Entre los alimentos afectados hay sándwiches de huevo, queso y salchicha, además de preparaciones con biscuit y gravy

Autoridades alertaron sobre el retiro de varios sándwiches | Claro Sports

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó alertas por el retiro de varios productos de desayuno que podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes. Entre los alimentos afectados hay sándwiches de huevo, queso y salchicha, además de preparaciones con biscuit y gravy que se comercializaron en distintos estados.

Los avisos corresponden a dos compañías: Grand Strand Sandwich Company y Fresh & Ready Foods. Los productos se distribuyeron principalmente en tiendas de conveniencia, máquinas expendedoras, refrigeradores de autoservicio y comedores de lugares de trabajo.

Las autoridades piden a los consumidores revisar los empaques y no consumir los productos identificados. Hasta la publicación de los avisos consultados, las compañías informaron que no se habían reportado enfermedades relacionadas con estos retiros.

¿Qué productos fueron retirados por posible Listeria?

Los avisos incluyen cuatro variedades de sándwiches de la marca Lunch Box y dos productos elaborados por Fresh & Ready Foods bajo las marcas Fresh To You y Mmm! Meals Made in Minutes. También existe un retiro previo de otro sándwich Fresh To You, distribuido en Oregon y Washington.

Lunch Box: cuatro sándwiches de desayuno

Grand Strand Sandwich Company retiró cuatro productos de la marca Lunch Box por la posibilidad de contaminación con Listeria monocytogenes. Los alimentos se comercializaron en empaques de plástico transparente y fueron distribuidos entre el 2 de marzo y el 10 de noviembre de 2026.

La distribución se concentró en tiendas de conveniencia, máquinas expendedoras y comedores de centros penitenciarios de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

Estos son los productos y códigos que deben revisar los consumidores:

Lunch Box Bacon Egg and Cheese Biscuit: paquete de 4 onzas. UPC: 0 67068 21400 8. Códigos de fecha juliana: 07026, 07526, 08326, 09626, 12526, 13226, 14026, 16826, 17526 y 23726.

paquete de 4 onzas. UPC: 0 67068 21400 8. Códigos de fecha juliana: 07026, 07526, 08326, 09626, 12526, 13226, 14026, 16826, 17526 y 23726. Lunch Box Chicken Sausage Biscuit: paquete de 3.75 onzas. UPC: 0 67068 21404 6. Código de fecha juliana: 06126.

paquete de 3.75 onzas. UPC: 0 67068 21404 6. Código de fecha juliana: 06126. Lunch Box Jumbo Sausage Biscuit: paquete de 4 onzas. UPC: 0 67068 21407 7. Códigos de fecha juliana: 11126, 11826 y 19526.

paquete de 4 onzas. UPC: 0 67068 21407 7. Códigos de fecha juliana: 11126, 11826 y 19526. Lunch Box Sausage Egg & Cheese Biscuit: paquete de 5 onzas. UPC: 0 67068 21402 2. Códigos de fecha juliana: 11126, 15426, 18226, 20226, 25826, 26426 y 29926.

Los códigos de fecha juliana aparecen en el empaque y deben compararse con los indicados en la alerta. No basta con identificar el producto por su nombre o presentación.

Fresh To You y Mmm! Meals: productos distribuidos en siete estados

Fresh & Ready Foods amplió el retiro de alimentos elaborados en su planta de Longview, Texas, después de que su proveedor, C.H. Guenther & Son, ampliara el retiro de ciertos biscuits que la compañía utilizó como ingrediente en esos productos.

La ampliación comprende dos artículos:

Fresh To You Sausage, Egg & Cheese Biscuit Sandwich: paquete de 5.7 onzas, SKU 3100048, con fechas «Fresh Thru» del 12 al 22 de noviembre de 2026. El producto fue distribuido en Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee y Texas.

paquete de 5.7 onzas, SKU 3100048, con fechas «Fresh Thru» del 12 al 22 de noviembre de 2026. El producto fue distribuido en Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee y Texas. Mmm! Meals Made in Minutes Biscuit & Sausage Gravy: paquete de 9.5 onzas, SKU 90013, con fechas de expiración del 12 al 18 de noviembre de 2026. Su distribución alcanzó Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee y Texas.

