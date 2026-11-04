Resultados Elecciones EE. UU. 2026: el país se rinde ante el tsunami demócrata

Los demócratas controlarán la Cámara y el Senado desde enero de 2027

James Talarico hizo historia: al Senado de Texas. Foto por RONALDO SCHEMIDT / AFP.

Las señales de alerta comenzaron casi al instante de comenzar el conteo de votos, luego de las 6 pm horario del Este (ET) en Estados Unidos. De pronto, parece que los estadounidenses están dando un claro mensaje al presidente Trump. El más claro de todos: Texas, un estado donde ningún demócrata ganaba un cargo estatal desde 1994, amaneció este miércoles con una gobernadora latina electa y un senador demócrata. Fue la imagen más contundente de una noche en la que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, y voltearon cinco gubernaturas en estados que Donald Trump ganó en 2024.

Los resultados de las elecciones de medio término del 3 de noviembre redibujan el mapa del poder en Washington. A partir de enero de 2027, el presidente Trump gobernará sus últimos dos años con un Congreso en manos de la oposición, que podrá frenar su agenda legislativa y tomar el control de las comisiones.

El costo de vida marcó la elección. Antes de los comicios, el 84% de los votantes lo consideraba uno de los temas más importantes para su voto, según una encuesta del AP-NORC Center de la Universidad de Chicago, y la aprobación del presidente había caído a 30%, de acuerdo con el Pew Research Center.

Senado: los demócratas dan vuelta siete escaños

La AP proyectó a las 11:46 de la noche del martes (ET) que los demócratas recuperarían el control del Senado, con el triunfo de Josh Turek en Iowa. Con las contiendas proyectadas por la agencia hasta la mañana del miércoles, el partido suma 54 de los 100 escaños, frente a 44 de los republicanos.

El golpe más simbólico llegó desde Texas. El legislador estatal James Talarico derrotó al fiscal general Ken Paxton y se convertirá en el primer demócrata en representar al estado en el Senado desde 1988.

El partido también ganó terreno en estados donde la competencia parecía cuesta arriba. En Kansas, Adam Hamilton se quedó con un escaño que los republicanos controlaban desde hace décadas. En Carolina del Sur, la pediatra Annie Andrews venció a la senadora Darline Graham, designada para el cargo tras la muerte de su hermano, Lindsey Graham, en julio. Ningún demócrata ganaba una elección al Senado en ese estado desde 1998.

En Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown regresará a Washington dos años después de perder su escaño, tras vencer al senador republicano Jon Husted en la elección especial para completar el periodo de JD Vance. En Maine, Troy Jackson puso fin a la carrera de Susan Collins, una de las republicanas más moderadas del Senado, quien reconoció su derrota en la madrugada.

Completan la lista Carolina del Norte, donde el exgobernador demócrata Roy Cooper ganó el escaño que deja el republicano Thom Tillis, e Iowa, donde Josh Turek se impuso a la republicana Ashley Hinson.

Los demócratas, además, retuvieron los escaños que defendían en territorio competido. Jon Ossoff ganó la reelección en Georgia; Peggy Flanagan se impuso en Minnesota y Chris Pappas en New Hampshire. En Michigan, Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán en la historia del país.

Florida fue la excepción: la senadora republicana Ashley Moody conservó su escaño frente a la demócrata Angie Nixon.

Cámara de Representantes: Jeffries, en línea para presidirla

AP también ha proyectado que los demócratas obtendrán la mayoría en la Cámara de Representantes, para la que se necesitan 218 escaños. Según el conteo de la agencia, el partido sumaba 228 escaños frente a 139 de los republicanos, con 68 contiendas aún sin definir la mañana del miércoles.

Con el triunfo, el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, de Nueva York, quien también ganó su reelección, quedaría en posición de convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara.

Parte de esa mayoría se construyó en distritos con fuerte presencia latina. En el sur de Texas, Bobby Pulido derrotó a la republicana Monica De La Cruz en el distrito 15, que Trump ganó por cerca de 18 puntos en 2024. En Colorado, Manny Rutinel recuperó el distrito 8, de mayoría hispana, al vencer al republicano Gabe Evans.

