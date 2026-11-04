Las primeras veces que dejó la elección de 2026: la primera gobernadora hispana de Texas, el primer senador musulmán y más votaciones históricas

Las urnas dejaron triunfos sin precedentes que cambiará la representación en las gobernaciones, el Senado y el Congreso

Gina Hinojosa hizo historia en Texas | RONALDO SCHEMIDT / AFP

Las elecciones de mitad de mandato de 2026 dejaron una larga lista de hitos en la historia política de Estados Unidos. Los resultados abrieron paso a mujeres, latinos, líderes indígenas y candidatos de distintas comunidades que, por primera vez, alcanzaron gubernaturas y escaños en el Congreso federal.

Entre los triunfos destacan el de Gina Hinojosa, quien se convirtió en la primera gobernadora hispana electa de Texas, y el de Abdul El-Sayed, el primer musulmán que llegará al Senado federal. La jornada también dejó precedentes para la representación de las mujeres y las comunidades negras e indígenas en los gobiernos estatales.

Estas primeras veces tienen alcances distintos. Algunas cambiaron la historia de un estado y otras establecieron precedentes nacionales. Los resultados del 3 de noviembre anticipan una nueva composición de los gobiernos y del Congreso, con representantes de comunidades que hasta ahora no habían ocupado esos espacios de poder.

Los hitos latinos que dejaron las elecciones

Texas eligió a la primera gobernadora hispana de su historia. Gina Hinojosa, representante estatal por Austin, derrotó al republicano Greg Abbott e impidió que consiguiera un cuarto mandato consecutivo. Su victoria también puso fin a más de tres décadas de control republicano de la gubernatura.

Hinojosa llegará al cargo en enero de 2027 como la primera demócrata que encabeza el estado desde que Ann Richards dejó el puesto en 1995. El resultado abrió una nueva etapa política en Texas, uno de los estados con mayor población hispana del país.

California también sumó un precedente para la comunidad latina con Xavier Becerra, quien ganó la elección para suceder a Gavin Newsom. El exsecretario de Salud y Servicios Humanos se convertirá en el primer gobernador latino del estado en la era moderna. Antes de su paso por el Gobierno federal, Becerra ocupó un escaño en la Cámara de Representantes y ejerció como fiscal general de California.

En Nebraska, Denise Powell ganó el segundo distrito y se convirtió en la primera persona hispana que el estado elige para el Congreso federal. La demócrata derrotó al republicano Brinker Harding en la contienda por el escaño que dejó Don Bacon.

El sur de Texas aportó otro resultado destacado, aunque no corresponde a una primera vez histórica. Bobby Pulido, cantante de música tejana y ganador del Latin Grammy, derrotó a la congresista republicana Monica De La Cruz en el distrito 15. El triunfo del demócrata trasladará una carrera conocida por los escenarios a la Cámara de Representantes.

Gobernaciones que hicieron historia en las midterms

Deb Haaland ganó en Nuevo México y se convertirá en la primera mujer nativa americana que ocupa una gubernatura en Estados Unidos. Integrante de Laguna Pueblo, Haaland ya había marcado precedentes como una de las dos primeras mujeres indígenas electas al Congreso en 2018 y como la primera persona indígena al frente de una secretaría del gabinete presidencial.

En Georgia, Keisha Lance Bottoms alcanzó tres hitos con una sola victoria. Será la primera mujer, primer persona de color y primera mujer afroamericana que encabece un gobierno estatal en todo el país. La exalcaldesa de Atlanta llegará a la gubernatura con experiencia al frente de la ciudad más poblada de Georgia.

Otras tres contiendas abrieron gubernaturas a mujeres por primera vez mediante el voto. Amy Acton ganó en Ohio, Amy Klobuchar triunfó en Minnesota y Marsha Blackburn consiguió la victoria en Tennessee. En el caso de Acton, el hito corresponde a la primera mujer que gana una elección para ese cargo en Ohio.

Aaron Ford y David Crowley también hicieron historia como los primeros gobernadores negros electos de Nevada y Wisconsin, respectivamente. Sus triunfos se suman a los de Bottoms en Georgia, Byron Donalds en Florida y Wes Moore, quien logró la reelección en Maryland. En total, cinco candidatos negros ganaron gubernaturas en esta jornada y coincidirán al frente de sus estados durante el próximo periodo.

New York eligió por primera vez una fórmula integrada solo por mujeres para la gubernatura y la vicegubernatura. Kathy Hochul consiguió la reelección junto con Adrienne Adams, quien será la primera mujer negra que ocupe la vicegubernatura del estado.

Primeras veces en el Senado

Abdul El-Sayed ganó la contienda de Michigan y se convirtió en el primer musulmán electo al Senado de Estados Unidos. El médico y exfuncionario de salud pública derrotó al republicano Mike Rogers y ocupará el escaño que deja el demócrata Gary Peters tras su retiro. El alcance del resultado es nacional, no solo estatal.

Minnesota eligió a Peggy Flanagan como la primera mujer nativa americana que llegará al Senado. La vicegobernadora, integrante de la White Earth Band of Ojibwe, amplía la representación nativo americana en una cámara que nunca había contado con una mujer de ese origen.

Chris Pappas se convirtió en el primer hombre abiertamente gay electo al Senado en New Hampshire. Pappas llegará a la cámara alta después de cuatro mandatos como representante federal por su estado.

Annie Andrews ganó en Carolina del Sur y será la primera mujer que obtiene por elección popular uno de los escaños del estado en el Senado. La distinción importa porque separa a quienes acceden al puesto mediante un nombramiento de quienes consiguen el respaldo de los votantes.

Primeras veces en la Cámara de Representantes

Colorado eligió a Melat Kiros como la primera mujer de la generación Z que llegará al Congreso federal. La abogada de 29 años también será la primera mujer negra que represente al estado en la Cámara de Representantes, tras su victoria en el primer distrito. Su triunfo reúne un hito generacional y otro de representación estatal.

Claire Valdez ganó el séptimo distrito y se convirtió en la primera mujer nativa americana que el estado elige New York para el Congreso. La legisladora estatal dará el salto a la política federal después de un mandato en la Asamblea de New York.

Nueva Jersey eligió a Adam Hamawy como su primer representante musulmán en el Congreso. El cirujano y veterano del Ejército ganó el distrito 12. Su precedente corresponde a la delegación de New Jersey, a diferencia del hito nacional que Abdul El-Sayed alcanzó en el Senado.

Jeremy Moss completó la lista en Michigan con su victoria en el distrito 11. El senador estatal se convirtió en el primer hombre abiertamente gay que el estado elige para el Congreso federal y ocupará el escaño que dejó Haley Stevens tras su candidatura al Senado.

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