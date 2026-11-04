Del campo a la política: figuras del deporte que ganaron y perdieron en las elecciones de EE.UU.

Exjugadores de la NFL, estrellas de MLB, un campeón paralímpico y una periodista deportiva buscaron trasladar su popularidad a la política estadounidense

Teixeira cambió el bate por la política / Jim Mcisaac / Getty Images via AFP

Las elecciones de medio término de 2026 en Estados Unidos no solo tuvieron figuras del medio artístico; también tuvieron protagonistas procedentes del mundo deportivo. Antiguos jugadores de la NFL, una figura de las Grandes Ligas, un campeón paralímpico, un entrenador de fútbol americano y una periodista deportiva compitieron por cargos públicos en distintas partes del país.

La jornada electoral dejó resultados contrastantes. Cuatro figuras consiguieron victorias en sus respectivas contiendas; sus historias muestran cómo el reconocimiento construido en los estadios y las transmisiones puede convertirse en un punto de partida para buscar espacio en la política.

Los ganadores: del fútbol americano y el béisbol al Congreso

Colin Allred fue uno de los nombres destacados de la jornada. El demócrata y exlinebacker de los Titans de Tennessee derrotó al republicano Patrick David Gillespie en el distrito 33 de Texas. Con este resultado, regresará a la Cámara de Representantes, donde ya ocupó un escaño entre 2019 y 2025. Su trayectoria combina el fútbol americano profesional con una carrera como abogado y político.

Mark Teixeira también consiguió una victoria electoral. El republicano y antiguo primera base de los Yankees de Nueva York derrotó por un margen estrecho a la demócrata Kristin Hook en el distrito 21 de Texas. Ocupará el escaño que deja Chip Roy. Durante sus 14 temporadas en las Grandes Ligas, conquistó la Serie Mundial de 2009 con Nueva York, uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Otro triunfo significativo fue el de Josh Turek en Iowa. El demócrata derrotó a la republicana Ashley Hinson y cambió de partido el escaño que deja la senadora Joni Ernst. Turek fue medallista paralímpico de básquetbol en silla de ruedas. Su llegada al Senado representa un salto desde las competiciones internacionales hasta uno de los espacios de mayor responsabilidad política en Estados Unidos.

Tommy Tuberville completó el grupo de ganadores. El senador republicano y antiguo entrenador derrotó al demócrata Doug Jones en la contienda por la gobernación de Alabama. Antes de entrar en la política, dirigió programas universitarios como Auburn, Ole Miss, Texas Tech y Cincinnati. Ahora dejará el Senado federal para asumir el Ejecutivo estatal.

Las derrotas: Michele Tafoya no llega al Senado

No todas las figuras relacionadas con el deporte consiguieron el respaldo de los votantes. Michele Tafoya, republicana y exreportera de campo de la NFL, perdió la contienda por el Senado de Minnesota frente a Peggy Flanagan, vicegobernadora demócrata del estado.

Tafoya construyó una reconocida trayectoria en el periodismo deportivo, especialmente por su trabajo en las transmisiones de fútbol americano profesional. Su candidatura buscaba trasladar esa experiencia mediática al terreno político, pero no consiguió los votos necesarios para llegar al Senado.

Jay Feely y la contienda que seguía pendiente en Arizona

El caso de Jay Feely requiere una distinción. El republicano y expateador de la NFL se encuentra detrás del demócrata Amish Shah en la contienda por el distrito 1 de Arizona.

Esta elección también presentó una conexión particular con el fútbol americano. Shah trabajó como médico de campo para los Jets de Nueva York durante parte de la etapa de Feely en el equipo. Así, dos candidatos con vínculos profesionales con la NFL terminaron enfrentándose en una contienda legislativa.

Los resultados dejaron cuatro victorias para figuras vinculadas al deporte y un par de derrotas confirmadas. Más allá de sus trayectorias individuales, estos personajes reflejan la creciente presencia de personalidades deportivas en la política estadounidense.

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