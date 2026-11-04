Josh Turek, el paralímpico que llegó al Senado de Estados Unidos

Nació con espina bífida, superó 21 cirugías y conquistó tres medallas en los Juegos Paralímpicos. Ahora inicia una nueva etapa en la política de Iowa

Turek se retiró del básquetbol tras Tokio 2020 / Scott Olson / Getty Images via AFP

Josh Turek pasó de representar a Estados Unidos en las canchas de básquetbol en silla de ruedas a prepararse para ocupar un lugar en el Senado. El demócrata de 47 años ganó las elecciones del 3 de noviembre de 2026 en Iowa, donde derrotó a la republicana Ashley Hinson y consiguió el escaño que dejará vacante Joni Ernst. Su victoria marca un nuevo capítulo en una trayectoria que combina deporte paralímpico, superación personal y servicio público.

Aunque su nombre se hizo conocido por sus resultados deportivos, la historia de Turek comenzó mucho antes de sus primeros Juegos Paralímpicos. Nació en Council Bluffs, Iowa, con espina bífida, una condición congénita que afecta el desarrollo de la columna vertebral y la médula espinal. Desde pequeño, utiliza silla de ruedas y tuvo que afrontar numerosas intervenciones médicas.

Para cuando cumplió 12 años, ya había pasado por 21 cirugías. En medio de las dificultades de su infancia, encontró en el deporte una oportunidad para relacionarse con otros jóvenes y desarrollar sus capacidades.

El campamento que cambió su vida

El acercamiento de Josh Turek al básquetbol en silla de ruedas se dio en su adolescencia, al participar en un campamento de deportes adaptados en Omaha, Nebraska, cerca de su ciudad natal. Allí tuvo la oportunidad de probar diferentes disciplinas, entre ellas el tenis, el atletismo y el baloncesto. Esta última terminó por convertirse en su gran pasión.

Aunque ya sentía interés por el básquetbol porque veía jugar a sus hermanos, no había encontrado una modalidad que le permitiera competir en condiciones similares a las de otros jóvenes con discapacidad. Pero ese campamento le abrió las puertas para practicar, de manera formal, el deporte que lo atrapó desde temprana edad.

Su talento lo llevó a incorporarse a los Nebraska Red Dawgs, un equipo de Omaha, antes de continuar su formación deportiva en la Universidad Estatal del Suroeste de Minnesota. Allí destacó como uno de los máximos anotadores en la historia del programa universitario. Posteriormente, también jugó profesionalmente en Europa y consiguió un lugar en la selección estadounidense de baloncesto en silla de ruedas.

Tres medallas en cuatro Juegos Paralímpicos

La carrera internacional de Turek comenzó en 2004, cuando representó a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos de Atenas. Aquella primera experiencia terminó con un séptimo lugar, pero fue el inicio de una trayectoria que lo convertiría en uno de los deportistas destacados del baloncesto adaptado estadounidense.

Su camino hacia las medallas tuvo varios obstáculos. Después de Atenas, quedó fuera de la selección nacional en seis ocasiones. Sin embargo, continuó compitiendo y trabajando para recuperar su lugar. La recompensa llegó en Londres 2012, donde consiguió su primera medalla paralímpica con el bronce.

Cuatro años después, alcanzó la cima en Río 2016, donde Estados Unidos conquistó la medalla de oro. Turek volvió a subir a lo más alto del podio en Tokio 2020. Así cerró su participación paralímpica con tres medallas: dos de oro y una de bronce en cuatro ediciones.

Su trayectoria también recibió reconocimiento fuera de las duelas. En 2023 ingresó al Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas de Estados Unidos. Su legado deportivo quedó asociado tanto a sus resultados internacionales como a su participación en el crecimiento del deporte adaptado.

De una victoria por seis votos al Senado

Después de conquistar el oro en Tokio, Turek decidió cerrar su etapa como deportista de alto rendimiento y trasladar su experiencia al terreno político. En 2022 se presentó como candidato a la Cámara de Representantes de Iowa por el distrito de su ciudad natal, ganando por apenas seis votos.

La experiencia le permitió construir una carrera política y obtener la reelección en 2024. Durante ese periodo, defendió iniciativas relacionadas con las familias trabajadoras, la accesibilidad y la atención médica. También desarrolló una imagen de legislador dispuesto a buscar acuerdos con integrantes de otros partidos.

En las elecciones del 3 de noviembre derrotó a Ashley Hinson, representante republicana en el Congreso, y recuperó para los demócratas un escaño que estaba en manos del Partido Republicano. Este triunfo ha convertido a Turek en el primer demócrata elegido para el Senado por Iowa desde 2008, cuando Tom Harkin, quien desempeñó un papel importante en la aprobación de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA), consiguió su última victoria electoral para la Cámara alta.

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