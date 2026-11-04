HEAP en Nueva York: cómo solicitar la ayuda de hasta 990 dólares para calefacción

El programa estatal abrió su temporada 2026-2027 y ofrece apoyo económico a familias de bajos ingresos para cubrir los gastos de energía durante el invierno

Ya puedes aplicar para el beneficio de HEAP / Shutterstock

Las familias de bajos ingresos que viven en Nueva York ya pueden solicitar ayuda para pagar la calefacción de sus hogares. Desde el 2 de noviembre de 2026, está abierto el Programa de Asistencia para la Energía del Hogar (HEAP), que contempla beneficios base de hasta 990 dólares para determinados hogares y apoyos adicionales, según sus necesidades.

El programa, administrado por el estado de Nueva York, busca reducir la carga económica que representan los gastos de calefacción durante los meses más fríos. Para esta temporada 2026-2027, las autoridades también anunciaron ayudas que pueden alcanzar los 1,086 dólares, dependiendo de las circunstancias de cada familia.

¿Quién puede solicitar HEAP y cuánto dinero puede recibir?

La elegibilidad depende de varios factores: los ingresos brutos, el número de personas que viven en el hogar, el combustible utilizado para calentar la vivienda y la presencia de integrantes vulnerables, como adultos mayores, niños pequeños o personas con discapacidad.

Como referencia, una familia de cuatro integrantes puede cumplir el requisito de ingresos con hasta 6,852 dólares brutos mensuales, equivalentes a 82,230 dólares anuales. Sin embargo, alcanzar ese límite no garantiza automáticamente la aprobación, ya que también deben cumplirse las demás condiciones del programa.

Los beneficios regulares para esta temporada varían según la fuente de calefacción. Los hogares que utilizan gasóleo, queroseno o propano pueden recibir 990 dólares, mientras que quienes se calientan con leña, pellets o carbón pueden obtener 700 dólares. Ambos montos representan aumentos respecto a la temporada anterior: 90 y 65 dólares, respectivamente.

Es importante tener en cuenta que los 990 dólares corresponden al beneficio base para determinados hogares, no a una cantidad fija para todos los solicitantes ni al máximo absoluto. Además, cada hogar puede recibir un beneficio regular de HEAP por temporada, sujeto a la evaluación de su elegibilidad.

Cómo solicitar la ayuda de HEAP en Nueva York

Los residentes pueden presentar su solicitud por internet, correo o en persona. El procedimiento cambia según el lugar donde vivan. En la ciudad de Nueva York, el trámite digital se realiza mediante ACCESS HRA, donde también es posible consultar el estado de la solicitud y enviar documentos adicionales.

Quienes viven fuera de los cinco distritos de Nueva York pueden utilizar myBenefits.ny.gov o acudir al departamento de servicios sociales de su condado. También pueden consultar los requisitos y las opciones disponibles en el portal oficial de HEAP.

Antes de iniciar el trámite, conviene reunir los documentos necesarios: comprobante de domicilio, identificación de los integrantes del hogar, comprobantes recientes de ingresos y una factura de combustible o servicios. Si la calefacción está incluida en el alquiler, puede solicitarse una declaración del propietario que lo confirme. Las personas que correspondan también deben presentar documentación de discapacidad.

En Nueva York, quienes envíen su solicitud por correo pueden hacerlo a esta dirección: Home Energy Assistance Program/HEAP, P.O. Box 1401, Church Street Station, New York, NY 10008. Para solicitar formularios u orientación sobre el proceso, está disponible el teléfono 718-557-1399.

¿Hasta cuándo se puede solicitar HEAP?

Los beneficios se distribuyen por orden de llegada, por lo que las autoridades recomiendan presentar la solicitud lo antes posible. El anuncio de apertura del programa no establece una fecha única de cierre, de modo que esperar podría reducir las posibilidades de recibir asistencia antes de que se agoten los fondos disponibles.

Además del beneficio regular, Nueva York ofrece una ayuda de emergencia para hogares que enfrentan el riesgo de quedarse sin combustible o sufrir la interrupción de sus servicios de energía. Las solicitudes para este apoyo adicional comenzarán el 4 de enero de 2027.

Quienes necesiten más orientación para completar el trámite, pueden comunicarse con NY Connects al 1-800-342-9871 o acudir a su oficina local de servicios para personas mayores. Consultar los requisitos y preparar los documentos con anticipación puede facilitar el acceso a esta ayuda para pagar la calefacción durante el invierno.

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