Pochettino le gana a Colombia: Santiago Castañeda elige jugar con EE.UU.

El mediocampista de raíces colombianas recibió el llamado de Mauricio Pochettino tras destacar en Alemania

Santiago Castañeda fue llamado por EE.UU. | Claro Sports

La selección de Estados Unidos que se prepara para su próximo duelo de la Concacaf Nations League le ganó una batalla importante a Colombia por uno de los jóvenes mediocampistas con mayor proyección del fútbol norteamericano.

Se trata de Santiago Castañeda, futbolista del SC Paderborn alemán, recibió la convocatoria del entrenador del selectivo norteamericano, Mauricio Pochettino, para representar al Team USA en los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Haití.

El llamado representa un movimiento estratégico para las barras y las estrellas, mientras jugadores como Alejandro Zendejas quedan fuera de los llamados, se incorpora a un jugador de 21 años con experiencia en Europa y raíces familiares colombianas.

La disputa tenía un componente especial: Castañeda nació en Florida, pero sus padres son originarios de Colombia. Durante buena parte de su desarrollo mantuvo abiertas las posibilidades de representar a cualquiera de los dos países. Sin embargo, la oportunidad de trabajar con Pochettino terminó colocando a Estados Unidos en una posición privilegiada.

La llamada de Pochettino: el proyecto que convenció a Castañeda

Nacido el 13 de noviembre de 2004 en Tampa, Florida, Santiago Castañeda construyó una trayectoria diferente a la de otros futbolistas estadounidenses. Comenzó su formación en Tampa Bay United y posteriormente pasó por Florida Premier FC, mientras combinaba el fútbol con sus estudios en Tampa Preparatory School.

En 2022 llegó a la academia de Tampa Bay Rowdies, donde comenzó a entrenar con el primer equipo. Aunque tenía encaminada una oportunidad para jugar fútbol universitario con Michigan, una prueba en Alemania cambió sus planes.

El MSV Duisburg le ofreció su primer contrato profesional en 2023 y, después de destacar en la tercera división alemana, el SC Paderborn apostó por sus condiciones en julio de 2024.

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Su crecimiento fue importante. Se convirtió en titular habitual, acumuló más de 2,000 minutos durante la campaña 2024-25 y participó en el ascenso del Paderborn a la Bundesliga en 2026. Su físico, capacidad de recuperación y disciplina táctica llamaron la atención de los responsables de las selecciones nacionales.

Con 1.88 metros de estatura, Castañeda puede desempeñarse como mediocampista defensivo o volante mixto. Precisamente esas características explican el interés de Pochettino, quien busca ampliar sus alternativas en una zona fundamental para el funcionamiento del equipo.

El pulso con Colombia: por qué la Federación Colombiana lo tenía en la mira

La conexión de Castañeda con Colombia va mucho más allá de sus apellidos. Su padre, Carlos, nació en Medellín y jugó profesionalmente en el fútbol colombiano, mientras que su madre es originaria de Cali. Además, durante su infancia y adolescencia viajaba cada verano al país sudamericano.

El propio futbolista había reconocido que sentía un vínculo con ambas naciones y que esperaba una oportunidad para definir su futuro internacional.

La diferencia llegó con el llamado de Estados Unidos. Pochettino incluyó al mediocampista en una convocatoria de 25 futbolistas, donde también aparecen figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun.

Para Colombia, el seguimiento a un jugador con experiencia europea representa una oportunidad que ahora deberá reconsiderar. Para Estados Unidos, en cambio, significa incorporar juventud, presencia física y conocimiento del fútbol alemán a su proyecto.

Lista completa de convocados de Estados Unidos a la Nations League

La convocatoria de Pochettino combina futbolistas consolidados y jóvenes con proyección. Estos son los 25 elegidos:

Porteros

Matt Freese (New York City FC).

Diego Kochen (Lyngby BK).

Brian Schwake (Nashville SC).

Defensas

Reed Baker-Whiting (Nashville SC).

George Campbell (West Bromwich Albion).

Sergiño Dest (PSV Eindhoven).

Alex Freeman (Villarreal CF).

Neil Pierre (Philadelphia Union).

Bryan Reynolds (Stade Rennais).

Chris Richards (Crystal Palace).

Antonee Robinson (Fulham FC).

Auston Trusty (Celtic FC).

Mediocampistas

Tyler Adams (AFC Bournemouth).

Mathis Albert (Borussia Dortmund).

Sebastian Berhalter (Middlesbrough FC).

Santiago Castañeda (SC Paderborn).

Weston McKennie (Juventus FC).

Adri Mehmeti (New York Red Bulls).

Gio Reyna (RC Strasbourg).

Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Delanteros

Folarin Balogun (AS Monaco).

Justin Ellis (Orlando City SC).

Julian Hall (New York Red Bulls).

Christian Pulisic (AC Milan).

Cavan Sullivan (Philadelphia Union).

La apuesta de Pochettino por Castañeda va más allá de una convocatoria. El entrenador busca fortalecer el relevo generacional de Estados Unidos con futbolistas que ya compiten en escenarios exigentes. Ahora, el mediocampista tendrá la oportunidad de demostrar que puede ganarse un lugar entre las figuras del USMNT.

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