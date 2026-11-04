Tigres vs Cruz Azul: horario y dónde ver en EE.UU. a La Máquina buscando el liderato

La Máquina visita el Estadio Universitario en la Jornada 16 del Apertura 2026 con la mira puesta en el superliderato

Tigres y Cruz Azul se miden en contextos diferentes | Claro Sports

Cruz Azul visita a Tigres este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario de Nuevo León, en un partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX que está buscando sus últimos invitados a la liguilla.

Para los aficionados que siguen a La Máquina desde Estados Unidos, el encuentro podrá verse en vivo por FOX Deportes, con opciones de streaming a través de Fubo TV, Sling TV y los servicios digitales de FOX.

El compromiso llega en un momento importante para el conjunto celeste, que atraviesa una buena racha y mantiene sus aspiraciones de terminar la fase regular en lo más alto de la clasificación peleando el liderato con Chivas y América.

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Del otro lado estará un equipo de Tigres que necesita responder ante su público después de una campaña muy por debajo de las expectativas.

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Cruz Azul llega a San Nicolás de los Garza con cuatro victorias consecutivas y 29 puntos, los mismos que América y Guadalajara, sus acompañantes en la parte más alta de la tabla. Con el boleto directo a la Liguilla asegurado, el objetivo ahora es conseguir una posición privilegiada de cara a la fase final.

El equipo dirigido por Joel Huiqui sabe que sumar tres puntos en una cancha complicada podría marcar diferencias en la pelea por el superliderato. Además, el calendario le tiene reservado un enfrentamiento directo contra Chivas en la última jornada, por lo que llegar a ese compromiso con posibilidades de terminar como líder sería un impulso importante.

La situación de los felinos es completamente distinta. La derrota de Tigres por 3-0 ante Pachuca en la fecha anterior dejó al conjunto universitario sin posibilidades matemáticas de disputar el título. Con apenas 15 unidades y ubicado en el decimoquinto puesto, el equipo felino también vio terminar una histórica racha de clasificaciones consecutivas a la fase final que mantenía desde 2014.

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Sin embargo, despedirse de su afición con una victoria en el último partido como local del año es una motivación suficiente. Para Cruz Azul, el desafío será evitar que la necesidad de Tigres se convierta en un obstáculo para sus aspiraciones.

Horarios del Tigres vs Cruz Azul: A qué hora sintonizar el partido en Estados Unidos

Para quienes viven en Estados Unidos, estos son los horarios correspondientes al sábado 7 de noviembre:

5:00 PM (PT).

7:00 PM (CT)

8:00 PM (ET)

Canales y streaming: Dónde ver el Tigres vs Cruz Azul en vivo

La transmisión del partido en Estados Unidos estará a cargo de FOX Deportes, cadena que cuenta con los derechos para televisar los encuentros de Tigres como local en territorio estadounidense.

Quienes prefieran seguir el fútbol desde una computadora, teléfono o televisor inteligente también tendrán alternativas digitales:

Fubo TV: permite seguir FOX Deportes en vivo mediante los paquetes que incluyen canales deportivos y programación en español.

permite seguir FOX Deportes en vivo mediante los paquetes que incluyen canales deportivos y programación en español. Sling TV: ofrece acceso a la señal mediante su paquete complementario Sling Latino.

ofrece acceso a la señal mediante su paquete complementario Sling Latino. FOX Sports App y FOXSports.com: permiten acceder a la transmisión en directo al autenticar la cuenta con las credenciales de un proveedor de televisión participante.

Cruz Azul tendrá una cita importante en Nuevo León, mientras sus seguidores en Estados Unidos podrán acompañarlo desde casa. Tres puntos podrían acercar a La Máquina al objetivo de cerrar la fase regular como superlíder del Apertura 2026.

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