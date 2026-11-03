América no gana en casa: Sequía sin triunfos en su estadio desde agosto

Las Águilas no consiguen una victoria en el Estadio Banorte desde agosto. Los problemas para romper bloques defensivos explican la racha

América necesita volver a ganar en casa en liguilla | Claro Sports

El América de Guillermo Almada atraviesa una sequía de triunfos como local en el Apertura 2026 de la Liga MX. Aunque el equipo se mantiene en la parte alta de la clasificación, con 29 puntos peleando el liderato con Chivas y Cruz Azul y con la ofensiva más productiva del campeonato, el Estadio Banorte dejó de ser una garantía.

La última victoria azulcrema en ese escenario ocurrió el 29 de agosto, con un 2-0 de América sobre Puebla. Desde entonces, las Águilas acumularon seis partidos consecutivos sin ganar ante su público, una tendencia que enciende las alarmas justo antes de la liguilla que sigue definiendo sus últimos invitados.

El contraste resulta llamativo: América ha marcado 36 goles en el torneo, pero le ha costado convertir su dominio territorial en victorias cuando juega en la capital y también llama la atención la racha de América con seis partidos en los que recibe el primer gol del encuentro y debe remontar.

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En sus ocho compromisos como local consiguió 13 de los 24 puntos posibles, producto de tres triunfos, cuatro empates y una derrota. El problema ya no es una mala noche aislada, sino una dificultad que varios rivales han sabido aprovechar.

El fortín que se derrumbó: la racha negativa del América ante su público

Agosto había dejado motivos para el optimismo. América goleó 3-0 a Santos Laguna y Atlético de San Luis, antes de vencer 2-0 a Puebla. Sin embargo, el panorama cambió en septiembre, cuando Cruz Azul se impuso 4-3 en el Clásico Joven, después de tomar una ventaja de tres goles al descanso.

Chivas también encontró espacios para hacer daño y llegó a ponerse 2-0 arriba, aunque el encuentro terminó empatado. Más adelante, Monterrey rescató un 1-1 y el cuadro de los Tuzos Pachuca consiguió una victoria de 2-1 que terminó con el invicto azulcrema en casa.

La secuencia más reciente tampoco ofreció alivio. Tijuana empató 1-1 y Toluca repitió el resultado 2-2 el 31 de octubre, con Henry Martín rescatando un punto mediante un penal en el tiempo agregado. Tres partidos consecutivos en el Estadio Banorte, ningún triunfo.

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Presión de cara a Liguilla: la urgencia de recuperar la fortaleza de local

América ya terminó sus compromisos de fase regular en el Estadio Banorte. Sus dos partidos restantes serán como visitante: frente a Pumas, en la jornada 16, y ante Tigres, en la última fecha. Por lo tanto, no volverá a jugar en casa hasta los cuartos de final.

Ahí está el verdadero desafío. Si termina entre los primeros lugares, tendrá la posibilidad de cerrar sus eliminatorias como local, pero esa ventaja pierde valor si no consigue resolver los partidos en su propio estadio.

Almada necesita alternativas para abrir defensas cerradas: mayor profundidad por las bandas, mejores centros para Henry Martín o Miguel Borja dependiendo de quién sea elegido como centro delantero, y más precisión en los disparos de media distancia. También será indispensable evitar que los rivales golpeen primero.

La ofensiva azulcrema tiene argumentos para competir por el título. Ahora debe demostrar que puede convertirlos en resultados también ante su afición. En la liguilla, recuperar el Estadio Banorte podría ser tan importante como llegar con una buena posición en la tabla.

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