como campeona tuvo un desenlace complicado.

En abril de 2024 no dio el peso límite para su revancha contra Alaniz y perdió sus títulos en la báscula. Un día después, cayó por decisión dividida ante la argentina. En diciembre de ese año regresó con una victoria frente a Arely Muciño, antes de enfrentar a Yokasta Valle en marzo de 2025.

Marlen Esparza cambia de división para volver a competir

La pelea contra Valle terminó con una derrota por decisión dividida para Esparza. Las tarjetas fueron 97-93 y 97-93 para la costarricense, mientras que un juez vio ganar a la estadounidense por 96-94. Ese resultado dejó su récord profesional en 15 victorias y tres derrotas, con un nocaut.

Ahora, Esparza subirá a la división gallo, cuyo límite es de 118 libras. Su rival será Maribel Ramírez, excampeona mundial de peso supermosca de la AMB, quien también cuenta con experiencia en combates por títulos internacionales.

La pelea está pactada a ocho asaltos y tendrá en disputa el campeonato NABA Gold de peso gallo. Se trata de un cinturón regional, no de un campeonato mundial. Para Esparza, representa la posibilidad de regresar con un título y abrir una nueva etapa en una categoría distinta.

El combate también significa volver a pelear en Houston. La boxeadora regresa a la ciudad en la que comenzó a entrenar y desde la que construyó una carrera que la llevó hasta el podio olímpico y los campeonatos mundiales.

¿Cuándo y dónde pelea Marlen Esparza contra Maribel Ramírez?

La pelea forma parte de la cartelera Texas Takeover, organizada por Texas Combat Sports, que se realizará este sábado 21 de noviembre en el George R. Brown Convention Center, en Houston.

Combate: Marlen Esparza vs. Maribel Ramírez.

Marlen Esparza vs. Maribel Ramírez. Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Sede: George R. Brown Convention Center, Houston, Texas.

George R. Brown Convention Center, Houston, Texas. División: peso gallo.

peso gallo. Duración: ocho asaltos.

ocho asaltos. Título en disputa: campeonato NABA Gold vacante.

El calendario de FightNews sitúa el inicio de la cartelera a las 7:00 p. m. ET, equivalentes a las 6:00 p. m. CT en Houston y las 4:00 p. m. PT en la costa del Pacífico. Esta referencia corresponde al comienzo anunciado del evento, no a la hora de salida al ring de Esparza y Ramírez.

Notifight señala que la función se transmitirá por el canal de YouTube de Texas Combat Sports.

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