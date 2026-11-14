Jersey negro de México: dónde comprarlo en EE.UU.

Hay modelos para adultos desde 100 dólares y opciones juveniles desde 80 dólares. La versión Authentic ronda los 150 dólares

Un diseño con detalles que incorporan los colores de la bandera | Claro Sports

El jersey negro de la Selección Mexicana para 2026 todavía se puede conseguir en Estados Unidos. Es la tercera equipación del equipo nacional, un diseño de adidas con un patrón tonal de letras «MX» y detalles que incorporan los colores de la bandera mexicana.

La camiseta se comercializa en tiendas como MLS Store y Nordstrom. La disponibilidad cambia según el modelo y la talla: la Replica masculina de manga corta tiene un precio publicado de 100 dólares en MLS Store, mientras que la versión Authentic ronda los 150 dólares. Algunas opciones presentan inventario limitado.

También hay modelos de manga larga y versiones juveniles. Antes de comprar, conviene identificar qué camiseta se busca, porque las versiones Replica y Authentic tienen diferencias de materiales, ajuste y acabados, además de precios distintos.

¿Cuánto cuesta el jersey negro de México en Estados Unidos?

El precio depende de la versión, el tipo de manga y la tienda. Estas son las referencias identificadas en las fichas de distribuidores estadounidenses:

Replica masculina de manga corta: 100 dólares en MLS Store. La tienda muestra disponibilidad limitada.

100 dólares en MLS Store. La tienda muestra disponibilidad limitada. Authentic masculina de manga corta: alrededor de 150 dólares en MLS Store.

alrededor de 150 dólares en MLS Store. Authentic masculina de manga larga: 159.99 dólares en MLS Store.

159.99 dólares en MLS Store. Replica juvenil de manga corta: 80 dólares en MLS Store.

80 dólares en MLS Store. Replica juvenil de manga larga: 89.99 dólares en MLS Store.

89.99 dólares en MLS Store. Authentic masculina de manga corta en Nordstrom: 150 dólares. La ficha muestra disponibilidad en talla S.

Los precios corresponden a modelos específicos y pueden cambiar. No incluyen necesariamente impuestos ni gastos de envío. La existencia de una camiseta debe comprobarse al seleccionar la talla y avanzar en el proceso de compra.

¿Dónde comprar el jersey negro de México?

MLS Store: opciones Replica y Authentic

MLS Store es una de las principales alternativas para encontrar la tercera equipación negra de México.

La Replica masculina de manga corta tiene un precio publicado de 100 dólares. La ficha muestra inventario limitado, por lo que es importante comprobar si la talla deseada sigue disponible antes de completar la compra.

La tienda también ofrece la versión Authentic masculina de manga corta por alrededor de 150 dólares y una Authentic de manga larga por 159.99 dólares.

Para jóvenes, aparecen dos alternativas: la Replica de manga corta por 80 dólares y la de manga larga por 89.99. Son modelos juveniles y no deben confundirse con las tallas para adultos.

La disponibilidad puede cambiar entre productos y tallas. Por eso, el precio publicado no garantiza que todas las medidas estén disponibles.

Nordstrom: la versión Authentic de manga corta

Nordstrom comercializa el jersey negro de México en su versión On-Field Authentic por 150 dólares.

La ficha identifica el producto como la camiseta oficial de campo, fabricada por adidas, con tecnología Climacool+ y ajuste entallado. En la consulta más reciente aparecía disponible la talla S, aunque es necesario comprobar el inventario al momento de la compra.

Esta opción está dirigida a quienes buscan la versión con las especificaciones de juego. Su precio es superior al de la Replica, pero corresponde a una construcción y unos acabados diferentes.

adidas: la tienda oficial de la marca

adidas también tiene fichas para la tercera equipación negra de México en su tienda estadounidense.

La versión masculina Mexico 26 Third Replica Jersey aparece con un precio de 130 dólares, pero la ficha consultada no mostraba existencias. La marca también publicó una camiseta de 100 dólares identificada como modelo femenino, que tampoco aparecía disponible.

Es importante revisar el nombre y la referencia del producto antes de comprar. Las distintas versiones de la colección no tienen necesariamente el mismo precio ni corresponden a las mismas tallas.

La tienda oficial sigue siendo una opción para consultar posibles reposiciones y verificar las características de cada modelo.

¿Cuál es la diferencia entre el jersey Replica y el Authentic?

Ambas versiones son productos oficiales de adidas, pero tienen diferencias en su construcción, ajuste y especificaciones.

Replica: está diseñada para los aficionados. La versión masculina de manga corta tiene ajuste regular, tecnología Climacool y escudo cosido. Es una alternativa para vestir y apoyar a la selección.

está diseñada para los aficionados. La versión masculina de manga corta tiene ajuste regular, tecnología Climacool y escudo cosido. Es una alternativa para vestir y apoyar a la selección. Authentic: corresponde a la línea de juego. Tiene un ajuste más entallado, tecnología Climacool+ en el modelo de manga corta y escudo y logotipo aplicados mediante transferencia térmica. Reproduce las especificaciones de la camiseta utilizada por los futbolistas.

La palabra Replica no significa que sea una imitación o una falsificación. Es una categoría oficial de producto. La diferencia está en los materiales, los acabados y las características técnicas de cada versión.

¿Hay una versión de manga larga del jersey negro de México?

Sí. MLS Store publica una versión Authentic masculina de manga larga por 159.99 dólares. También tiene una Replica juvenil de manga larga por 89.99 dólares.

Es importante distinguir estas camisetas de otras prendas negras de la colección México 2026. adidas y sus distribuidores comercializan artículos de entrenamiento y ropa deportiva con colores similares, pero no son la tercera equipación de la selección.

¿Se puede comprar el jersey negro de México en plataformas de reventa?

Otra alternativa es StockX, donde aparecen publicaciones de la tercera equipación negra de adidas. En la consulta realizada, la versión Replica tenía una oferta de compra desde 85 dólares, con un total de 92 dólares al incluir la tarifa de la plataforma.

Ese importe corresponde a un mercado de reventa, no al precio oficial de adidas. Puede variar según la talla y las ofertas de los vendedores. Antes de comprar, conviene revisar el costo final, las condiciones de devolución y las garantías que ofrece la plataforma.

¿Cuál es la mejor opción para comprar el jersey negro de México?

Quien busque la Replica masculina de manga corta puede tomar como referencia los 100 dólares publicados en MLS Store. Sin embargo, la ficha consultada aparece agotada. adidas tiene una versión masculina por 130 dólares, también sin existencias en su tienda estadounidense.

Para la versión Authentic de manga corta, MLS Store publica un precio cercano a los 150 dólares. Nordstrom manejaba el mismo precio, pero actualmente muestra su producto como agotado. La camiseta Authentic de manga larga aparece en MLS Store por 159.99 dólares.

Si el objetivo es encontrar una opción más económica, MLS Store tiene versiones juveniles desde 80 dólares. En StockX, por su parte, el precio de reventa puede comenzar por debajo del precio de tienda, aunque el importe final depende de la oferta disponible.

El jersey negro es la tercera equipación de México para 2026. Antes de pagar, hay que confirmar que se trata del uniforme buscado, revisar si corresponde a una talla adulta o juvenil y comprobar el inventario actualizado. Los precios y las existencias pueden cambiar sin previo aviso.

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