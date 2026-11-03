Penta va por un nuevo campeonato en WWE: cuándo y contra quién lucha en Crown Jewel

El mexicano buscará conquistar los títulos mundiales en parejas junto a Je’Von Evans, en un combate que también podría fortalecer su posición dentro de WWE

Penta buscará un triunfo en lucha de parejas / Ethan Miller/ Getty Images via AFP

Penta tendrá una nueva oportunidad de conquistar un campeonato en WWE. El luchador mexicano hará equipo con Je’Von Evans para enfrentar a Bron Breakker y Austin Theory, integrantes de The Vision, por el Campeonato Mundial en Parejas durante Crown Jewel 2026.

El combate se celebrará el sábado 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, y representa una oportunidad para que el mexicano sume otro logro a su trayectoria en la compañía. Del otro lado estarán los actuales campeones, quienes buscarán conservar los cinturones ante una dupla que llega con cuentas pendientes.

Cuándo y dónde ver Crown Jewel 2026 en Estados Unidos

El evento tendrá como escenario el ANB Arena de Riad. Para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos, WWE confirmó la transmisión en vivo a través de la aplicación de ESPN, con una suscripción a ESPN Unlimited.

Estos son los horarios de la cartelera principal en Estados Unidos:

Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026

sábado 7 de noviembre de 2026 Sede: ANB Arena, Riad, Arabia Saudita

ANB Arena, Riad, Arabia Saudita Horario: 12:00 p.m. (ET) / 11:00 a.m. CT / 9:00 a.m. PT

12:00 p.m. (ET) / 11:00 a.m. CT / 9:00 a.m. PT Transmisión en Estados Unidos: aplicación de ESPN con ESPN Unlimited

Estos horarios corresponden al inicio de la cartelera principal y no a una hora específica para la lucha de Penta. WWE todavía no ha confirmado el orden de presentación de todos los combates.

¿Cómo consiguió Penta la oportunidad por los campeonatos?

La rivalidad tomó fuerza durante el episodio de Raw del 26 de octubre. The Vision atacó a Penta y Je’Von Evans, lo que provocó que ambos buscaran una oportunidad para enfrentarse a Breakker y Theory por los cinturones.

MÁS INFORMACIÓN: La única vez que John Cena ganó Money in the Bank y su oportunidad por el título terminó en descalificación

El gerente general de Raw, Adam Pearce, terminó por concederles la lucha titular en Crown Jewel. Sin embargo, la tensión no desapareció. En el programa del 2 de noviembre, Penta, Evans y Dragon Lee cayeron ante Breakker, Theory y Bronson Reed, un resultado que añade presión a su siguiente enfrentamiento.

¿Qué significa este combate para la carrera de Penta?

Para el mexicano, conquistar el Campeonato Mundial en Parejas significaría sumar un nuevo título a su recorrido en WWE y demostrar que puede competir por campeonatos en distintas divisiones. También tendría un valor especial para Evans, quien buscará conseguir su primer campeonato dentro de la empresa.

Además, Penta llega a Crown Jewel con otro elemento que mantiene la atención sobre su futuro: el maletín Money in the Bank. No obstante, hay una diferencia importante. El contrato no está en juego durante este combate, por lo que una victoria junto a Evans no obligaría al mexicano a utilizarlo ni una derrota significaría perderlo.

Así, Penta tendrá dos caminos independientes para acercarse a la gloria en WWE: conquistar los campeonatos mundiales en parejas con Je’Von Evans y conservar la posibilidad de canjear su maletín por una oportunidad titular individual. Crown Jewel puede convertirse en una noche decisiva para el luchador mexicano.

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