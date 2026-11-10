Black Friday: qué conviene comprar y qué productos es mejor esperar al Cyber Monday

Conoce qué productos comprar en Black Friday y qué puede esperar a las rebajas del Cyber Monday

Black Friday ofrece algunas de las mejores ofertas del año | Shutterstock

Una televisión más grande, una laptop para el trabajo o los regalos de Navidad. Black Friday suele ser el momento perfecto para hacer las compras pendientes, pero una etiqueta de descuento no basta para justificar el gasto. La pregunta útil es cuánto pagarás por el producto que realmente necesitas.

Este año, Black Friday llegará el 27 de noviembre y Cyber Monday tendrá lugar el lunes 30. Las dos jornadas marcarán el calendario de rebajas en Estados Unidos, aunque las oportunidades variarán según el artículo. Elegir el momento de compra requiere algo más que prestar atención al porcentaje del anuncio.

Para aprovechar estas fechas, conviene llegar con una lista corta y precios de referencia. Así podrás reconocer una oferta que merece atención, comparar las promociones del lunes y dejar para después las compras que no tienen urgencia.

¿Qué conviene comprar en Black Friday 2026?

Los televisores figuran entre los productos que conviene revisar durante el Black Friday. Las previsiones para el comercio electrónico estadounidense sitúan en Black Friday los mejores descuentos de la temporada para esta categoría, además de juguetes, ropa, electrodomésticos y muebles.

Si buscas una televisión, compara el número exacto de modelo. La marca y las pulgadas no bastan para saber si dos pantallas ofrecen lo mismo. Revisa el tipo de panel, las conexiones y las funciones que utilizarás, sobre todo si piensas conectar una consola o un equipo de sonido.

Los electrodomésticos también merecen una mención, especialmente si ya tenías previsto reemplazar alguno. Antes de elegir un refrigerador o una lavadora, comprueba las medidas, la capacidad y el espacio que necesitas para abrir puertas o instalar conexiones.

Pide también el costo completo. El envío, la instalación y el retiro del aparato anterior pueden cambiar la diferencia entre dos tiendas. Una promoción resulta más fácil de evaluar cuando todos esos cargos aparecen en el presupuesto.

Para los regalos, los juguetes destacan entre las categorías con mejores perspectivas para el Black Friday. Las previsiones contemplan rebajas de hasta el 29% sobre el precio de lista durante la temporada. Ese máximo no implica que todos los productos alcancen el mismo descuento.

En ropa, lleva las tallas definidas y revisa las condiciones de cambio. Una prenda que no sirve o que no admite devolución puede convertirse en un gasto difícil de recuperar.

¿Qué productos conviene dejar para Cyber Monday?

Las computadoras son uno de los productos cuya compra puedes aplazar para el lunes 30 de noviembre. Las previsiones sitúan en Cyber Monday los descuentos más altos de la temporada para estos equipos y para la categoría general de electrónica. En esta última, las rebajas podrían alcanzar el 30% sobre el precio de lista.

Si necesitas una laptop y puedes esperar, guarda las ofertas del Black Friday para compararlas con las del Cyber Monday. El motivo para reservar la compra es esa expectativa de mejores descuentos por categoría, no la certeza de que un modelo específico bajará de precio.

La comparación debe incluir el mismo procesador, memoria y almacenamiento. Un equipo más barato puede ofrecer menos prestaciones, aunque su nombre comercial se parezca al de otra computadora.

Antes de pagar más por una laptop con accesorios, comprueba cuánto cuesta el equipo solo y cuáles de esos complementos necesitas. El número de artículos no determina el valor de la oferta.

Productos que conviene comprar en Cyber Monday

Audífonos inalámbricos y con cancelación de ruido: Son una categoría habitual de las promociones tecnológicas del lunes. Compara el modelo exacto y su precio previo para comprobar el ahorro.

Son una categoría habitual de las promociones tecnológicas del lunes. Compara el modelo exacto y su precio previo para comprobar el ahorro. Tablets: Conviene revisar las ofertas si necesitas una para estudiar, trabajar o leer. Compara versiones con la misma capacidad de almacenamiento y conectividad.

Conviene revisar las ofertas si necesitas una para estudiar, trabajar o leer. Compara versiones con la misma capacidad de almacenamiento y conectividad. Celulares: Pueden ofrecer descuentos atractivos, pero revisa si el precio corresponde a un equipo desbloqueado o exige activación, intercambio de otro teléfono o contratación de un plan.

Pueden ofrecer descuentos atractivos, pero revisa si el precio corresponde a un equipo desbloqueado o exige activación, intercambio de otro teléfono o contratación de un plan. Monitores: Son otra categoría que ha tenido rebajas durante Cyber Monday. Antes de elegir, compara tamaño, resolución, frecuencia de actualización y conexiones.

Son otra categoría que ha tenido rebajas durante Cyber Monday. Antes de elegir, compara tamaño, resolución, frecuencia de actualización y conexiones. Relojes inteligentes: Las promociones de temporadas anteriores también han incluido estos dispositivos. Comprueba la compatibilidad con tu teléfono y si la oferta corresponde a la versión con conexión celular o sin ella.

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¿Qué ofertas conviene evitar y cómo comprobar el ahorro?

Algunos artículos pueden esperar más allá de ese fin de semana. La ropa de invierno es uno de los ejemplos. Las recomendaciones de compra de NerdWallet apuntan a fechas cercanas a Navidad o posteriores a las fiestas para buscar mayores rebajas en abrigos, gorros y guantes, cuando los comercios necesitan dar salida a las existencias de temporada.

Esto ayuda a entender por qué una buena fecha para comprar ropa en general no tiene que ser la mejor para cada prenda. Si ya tienes lo necesario para el frío y no buscas un regalo, puedes revisar las liquidaciones posteriores.

Para el resto de las compras, compara el precio final y no solo la cifra que aparece junto al producto. Antes de cerrar el pedido, comprueba estos puntos.

El modelo exacto y sus especificaciones.

El estado del artículo, nuevo, reacondicionado o de caja abierta.

Los impuestos, el envío y cualquier servicio adicional.

Los requisitos de membresía o del medio de pago.

Los accesorios y la garantía.

El plazo de devolución y los posibles cargos.

Las condiciones de devolución importan, especialmente en el caso de los regalos. Algunos comercios amplían sus plazos durante las fiestas, pero pueden aplicar restricciones o cargos. Revisa las reglas del producto que vas a comprar antes de asumir que podrás devolverlo sin costo.

Por último, distingue el precio de lista del precio habitual. Un anuncio puede calcular su descuento sobre una referencia superior al importe que la tienda cobraba días antes. Las previsiones de rebajas también utilizan precios de lista, por lo que sus porcentajes no equivalen necesariamente al ahorro frente a la semana anterior.

La oferta que merece tu dinero debe encajar en una necesidad concreta, mejorar un precio que puedas comprobar y conservar las condiciones que buscas. Si exige comprar accesorios innecesarios o aceptar cargos imprevistos, el porcentaje del anuncio deja de contar toda la historia.

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