Estados Unidos vs Haití: regreso de Pulisic aporta liderazgo y guía a las nuevas joyas

El delantero del AC Milan regresa tras superar una lesión y llega encendido. Su experiencia será clave en una selección estadounidense

Christian Pulisic vuelve al Team USA para aportar su experiencia | Claro Sports

Christian Pulisic está de vuelta con la selección de Estados Unidos y su regreso llega en un momento oportuno, no solo por su participación en los cuartos de final de la Concacaf Nations League en los que enfrentará a la selección de Haití, también lo es, por el momento de transición en la dirección técnica luego de la salida de Mauricio Pochettino como entrenador del Team USA.

Después de superar una lesión que lo mantuvo alejado de las convocatorias posteriores al Mundial 2026 y algunas diferencias en el vestidor con el propio Pochettino, el atacante del AC Milan vuelve para buscar el ‘Final Four’ con Estados Unidos.

Pulisic solo aporta goles y desequilibrio: su experiencia será importante para un equipo con jóvenes talentos como Cavan Sullivan, quien tendrá la oportunidad de compartir vestuario por primera vez con uno de sus grandes referentes.

El momento individual del llamado ‘Capitán América’ respalda las expectativas. Pulisic acumula cuatro goles y una asistencia en ocho partidos de la Serie A, con tres anotaciones en sus últimas cuatro apariciones ligueras. Su vuelta representa una noticia importante para Mauricio Pochettino, especialmente en una eliminatoria que exige personalidad y contundencia.

Pulisic recuperó el gol en Milán y vuelve en el momento indicado

El regreso del estadounidense tiene detrás varios meses complicados. Su participación en el Mundial de 2026 terminó antes de lo esperado por una lesión en la derrota ante Bélgica, después de un torneo en el que no consiguió marcar. La eliminación también dejó cuestionamientos sobre su rendimiento y abrió un periodo de reflexión para el futbolista.

En el AC Milan encontró el escenario para recuperar confianza. Después de no tener minutos en las primeras jornadas de la Serie A, fue ganando protagonismo con Ruben Amorim. Marcó ante Lecce, Udinese, Inter y Genoa, y volvió a mostrar esa capacidad para aparecer en zonas peligrosas y resolver jugadas cerca del área.

Sus cifras no son menores: cuatro goles y una asistencia en 551 minutos de liga. Más que el volumen de participación, destaca su eficacia: tres de sus anotaciones llegaron en sus últimos cuatro encuentros del campeonato italiano.

La jerarquía de Pulisic puede cambiar el ataque de Estados Unidos

Estados Unidos no llega a esta serie dependiendo exclusivamente de su máxima figura. Durante septiembre y octubre ganó los cuatro amistosos que disputó en casa, con un balance de 12 goles a favor y tres en contra, incluso sin Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun.

Pero una eliminatoria oficial plantea exigencias diferentes. Ante un rival como Haití, que puede replegarse y buscar transiciones rápidas, la capacidad del atacante del Milan para recibir entre líneas, encarar y atacar el área puede abrir espacios para sus compañeros.

La lesión de Gio Reyna también aumenta la importancia de encontrar soluciones creativas. Pulisic puede ocupar posiciones interiores y aprovechar la movilidad de Balogun, mientras otros mediocampistas llegan desde segunda línea. Su presencia obliga al adversario a prestar atención a una amenaza individual que puede modificar la estructura defensiva.

Cavan Sullivan encuentra en Pulisic un referente para crecer

Uno de los momentos más interesantes de esta convocatoria será el encuentro entre Pulisic y Cavan Sullivan. El delantero del Philadelphia Union, de apenas 17 años, rompió el récord de precocidad goleadora del USMNT al marcar contra México el pasado 3 de octubre.

Sullivan llega además después de firmar un doblete ante Toronto FC en el cierre de la temporada regular de la MLS. Su crecimiento ha despertado expectativas y su futuro está vinculado al Manchester City, pero todavía necesita experiencia para consolidarse en la selección mayor.

Estados Unidos recibirá a Haití el sábado 14 de noviembre en Miami y disputará la vuelta el martes 17 en Cincinnati. Para Pulisic, la serie representa una oportunidad de recuperar protagonismo con su selección. Para los jóvenes, será una ocasión de aprender de un futbolista que conoce el peso de vestir esa camiseta y la exigencia de responder en los partidos importantes.

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