Julián Quiñones va por el récord de Hugo Sánchez: ¿cuántos goles necesita?

El delantero del Al-Qadsiah atraviesa un año goleador histórico y amenaza una marca de Hugo Sánchez que permanece vigente desde 1989

Quiñones aún tendrá partidos para superar a Hugo / Carl de Souza / AFP

Julián Quiñones está cada vez más cerca de escribir su nombre junto al de Hugo Sánchez en la historia del futbol mexicano. El delantero del Al-Qadsiah alcanzó los 40 goles en 2026 y tiene en la mira un registro que el histórico atacante consiguió hace 37 años con el Real Madrid.

La cifra no es menor. Hugo Sánchez anotó 43 tantos durante el año calendario de 1989, una marca que se mantiene como referencia para los futbolistas mexicanos. Ahora, Quiñones tiene la posibilidad de alcanzarla e, incluso, dejarla atrás antes de que termine diciembre.

¿Cuántos goles necesita Julián Quiñones para rebasar a Hugo Sánchez?

La cuenta es sencilla: tres anotaciones más para igualar a Hugo Sánchez y cuatro para superarlo. Con 44 tantos, el atacante nacido en Colombia y naturalizado mexicano establecería un nuevo registro en esta comparación histórica.

Quiñones llegó a los 40 goles después de firmar un doblete en la contundente victoria del Al-Qadsiah por 5-0 frente al Al-Gharafa, en la Champions League de Asia. Su actuación volvió a ponerlo en el centro de la conversación y alimentó las expectativas sobre lo que puede conseguir en el cierre de 2026.

Un aspecto importante de esta comparación es que se toman en cuenta los goles del 1 de enero al 31 de diciembre, no los conseguidos durante una temporada futbolística. Por eso, el recuento de Quiñones contempla sus anotaciones con el Al-Qadsiah y la Selección Mexicana a lo largo del año.

El registro de Hugo Sánchez corresponde a 1989, cuando el delantero mexicano vivía uno de sus mejores momentos con el Real Madrid. Su capacidad goleadora en España lo convirtió en una de las grandes figuras del futbol internacional y dejó una referencia que ahora Quiñones intenta superar.

Los mexicanos a los que Quiñones ya dejó atrás

Con sus 40 anotaciones, Julián también entró en una disputa histórica con otros delanteros mexicanos que consiguieron cifras destacadas en un mismo año calendario. Incluso, antes del Mundial 2026, Javier Aguirre señaló que el futbolista nacido en Colombia comparte similitudes con el Pentapichichi.

De acuerdo con el recuento que lo coloca detrás de Hugo Sánchez, Quiñones superó los registros de Santiago Giménez, con 39 goles en 2023; Carlos Vela, con 38 en 2019; y Raúl Jiménez, con 36 en 2019. Javier ‘Chicharito’ Hernández aparece también en esa comparación, con 28 tantos en 2015.

El cierre de 2026, clave para Quiñones

El calendario todavía ofrece oportunidades para que el atacante mexicano siga aumentando su cuenta. Cada gol lo acerca a una marca que durante casi cuatro décadas ha representado un desafío para los futbolistas nacionales.

Quiñones no solo persigue un récord individual. También busca consolidar un año extraordinario entre su actividad con el Al-Qadsiah y sus compromisos internacionales con México. Si consigue cuatro anotaciones más antes del 31 de diciembre, podrá presumir un registro superior al de uno de los delanteros más importantes en la historia del país.

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