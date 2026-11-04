“Tengo el poder del veto”: La advertencia de Donald Trump al nuevo Congreso tras las elecciones

Donald Trump está seguro de que su presidencia es una de las mejores de la historia, y que si él hubiera estado en las boletas, hubiera arrasado

Trump no cree que haya perdido tanto en las elecciones. Foto: Shutterstock

Las primeras declaraciones del presidente Donald Trump al enterarse de los resultados sobre el Congreso fue: “Tengo el poder del veto”.

Tras la victoria de los demócratas, Trump ofreció su primera entrevista luego de concluir las elecciones de mitad de mandato del martes. Durante una transmisión en vivo a Fox News, dijo: “Me enviarán cosas descabelladas y las vetaré”, dijo Trump. “Y después de un par de meses de vetos, saldrán y dirán: ‘¿Cómo podemos hacer esto?’ Y trabajaremos juntos”.

“Saben, tengo muchos amigos que son demócratas, aunque no lo crean. Ya he hablado con algunos de ellos”, dijo Trump. Agregó que ya había tenido la oportunidad de conversar con varios miembros demócratas del Congreso y que otros estaban esperando para llamarlo en las próximas horas.

Con esta postura, el mandatario busca dejar en claro el equilibrio de poderes que regirá la dinámica legislativa en Washington durante los próximos dos años de su mandato.

Trump sobre el Partido Republicano: decepcionante

Para Trump, el desempeño de su partido no fue el mejor, ya que cree que los votantes estadounidenses basaron su opinión en el aumento del precio de la gasolina que a la campaña militar contra Irán en sí.

“No creo que sea la guerra, Bret, creo que es el precio de la gasolina”, le dijo Trump al presentador Bret Baier. “La gente está de acuerdo con lo que estoy haciendo con Irán, pero probablemente no estaban dispuestos a asumir la consecuencia a corto plazo de pagar más por la gasolina”.

Afirmó estar “sorprendido” porque pensó que “les iría mejor. Tuvimos mítines increíbles. Tuvimos alrededor de 30″. Asimismo, a Trump simplemente no le gustaban y no lograron motivar a los votantes:

“No les gustaban los candidatos, y algunos de los candidatos que yo apoyaba me atacaron, y no les gustó que me atacaran”, dijo Trump.

“Y yo no estaba en la papeleta. Si hubiera estado en la papeleta, se habrían marchado”, añadió.

Trump sobre los demócratas: “Lucharon con ahínco”

Aunque tuvo una decepción con el Partido Republicano, Trump elogió el trabajo realizado por los demócratas en esta contienda decisiva.

“Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo. Lucharon con ahínco. No me gusta considerarlo una derrota”, añadió. “Estar en la papeleta electoral es diferente a no estarlo”.

Te puede interesar: