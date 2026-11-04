Yordan Álvarez vs. Junior Caminero: el duelo latino por el MVP de la Liga Americana 2026

Yordan Álvarez y Junior Caminero buscan el MVP de la Liga Americana y aspiran a romper seis años sin un ganador latino

Yordan Álvarez se perfila como favorito al MVP | ALEX SLITZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Yordan Álvarez y Junior Caminero tienen argumentos de sobra para conquistar el MVP de la Liga Americana de 2026. El cubano de los Houston Astros y el dominicano de los Tampa Bay Rays integran la terna de finalistas junto con Bobby Witt Jr., de los Kansas City Royals, tras dos temporadas que los colocaron entre los bateadores más productivos del circuito. Álvarez llega con ventaja por su dominio ofensivo, mientras Caminero suma poder, presencia diaria en la tercera base y protagonismo en el mejor equipo de la liga.

Ambos también tienen sobre sus hombros la posibilidad de devolver el reconocimiento a manos de un latino. El último que lo consiguió fue el cubano José Abreu, quien obtuvo el premio en 2020 con los Chicago White Sox. Desde entonces, Shohei Ohtani y Aaron Judge se repartieron las cinco ediciones siguientes.

La espera terminará el próximo 12 de noviembre, cuando MLB Network anuncie a los ganadores del MVP de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Para Álvarez y Caminero, la cita ofrece la oportunidad de obtener el primer premio de Jugador Más Valioso de sus carreras, aunque Witt Jr. conserva argumentos propios dentro de la votación.

¿Qué números respaldan a Yordan Álvarez para ganar el MVP?

La candidatura de Álvarez parte de una combinación difícil de alcanzar. El bateador de Houston conquistó el título de bateo de la Liga Americana con promedio de .316 y conectó 42 jonrones, además de impulsar 106 carreras. Los cuadrangulares y las remolcadas marcaron nuevos récords personales. Su producción unió contacto y poder durante una campaña que lo convirtió en la principal referencia ofensiva del circuito.

Su ventaja también aparece en estadísticas que explican cuánto aportó en cada turno. Encabezó la Americana en porcentaje de embasado con .432, slugging con .601 y OPS con 1.033. Este último indicador suma la capacidad para alcanzar las bases y la producción de extrabases. Álvarez, además, lideró la liga con 341 bases totales, 109 boletos y 77 extrabases.

Los boletos refuerzan otro punto a su favor. Su aporte no dependió exclusivamente del batazo largo. La disciplina le permitió llegar a las bases de forma constante y mantener presión sobre los lanzadores. De esas 109 bases por bolas, 33 llegaron por decisión intencional del rival, una cifra que estableció un récord para los Astros.

Su temporada también dejó una referencia histórica. Desde 1970, solo Álvarez, Aaron Judge y Miguel Cabrera han ganado el título de bateo de la Americana con al menos 40 jonrones. Ese equilibrio entre promedio y potencia sostiene su condición de favorito, aunque su función principal como bateador designado deja espacio para el debate sobre el aporte defensivo de sus competidores.

¿Por qué Junior Caminero puede ganar el MVP de la Liga Americana?

Caminero terminó con 42 cuadrangulares, la misma cantidad que Álvarez, y 101 carreras impulsadas. A sus 23 años, registró promedio de .276, porcentaje de embasado de .360 y slugging de .524, para un OPS de .884. También consiguió su segunda selección consecutiva al Juego de Estrellas y avanzó desde el noveno puesto de la votación del MVP de 2025 hasta su primera aparición entre los tres finalistas.

Uno de sus mayores progresos apareció en la selección de pitcheos. El dominicano casi duplicó sus boletos respecto a 2025 y elevó su porcentaje de embasado desde .311 hasta .360, sin perder su capacidad para sacar la pelota del parque. Esa mejora amplió su influencia ofensiva y añadió una razón de peso para tomar en serio su candidatura.

La disponibilidad representa otra de sus fortalezas. Caminero abrió los 162 partidos de la temporada regular en la tercera base. Esa carga diaria, junto con las mejoras defensivas que mostró durante el año, distingue su expediente del de Álvarez, cuyo trabajo se concentró principalmente en el puesto de designado.

El contexto colectivo también favorece al dominicano. Tampa Bay terminó con 98 victorias, conquistó el Este de la Americana y logró el mejor récord del circuito. Caminero ocupó un papel central en ese equipo. Su presencia entre los finalistas ya garantiza la mejor posición de un jugador de los Rays en la historia de la votación del MVP, por encima de los sextos lugares de Evan Longoria y Yandy Díaz.

Anuncio del ganador del MVP

MLB Network dará a conocer a los ganadores de ambas ligas el 12 de noviembre, con cobertura a partir de las 7 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Álvarez, Caminero y Witt Jr. conocerán entonces el resultado de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica.

Para los dos representantes latinos, el antecedente más reciente sigue en 2020. José Abreu ganó aquella edición con los White Sox tras una temporada recortada a 60 juegos. Después llegaron los premios de Ohtani en 2021 y 2023, y los de Judge en 2022, 2024 y 2025.

Álvarez tiene a su favor el título de bateo y el liderazgo en las principales categorías ofensivas. Caminero presenta 42 jonrones, una mayor disciplina y 162 aperturas en la tercera base del mejor equipo de la Americana. Esos méritos colocan el MVP al alcance de dos latinos que aspiran a cerrar una espera de seis años.

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