La NFL vuelve a México tras cuatro años. Vikings y 49ers se miden en un duelo clave para sus aspiraciones de playoffs

Los Vikings buscan dejar su marca en 8-1 | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

La NFL regresa a México tras cuatro años de ausencia y lo hace con un partido de nivel superlativo. Los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca, en el cierre de la Semana 11 de la temporada 2026. Se trata del último de nueve partidos internacionales del año, una cifra récord para la liga, y el último encuentro de temporada regular en suelo mexicano fue en 2022.

El choque llega en el momento ideal. San Francisco presenta marca de 8-1 y Minnesota registra 7-1, lo que coloca el duelo como una cita entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Nacional. El Sunday Night Football tendrá escenario con más de 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar, un factor que suele pesar en las piernas y los pulmones de cualquier visitante.

SNF is headed down to Mexico City 🤩 @nflmx



MINvsSF – Sunday 8:20pm ET on NBC/Peacock

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El ambiente promete ser histórico. El Estadio Azteca figura entre las sedes más intimidantes del planeta para los rivales, y la fanaticada mexicana se ganó fama a nivel mundial por su pasión cada vez que la NFL pisa la capital. Además, la semana previa incluyó actividades especiales como una función del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, con máscaras y equipos temáticos del fútbol americano.

¿Cuándo y dónde se juega el NFL México Game 2026?

El partido se disputa el domingo 22 de noviembre de 2026 con patada inicial a las 8:20 p.m., hora del Este de Estados Unidos. El Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será testigo de este duelo que forma parte del calendario internacional más ambicioso en la historia de la liga.

El recinto tiene un dato importante a favor de San Francisco. Los 49ers ya jugaron ahí en 2022 y vencieron a los Arizona Cardinals con comodidad, por lo que conocen de cerca la altura y la logística del viaje. Minnesota, por otro lado, se estrena en territorio mexicano con marca positiva pero sin experiencia previa en esas condiciones.

La altura de la capital mexicana representa un desafío adicional para ambos planteles. Las franquicias suelen entrenar toda la semana en altitud o llegar con varios días de anticipación para aclimatarse. El manejo del oxígeno y los tiempos de descanso dentro del campo pueden ser tan decisivos como los pases.

¿Cómo ver el Vikings vs 49ers en vivo desde Estados Unidos?

Los seguidores en Estados Unidos tienen varias opciones. El partido se transmite a nivel nacional por NBC, dentro del paquete dominical del Sunday Night Football. La cobertura en vivo arranca a las 7:00 p.m., hora del Este, con el programa Football Night in America, y la patada inicial será a las 8:20 p.m. ET / 5:20 p.m. PT.

Quienes prefieren el streaming pueden ver el juego a través de Peacock, la plataforma de NBCUniversal, sin necesidad de cable. También existe la alternativa de NFL+, que permite seguir el encuentro en dispositivos móviles, una opción práctica para quienes estén lejos del televisor el domingo por la noche.

¿Qué está en juego para los 49ers en México?

San Francisco viaja como equipo anfitrión del encuentro y con la intención de afianzar su liderato en la Conferencia Nacional. La marca de 8-1 los coloca en el primer lugar de su conferencia, y una victoria en esta etapa del calendario les aseguraría una ventaja importante en la pelea por sembrarse en casa durante toda la postemporada.

Kyle Shanahan y su plantel saben ganar en México. El triunfo por 28 puntos de diferencia sobre los Cardinals en 2022 todavía pesa como referencia, y la experiencia con la altura del Estadio Azteca puede marcar la diferencia en el último cuarto, cuando el aire se hace más escaso y las piernas se sienten más pesadas.

Cada victoria de aquí al final de la temporada regular les acerca al beneficio de descansar en la primera ronda de playoffs. Con Minnesota a solo un partido en la tabla, un tropiezo en territorio mexicano ajustaría la pelea por el primer sembrado de la conferencia hasta el cierre de la campaña.

¿Por qué es clave este duelo para los Vikings?

Minnesota llega con marca de 7-1 y con una oportunidad enorme de acortar la distancia con San Francisco en la conferencia. Una victoria en México representaría un triunfo de enorme peso para el proyecto de Kevin O’Connell, pues pondría a los Vikings a medio paso de sus rivales directos y les entregaría un triunfo de magnitud en el escenario más visto del calendario.

El principal desafío será la defensiva de Brian Flores, que lidera la NFL en mayor tasa de presión con blitz. Ese dato ofrece una trama interesante para el ataque de los 49ers, que tendrá que resolver rápido un embate constante en un estadio cuyo ambiente suele favorecer a quienes se imponen desde la línea de golpeo.

Para Minnesota, el Sunday Night Football en el Estadio Azteca representa mucho más que un partido de visita. Es una examinación de liderazgo ante uno de los públicos más apasionados del mundo y una prueba de adaptación a condiciones que el equipo jamás enfrentó. Si los Vikings salen victoriosos, el mensaje será claro para el resto de la liga, tendrán argumentos reales para aspirar al Super Bowl.

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