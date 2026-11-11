Black Friday 2026: cómo aprovechar las tarjetas de crédito, puntos y cashback sin endeudarte

Las tarjetas de crédito pueden convertirse en aliadas durante la jornada comercial cuando se utilizan con planificación y responsabilidad

Usa en Black Friday la tarjeta de crédito más conveniente. Foto: Shutterstock

Aunque el Black Friday se celebra oficialmente el 27 de noviembre, miles de tiendas en Estados Unidos ya están lanzando descuentos, por lo que tus tarjetas de crédito parecen “vibrar” de emoción. Y allí es donde está la clave: saber utilizarlas para no endeudarte más de lo permitido.

Los programas de recompensas, el llamado cashback y los puntos son beneficios adicionales por el uso de tus tarjetas, sin embargo, esto no significa que requieran planificación y responsabilidad en cada compra.

Incluso, otro punto importante es saber esperar, es decir qué conviene comprar en Black Friday y qué productos es mejor posponer para el Cyber Monday, que es inmediatamente después. Además, sus ofertas suelen enfocarse en artículos de tecnología.

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¿Cómo aprovechar tus tarjetas de crédito en Black Friday y sin caer en deudas impagables?

Uno de los consejos fundamentales consiste en entender que una tarjeta de crédito debe funcionar como un medio de pago y no como una extensión del dinero disponible. De lo contrario, solo estás acumulando una deuda disfrazada de una “motivadora” frase que los consumidores suelen usar: “Después veremos”.

1. Establece un presupuesto antes

Una buena estrategia consiste en elaborar una lista de los productos que realmente necesitas, investigar sus precios habituales y establecer un límite de gasto para cada categoría.

Por ejemplo, si tienes previsto comprar una computadora, un televisor y algunos regalos navideños, calcula cuánto puedes gastar en cada artículo sin utilizar dinero que necesitas para pagar la renta, los servicios, la alimentación o las obligaciones mensuales.

Una vez establecido el presupuesto, utiliza la tarjeta de crédito únicamente para cubrir esas compras.

2. Aprovecha el cashback y los puntos de recompensa

Dependiendo de la entidad financiera y del producto contratado, los consumidores pueden recibir un porcentaje de sus compras en efectivo, acumular puntos o conseguir millas para viajes.

El cashback consiste en recuperar una parte del dinero gastado. Por ejemplo, si una tarjeta ofrece un reembolso del 3% en una compra elegible de $500, el beneficio sería de $15.

Aunque no representa una cantidad que cambie por completo el costo de una compra, puede convertirse en un ahorro adicional cuando se aprovecha en adquisiciones que ya estaban planificadas.

Para sacarle partido durante Black Friday, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) recomienda prestar atención a las condiciones. Además, te conviene revisar cuáles son las categorías bonificadas, comprobar las promociones temporales, activar las ofertas cuando sea necesario, chequear los límites de cashback y cuáles son los productos excluidos de estos beneficios.

También es importante revisar cuándo se acredita el dinero y cómo se pueden utilizar los puntos. En algunos programas, las recompensas se canjean por créditos en el estado de cuenta, depósitos, tarjetas de regalo, viajes u otros beneficios.

3. Ten cuidado con las promociones de financiación al 0% de interés

Durante Black Friday, algunos bancos y comercios ofrecen promociones que permiten dividir el costo de una compra en varios pagos sin intereses. En Estados Unidos, estas ofertas pueden presentarse como períodos introductorios de 0% APR o como planes de interés diferido.

Y aunque parecen similares, tienen diferencias importantes. En una promoción de 0% APR, el consumidor no paga intereses sobre el saldo promocional durante el período establecido, siempre que respete las condiciones del contrato. Cuando termina la promoción, el saldo pendiente comienza a generar intereses a la tasa aplicable.

En cambio, las ofertas de interés diferido suelen incluir condiciones como “sin intereses si pagas el total en 12 meses”. Si no se liquida toda la deuda dentro del plazo, el banco puede cobrar los intereses acumulados desde la fecha original de la compra.

Si decides utilizar una promoción de este tipo, calcula cuánto debes pagar cada mes para liquidar la compra antes de que termine el período promocional. Asimismo, procura no utilizar varias promociones de financiación al mismo tiempo si las mensualidades comprometen tu presupuesto.

4. Evita acumular pequeñas compras que se conviertan en una gran deuda

Un artículo de $40 dólares, otro de $60 y una oferta de $100 pueden parecer gastos manejables. Sin embargo, si se repiten en diferentes tiendas y se pagan con varias tarjetas, puedes terminar con un saldo considerable, producto de acumular “pequeñas” compras.

Para evitarlo, lleva un registro de las transacciones y revisa los movimientos de tus tarjetas desde las aplicaciones bancarias. También conviene activar las notificaciones de compra, establecer alertas de saldo y comprobar los pagos pendientes.

Si utilizas más de una tarjeta, anota cuánto debes en cada una y cuál es la fecha de vencimiento correspondiente. De esta manera, evitarás olvidar obligaciones y pagar cargos por retrasos.

5. Utiliza cada tarjeta según el beneficio que ofrece

Recuerda que no todas las tarjetas de crédito funcionan de la misma manera. Algunas están diseñadas para ofrecer recompensas en categorías específicas, mientras que otras proporcionan un porcentaje de devolución más uniforme en diferentes establecimientos.

Por ejemplo, las tarjetas asociadas con aerolíneas pueden resultar útiles para quienes tienen previsto reservar vuelos o vacaciones. En cambio, una tarjeta con devolución de dinero en compras generales puede ser más conveniente para adquirir ropa, dispositivos electrónicos o regalos.

También existen tarjetas de tiendas que ofrecen descuentos exclusivos, financiación promocional o puntos adicionales para sus clientes.

Asimismo, no conviene solicitar una tarjeta nueva únicamente porque un comercio promete un descuento inmediato. Antes de hacerlo, revisa la tasa de interés anual (APR), las cuotas anuales, las condiciones de recompensas y los posibles costos adicionales.

La realidad es que una promoción de bienvenida puede perder atractivo si obliga a gastar más dinero del previsto para conseguirla.

En definitiva, la mejor estrategia es llegar a Black Friday con un presupuesto definido, comparar precios, utilizar las tarjetas que realmente ofrecen ventajas y pagar el saldo completo dentro del plazo correspondiente.

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