En Iowa, los demócratas se quedaron con tres de los cuatro distritos del estado, y en Carolina del Norte, Jamie Ager ganó el distrito 11, que no tenía un representante demócrata desde 2010.

La sorpresa: Texas elige a Gina Hinojosa, su primera gobernadora latina

Es la primera vez en 16 años que el Partido Demócrata será mayoría entre los gobernadores del país. Ahora mismo, los datos de AP los ubican a cargo de 28 gubernaturas, frente a solo 20 de los republicanos.

La sorpresa de la noche fue Gina Hinojosa. La legisladora estatal derrotó a Greg Abbott, quien buscaba un cuarto periodo, a pesar de que la campaña del gobernador la superó cerca de cinco a uno en gasto publicitario. Hinojosa será la primera latina en gobernar Texas y la primera demócrata electa al cargo desde 1990.

En Nevada, el fiscal general Aaron Ford venció al gobernador Joe Lombardo y será el primer gobernador afroamericano del estado. En Georgia, Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afroamericana electa gobernadora en EE.UU. Amy Acton ganó Ohio frente a Vivek Ramaswamy, y Rob Sand se impuso en Iowa al republicano Zach Lahn.

En California, Xavier Becerra venció a Steve Hilton y será el primer latino electo gobernador del estado. En Nueva York, Kathy Hochul ganó la reelección frente a Bruce Blakeman; con Adrienne Adams como vicegobernadora, el estado tendrá por primera vez un liderazgo ejecutivo integrado solo por mujeres.

Los demócratas retuvieron también Arizona, con Katie Hobbs; Michigan, con Jocelyn Benson; Pensilvania, con Josh Shapiro; Wisconsin, con David Crowley, y Massachusetts y Maryland, con Maura Healey y Wes Moore.

En Florida, se impuso el republicano Byron Donalds frente al demócrata David Jolly, aunque sólo por dos puntos porcentuales de diferencia.

El voto latino apoyó a los demócratas

Dos años después del giro hacia Trump, el electorado latino volvió a inclinarse por los demócratas. El 60% de los votantes hispanos apoyó a candidatos demócratas a la Cámara, frente al 51% que votó por Kamala Harris en 2024, según la encuesta de salida de NBC News.

En Texas, Talarico obtuvo el 64% del voto latino y abrió una ventaja de casi 50 puntos en el condado fronterizo de Webb.

La temática migratoria también estuvo presente. Una encuesta de NBC News y Telemundo publicada en octubre encontró que más de una cuarta parte de los votantes latinos conoce a alguien detenido o deportado en los últimos dos años. En un sondeo de The New York Times/Siena, el 17% dijo que él o alguien cercano consideró no votar en persona por temor a operativos de ICE.

Las carreras que faltan por definir

En el Senado, Alaska y Mississippi siguen sin ganador. En Mississippi, la diferencia entre los candidatos era de apenas unas decenas de votos. Alaska usa votación por orden de preferencia, un sistema que puede retrasar el resultado final varios días.

En la Cámara, decenas de distritos continúan en conteo, muchos en estados del oeste como California, donde el escrutinio suele extenderse.

Sin embargo, ninguno de estos resultados cambia el control del Congreso, pero sí definirá el tamaño de la nueva mayoría demócrata.

Qué cambia en Washington

Con ambas cámaras a su disposición, los demócratas decidirán qué proyectos llegan a votación y encabezarán las comisiones del Congreso. El presidente conserva su poder de veto, y la nueva mayoría no tendría los votos para anularlo sin apoyo republicano.

“Contra todo pronóstico, los demócratas hemos ganado el Senado”, dijo el líder de la minoría, Chuck Schumer. Del lado republicano, varios candidatos reconocieron su derrota. Husted agradeció a los votantes de Ohio y Tillis felicitó a Cooper por su triunfo en Carolina del Norte.

El nuevo Congreso tomará posesión en enero de 2027. Los gobernadores electos asumirán sus cargos ese mismo mes, según el calendario de cada estado.

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