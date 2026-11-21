Con récord de asistencias en la NWSL, la mejor mediocampista de la temporada buscará el campeonato contra su exequipo

Croix Bethune | Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Croix Bethune regresa a Washington con una camiseta diferente y una temporada que ya forma parte de la historia de la National Women’s Soccer League (NWSL). La mediocampista de Kansas City Current enfrentará este sábado al Washington Spirit, el equipo con el que comenzó su carrera profesional, en la final por el campeonato de 2026.

El cambio de club no frenó su crecimiento. En su primera campaña con Kansas City, Bethune estableció un nuevo récord de la liga con 11 asistencias durante la temporada regular, recibió el premio a la Mediocampista del Año y fue incluida en el primer equipo ideal de la NWSL. Es la segunda ocasión en tres temporadas que obtiene ese reconocimiento individual.

La final también tiene un componente personal. Bethune fue una de las figuras del Washington Spirit en sus dos primeras temporadas como profesional y ahora intentará ganar el título con Kansas City precisamente ante el equipo que la llevó a la liga. Su rendimiento explica por qué el Current apostó por ella y por qué puede ser una de las futbolistas decisivas en el partido más importante del año.

De Washington a Kansas City: el traspaso que cambió su carrera

El 11 de febrero de 2026, Kansas City Current anunció la incorporación de Bethune mediante un intercambio con Washington Spirit. La operación incluyó 900,000 dólares en fondos de transferencia y otros 100,000 dólares en fondos de asignación, una compensación que Washington describió como la tercera más alta en la historia de los traspasos entre equipos de la NWSL.

Bethune había dejado una huella importante en sus dos temporadas con el Spirit. En 2024 ganó los premios a Novata del Año y Mediocampista del Año, además de ayudar al equipo a conquistar el campeonato de la NWSL. Su salida representó una apuesta importante para Kansas City, que incorporó a una futbolista de 25 años con capacidad para generar juego y marcar diferencias en el último tercio del campo.

El acuerdo estableció un contrato con Kansas City hasta el final de la temporada 2027. La respuesta de Bethune llegó rápidamente: anotó en su debut, durante la victoria 2-1 ante Utah Royals el 14 de marzo, y terminó la campaña regular con cuatro goles y 11 asistencias.

El récord que convirtió a Bethune en la mejor mediocampista de la NWSL

La principal marca de Bethune en 2026 fue su producción como pasadora. Sus 11 asistencias superaron el registro de 10 que había establecido Tobin Heath con Portland Thorns en 2016, una marca que permaneció vigente durante una década.

La mediocampista también había compartido el récord anterior: en 2024 registró 10 asistencias durante su primera temporada con Washington. Dos años después, lo superó con otro equipo y confirmó su capacidad para influir en el funcionamiento ofensivo de la liga.

El reconocimiento llegó el 18 de noviembre, cuando la NWSL la nombró Mediocampista del Año por segunda vez en tres temporadas. Bethune también fue seleccionada para el primer equipo ideal de 2026, después de aparecer en los equipos del mes de mayo, julio y agosto.

Su temporada no terminó con la fase regular. En los playoffs fue titular en los dos partidos de Kansas City. Ante Gotham FC, en la semifinal, marcó de tiro libre en el minuto 20 y contribuyó a la victoria 2-1 que llevó al Current a la final.

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Una final contra el equipo que la proyectó

Washington Spirit y Kansas City Current llegan al partido con objetivos distintos. El Spirit disputará su tercera final consecutiva y buscará evitar una nueva derrota después de terminar como subcampeón en 2024 y 2025. Kansas City, por su parte, jugará su segunda final en la historia de la franquicia y buscará conquistar su primer campeonato de la NWSL.

Bethune conoce bien el entorno de Washington. En 2024 fue una de las protagonistas del equipo que ganó el campeonato y recibió los dos premios individuales más importantes de su carrera hasta ese momento. Ahora vuelve a Audi Field como una de las figuras del rival.

La mediocampista no será la única amenaza de Kansas City. El equipo cuenta con Temwa Chawinga, ganadora del premio a la Jugadora Más Valiosa y de la Bota de Oro de la temporada regular, además de una ofensiva que encontró soluciones en los momentos decisivos de los playoffs.

Para Bethune, la final representa la oportunidad de cerrar una temporada histórica con el título. El récord de asistencias ya está en sus manos; ahora buscará que su primera campaña con Kansas City termine también con el trofeo de la liga.

Cuándo y dónde ver la final de la NWSL 2026

La final entre Washington Spirit y Kansas City Current se disputará este sábado 21 de noviembre en Audi Field, en Washington D.C.

Partido: Washington Spirit vs. Kansas City Current.

Washington Spirit vs. Kansas City Current. Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT.

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT. Estadio: Audi Field, Washington D.C.

Audi Field, Washington D.C. Transmisión en Estados Unidos: CBS y Paramount+.

Bethune vuelve al escenario donde comenzó a construir su trayectoria en la NWSL. Esta vez, su objetivo es levantar el campeonato con Kansas City.

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