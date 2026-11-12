Seguro Social podría pagar beneficios completos hasta 2059 si se cobrara más impuesto, según un informe de la AARP

Un informe advierte que ampliar los ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social podría reducir el déficit y proteger las jubilaciones de millones de estadounidenses

En próximos años, el pago de jubilaciones está en riesgo / Shutterstock

El futuro del Seguro Social en Estados Unidos podría cambiar si una mayor proporción de los ingresos de los trabajadores estuviera sujeta al impuesto sobre la nómina. Un nuevo análisis del Instituto de Políticas Públicas de AARP señala que recuperar parte de la base tributaria perdida durante las últimas cuatro décadas permitiría extender considerablemente la capacidad del programa para pagar los beneficios de jubilación completos.

La investigación revela que en 1983, los salarios sujetos al impuesto del Seguro Social representaban aproximadamente el 41% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, esa proporción cayó al 34% en 2025. La diferencia refleja cambios en la economía estadounidense, el crecimiento de los ingresos por inversiones y la concentración de una mayor parte de las ganancias entre quienes superan el límite salarial sujeto a este impuesto.

Más ingresos podrían prolongar la vida del Seguro Social

De acuerdo con el informe de AARP, si la proporción de ingresos gravables se hubiera mantenido en el nivel de 1983, el programa habría recaudado 10.8 billones de dólares adicionales entre 1984 y 2034, incluidos los intereses generados por esos recursos.

Ese dinero habría tenido un impacto significativo en las finanzas del sistema. Según las estimaciones, los fondos fiduciarios combinados del Seguro Social podrían haber seguido pagando el 100% de los beneficios programados hasta 2059, es decir, 25 años más de lo que permiten las proyecciones actuales.

El problema es altamente relevante para los trabajadores que se acercan a la edad de jubilación o que todavía construyen su historial de aportaciones. Millones de personas dependen del Seguro Social como una fuente fundamental de ingresos durante la vejez, por lo que cualquier reducción de los pagos podría afectar directamente su estabilidad económica.

¿Cuándo podría quedarse sin fondos el Seguro Social?

El informe de los fideicomisarios del Seguro Social de 2026 proyecta que el fondo destinado a las prestaciones de jubilación y sobrevivientes podría agotarse en 2032. Si el Congreso no aprueba cambios antes de esa fecha, los ingresos que seguirían entrando al sistema alcanzarían para cubrir aproximadamente el 78% de los beneficios programados.

Esto no significa que el Seguro Social vaya a desaparecer ni que los jubilados dejarán de recibir sus cheques. El programa continuaría recaudando impuestos de los trabajadores activos, pero no tendría recursos suficientes para pagar la totalidad de las prestaciones prometidas.

¿Quién paga el impuesto del Seguro Social y cuánto aporta?

Actualmente, la mayor parte del financiamiento proviene de los impuestos sobre la nómina. Los empleados aportan el 6.2% de sus salarios y sus empleadores contribuyen con otro 6.2%, para una tasa combinada del 12.4%. Los trabajadores independientes generalmente deben cubrir ambas partes.

Sin embargo, existe un límite de ingresos sujetos a este impuesto. En 2026, el tope salarial es de 184,500 dólares, mientras que para 2027 está previsto que aumente a 192,300 dólares. Esto significa que quienes ganan por encima de esa cantidad dejan de pagar el impuesto del Seguro Social sobre los ingresos adicionales una vez alcanzado el límite.

¿Cómo podrían aumentar los fondos para la jubilación?

Una de las alternativas que analiza AARP consiste en elevar o eliminar ese límite salarial, en lugar de aumentar directamente la tasa impositiva que pagan los trabajadores. La propuesta permitiría incorporar una mayor proporción de los ingresos de quienes tienen salarios elevados al financiamiento del programa.

Según el instituto, alrededor del 6% de las personas alcanzó o superó el límite máximo de ingresos gravables en 2024. Además, eliminar por completo ese tope podría cubrir aproximadamente el 67% del déficit financiero proyectado para los próximos 75 años, siempre que las aportaciones adicionales no generen beneficios proporcionalmente mayores.

Otra posibilidad sería incrementar la tasa general del impuesto sobre la nómina. Los fideicomisarios del Seguro Social estimaron que elevar la contribución combinada del 12.4% al 16.65%, a partir de enero de 2026, habría permitido equilibrar las finanzas del programa durante el periodo de proyección de 75 años. Para empleados y empleadores, esto representaría una aportación individual de 8.325%, frente al 6.2% actual.

Por ahora, ninguna de estas modificaciones está aprobada. El Congreso tendría que cambiar la legislación federal para ampliar los ingresos sujetos al impuesto o modificar las tasas de contribución. El debate también enfrenta resistencia política, debido al impacto que un aumento de impuestos podría tener en los trabajadores y las empresas. La decisión será determinante para el futuro de las jubilaciones en Estados Unidos y para millones de familias que cuentan con el Seguro Social como parte esencial de sus ingresos.

Te puede interesar: