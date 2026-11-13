Mauricio Pochettino toma el mando del Manchester United y deja el USMNT

El técnico argentino llega a Old Trafford para intentar reconducir al club y evitar el descenso en Premier League

Pochettino será el nuevo DT del Manchester United | OMAR VEGA /GETTY IMAGES VIA AFP

Mauricio Pochettino es el nuevo director técnico del Manchester United. El club inglés anunció la contratación del argentino, quien deja la selección de Estados Unidos para asumir el mando en Old Trafford. Su contratación marca el regreso a la Premier League después de su etapa con el Chelsea.

El entrenador firmó un contrato que lo vinculará con el club a partir del 18 de noviembre y tomará el lugar de Michael Carrick, según el comunicado oficial. La directiva eligió a Pochettino para encabezar una nueva etapa tras una serie de malos resultados que dejó al equipo en puestos de descenso en la Premier League.

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

El acuerdo también pone fin a su ciclo con el USMNT, pese a la reciente renovación de su contrato. Ahora, el argentino tendrá el reto de recuperar la regularidad del United y mejorar sus resultados tanto a nivel local en la Premier League como internacional en la UEFA Champions League.

¿Por cuánto tiempo firmó Pochettino con el Manchester United?

Desde el club no detallaron la duración del contrato de Pochettino. El Manchester United informó que el entrenador asumirá sus funciones el próximo 18 de noviembre. Se espera que Pochettino llegue junto a su cuerpo técnico una vez que finalicen sus compromisos con el USMNT.

“El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos. El argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados, y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores individuales”, se lee en el comunicado publicado por el Manchester United.

Su llegada concreta el interés que surgió durante la crisis deportiva del equipo. La experiencia del argentino en el fútbol inglés lo colocó entre las principales opciones de la directiva, que buscaba un entrenador con conocimiento de la Premier League para hacerse cargo del plantel.

¿Por qué Pochettino dejó la selección de Estados Unidos?

El técnico argentino deja el USMNT después de poco más de dos años en el cargo. Su salida llega de forma sorpresiva tras la renovación que extendió su contrato hasta el Mundial de 2030, un acuerdo que apuntaba a dar continuidad al proyecto de la selección estadounidense.

Antes del anuncio, The Athletic había informado que su contrato incluía una cláusula de salida cercana a los $10 millones de dólares. Sin embargo no esperaba que esta pudiera ser activada tomando en cuenta los buenos resultados de Pochettino con el USMNT.

Para Estados Unidos, la salida abre una incógnita en cuanto a quién podrá asumir el liderazgo de la selección. Para Pochettino, representa la oportunidad de volver al trabajo diario a nivel de clubes con uno de los grandes de la Premier League que hoy atraviesa un mal momento deportivo.

¿Cómo recibe Pochettino al Manchester United?

Pochettino toma el mando de un Manchester United que ocupa el puesto 18 de la Premier League, con 8 puntos después de 10 jornadas de la temporada. El equipo acumula una sola victoria en sus últimos diez encuentros oficiales, un registro que explica la decisión de cambiar de entrenador.

Un dato que permite apreciar el mal momento del equipo es que en sus últimos 5 partidos encajaron un total de 15 goles frente a los 8 que pudieron convertir. En lo que respecta a la competencia local, el United cuenta con la cuarta peor diferencia de gol. Solamente son superados por el recién ascendido Coventry City y los otros dos clubes que se encuentran en puestos de descenso, Sunderland y Crystal Palace.

Próximos partidos del Manchester United

22 de noviembre de 2026 | Liverpool vs. Manchester United, a las 11:30 a. m. (Premier League)

25 de noviembre de 2026 | Sporting CP vs. Manchester United, a las 3:00 p. m. (Champions League)

28 de noviembre de 2026 | Manchester United vs. Brentford, a las 10:00 a. m. (Premier League)

2 de diciembre de 2026 | Newcastle vs. Manchester United, a las 3:15 p. m. (Premier League)

5 de diciembre de 2026 | Manchester United vs. Coventry City, a las 10:00 a. m. (Premier League)

8 de diciembre de 2026 | Manchester United vs. RB Leipzig, a las 3:00 p. m. (Champions League)

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