Ambos productos se vendieron entre el 15 de octubre y el 11 de noviembre, principalmente en comedores de empleados, refrigeradores Grab & Go, máquinas expendedoras refrigeradas y pequeños mercados de autoservicio.

Las fechas de identificación se encuentran en la parte frontal del empaque. Aunque algunas fechas de consumo ya hayan pasado, quienes conserven alguna unidad deben atender el retiro. La compañía pidió no consumir los productos afectados y desechar cualquier unidad que permanezca en casa.

Un retiro previo de Fresh To You en Oregon y Washington

El aviso ampliado se suma a un retiro anunciado el 8 de noviembre para otro producto de la misma marca: Fresh To You Sausage, Egg & Cheese Biscuit Sandwich, en presentación de 4.6 onzas.

Este sándwich lleva el SKU 3100048 y el UPC 8 405493 0168 4. Las fechas «Fresh Thru» incluidas en el aviso van del 7 al 19 de noviembre de 2026.

El producto fue elaborado en una planta de Fresh & Ready Foods en Renton, Washington, y distribuido entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre en Oregon y Washington, principalmente en comedores laborales, máquinas expendedoras refrigeradas y cafeterías.

Aunque el periodo de fechas ya concluyó, quienes conserven alguna unidad deben atender el retiro y no consumirla.

¿Qué deben hacer los consumidores si tienen alguno de estos productos?

La recomendación es no comer ninguno de los alimentos que coincida con las marcas, presentaciones, códigos y fechas descritos en los avisos.

En el caso de los productos de Grand Strand Sandwich Company, los consumidores pueden devolverlos al establecimiento donde los compraron para solicitar un reembolso completo o desecharlos.

Para los artículos de Fresh & Ready Foods, la empresa solicita desechar cualquier producto restante y ofrece información sobre reembolsos a través de sus canales de atención:

Teléfono: 1-855-424-8390.

1-855-424-8390. Correo electrónico: RecallConcern@HotLineGlobal.com.

RecallConcern@HotLineGlobal.com. Horario telefónico: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., tiempo del Este.

Quienes tengan dudas sobre los sándwiches Lunch Box pueden comunicarse directamente con Grand Strand Sandwich Company al 843-399-2999. Su horario de atención es de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y viernes, de 8:00 a.m. a mediodía, hora del Este.

¿Por qué es peligrosa la bacteria Listeria?

La Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, una infección que puede ser grave, especialmente en mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos de 65 años o más y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza y rigidez en el cuello. En casos más graves también pueden presentarse confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones. Durante el embarazo, la infección puede tener consecuencias graves para el bebé, incluso cuando los síntomas de la madre son leves.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan consultar a un profesional de salud si una persona consumió un alimento retirado del mercado y presenta fiebre u otros síntomas compatibles con listeriosis. Es importante informar al médico sobre el posible consumo, especialmente si se pertenece a alguno de los grupos de mayor riesgo.

Si una persona consumió alguno de los productos señalados y no presenta síntomas, los CDC indican que, por lo general, no necesita pruebas ni tratamiento. Sin embargo, si pertenece a un grupo de mayor riesgo y tiene dudas sobre una posible exposición, debe consultar con un profesional de salud. Si aparecen fiebre, dolores musculares u otros síntomas compatibles con listeriosis, debe informar sobre el consumo del alimento retirado.

¿Dónde consultar las alertas oficiales de alimentos retirados?

La FDA mantiene una lista de retiros, retiros voluntarios y alertas de seguridad alimentaria. El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del USDA también publica avisos relacionados con productos cárnicos y alimentos sujetos a su supervisión.

Los consumidores pueden consultar las páginas oficiales para revisar fotografías de los empaques, códigos de identificación y posibles actualizaciones de los retiros.

La recomendación es revisar también los refrigeradores, congeladores y espacios de comida en los centros de trabajo. Algunos de estos productos se distribuyeron mediante máquinas expendedoras y comedores, por lo que no necesariamente fueron adquiridos en un supermercado.

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