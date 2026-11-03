AEK Athens vs. Real Madrid: horario y canales para ver la Champions League en vivo

Real Madrid visita al AEK con la mira en su cuarta victoria en Champions. Conoce dónde ver el partido en Estados Unidos

Mbappé buscará sentenciar el partido | ANDER GILLENEA / AFP

El Real Madrid visita al AEK de Atenas este miércoles 4 de noviembre con una cuenta perfecta en la Champions League y un objetivo concreto para la cuarta jornada de la fase de liga. El equipo de José Mourinho suma tres victorias en tres partidos y busca otros tres puntos para reforzar su posición entre los ocho primeros, las plazas que dan acceso directo a los octavos de final.

La cita en el Allwyn Arena llega en medio de una exigente serie de compromisos fuera de casa. Los blancos vienen de derrotar al Barcelona por 1-2 en el Camp Nou y al Racing por 0-3 en El Sardinero. Después del viaje a Grecia, les espera el Valencia en Mestalla. Ese calendario explica los cambios que prepara Mourinho para repartir minutos sin perder competitividad.

¿A qué hora juega el Real Madrid contra el AEK de Atenas?

El partido entre AEK y Real Madrid se disputará este miércoles 4 de noviembre en el Allwyn Arena, en Nea Filadelfia, dentro del área de Atenas. El encuentro forma parte de la cuarta jornada de la Champions League 2026-27, que marca la mitad del recorrido de cada equipo en esta fase de liga.

Estos son los horarios para las principales zonas de Estados Unidos.

Este, a las 12.45 p. m.

Centro, a las 11.45 a. m.

Pacífico, a las 9.45 a. m.

El horario corresponde al primer turno de partidos del miércoles. Para la afición madridista en la costa oeste, la jornada europea comenzará desde la mañana, mientras que los seguidores de la costa este podrán ver el duelo cerca del mediodía.

¿Dónde ver AEK vs. Real Madrid en vivo desde Estados Unidos?

El partido entre AEK de Atenas vs. Real Madrid tendrá transmisión en vivo en Estados Unidos como es costumbre en cada jornada de la UEFA Champions League. Los aficionados podrán seguirlo a través de estas opciones.

Paramount+ (inglés): La plataforma ofrecerá el encuentro por streaming desde su aplicación y sitio web.

La plataforma ofrecerá el encuentro por streaming desde su aplicación y sitio web. TUDN USA (español): El canal transmitirá el partido por televisión para los usuarios cuyo paquete incluya esta señal.

El canal transmitirá el partido por televisión para los usuarios cuyo paquete incluya esta señal. UniMás (español): La cadena también ofrecerá el encuentro en su programación para Estados Unidos. La disponibilidad dependerá de la localidad y del proveedor de televisión.

¿Cómo llega el Real Madrid y qué cambios prepara Mourinho?

Mourinho afronta la visita a Atenas con dos ausencias importantes por descanso. Aurélien Tchouaméni y Arda Güler no entraron en la convocatoria después de su participación en la victoria frente al Racing. La decisión abre espacio para ajustes en el centro del campo y forma parte del reparto de cargas que el entrenador anunció antes del viaje.

Federico Valverde regresa a la lista tras perderse el encuentro de Santander. Su vuelta amplía las opciones del técnico, que también cuenta con Eduardo Camavinga entre las alternativas para el mediocampo. En defensa, Denzel Dumfries, Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger figuran entre los futbolistas con posibilidades de recibir una oportunidad, aunque Mourinho aún debe confirmar el once.

Vinícius también está disponible para este compromiso europeo, ya que su sanción corresponde a LaLiga. Su presencia ofrece otra opción para el ataque en un encuentro en el que el Madrid necesita mantener su nivel pese a las modificaciones.

¿Qué necesita el Real Madrid para acercarse a los octavos de la Champions League?

Una victoria elevaría al Real Madrid de nueve a 12 puntos y prolongaría su pleno de triunfos. El equipo llega a esta jornada con tres victorias consecutivas en la competición, una base favorable para pelear por la clasificación directa a los octavos de final.

El formato exige terminar entre los ocho primeros al cierre de las ocho jornadas para evitar la ronda de eliminación previa. Por eso, el resultado de Atenas tendrá valor más allá de mantener el récord perfecto. Cada punto cuenta para una clasificación que solo quedará definida al final de la fase de liga.

Mourinho subrayó esa diferencia antes del encuentro. Considera que su equipo está cerca de asegurar un puesto en el playoff, pero todavía lejos de garantizar el pase directo a octavos. Frente a un AEK fuerte como local, el Madrid buscará dar otro paso sin confundir su buen inicio con una clasificación resuelta.

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