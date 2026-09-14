El diésel en California supera los $8 el galón por primera vez, un récord histórico

Mientras el promedio nacional supera los $6 dólares por galón, California ya paga cerca de $8 dólares por su diésel.

El precio del diesel en California es el más alto de todo el país | Shutterstock

El precio del diésel en California acaba de registrar un nuevo récord histórico ubicarse en $8.09 dólares por galón, más del doble de lo que se pagaba hace un año en muchos puntos del estado. Mientras tanto, el promedio nacional de diésel superó por primera vez la barrera de los $6 dólares por galón, confirmando que la escalada no es solo un problema local.

Este incremento de precio se produce en medio de un mercado global de energía alcista con el petróleo que ha vuelto a coquetear con niveles superiores a los $100 dólares por barril, lo que encarece todos los destilados, incluido el diésel. A eso se suma la demanda constante del transporte de carga en Estados Unidos donde el diésel es el combustible de trabajo de la economía y cualquier problema de oferta se refleja casi de inmediato en el surtidor.

California Diesel Hits $8/Gal Average for First Time Ever — GasBuddy — NewsWire (@NewsWire_US) September 11, 2026

Estos precios ubican a California como el estado con el diésel más caro del país según las cifras más recientes de la Administración de Información de Energía. En algunas estaciones de servicio los surtidores han llegado incluso a marcar $9.999 dólares por galón.

Precio récord del diésel en California

De acuerdo con el seguimiento de precios de AAA y el gobierno federal, California registra hoy un promedio cercano a entre $7.76 y $8.09 dólares por galón de diésel, muy por encima de la media nacional y del resto de estados de la Costa Oeste. La diferencia con el promedio de Estados Unidos que ronda los $5.96 y $6.06 dólares por galón es de casi $2 dólares, una brecha que se mantiene semana tras semana y que coloca a la región en la parte alta del ranking de precios.

Este nuevo máximo llega después de meses de subidas constantes el diésel en California ha escalado más de 50% frente a los niveles de hace un año, mientras el resto del país también acumula aumentos de más de 60%. Para el conductor promedio la referencia de los $8 dólares por galón funciona como un umbral psicológico el aviso de que llenar el tanque será una operación mucho más costosa que cualquier registro reciente.

Cuánto paga un automovilista por llenar el tanque

La mayoría de los autos de pasajeros que circulan en Estados Unidos tienen tanques de combustible con capacidad entre 12 y 16 galones, según compilaciones de talleres y guías técnicas. Si se aplica ese rango al precio que hoy se ve en muchas estaciones de California el llenar el tanque podría costar entre $96 y $128 dólares.

Eso significa que un conductor que en 2025 podía llenar su vehículo por unos $50 o $60 dólares ahora tiene que destinar casi el doble de presupuesto para hacer exactamente el mismo trayecto diario. Para flotas de reparto, pequeños negocios y trabajadores que dependen del diésel la cuenta se multiplica en forma directa más gasto en combustible y menos margen para otras necesidades operativas.

Por qué el diésel es más caro en California

California arrastra desde hace años una estructura de costos que explica por qué sus combustibles son sistemáticamente más caros que en el resto del país. El estado tiene los impuestos y tasas sobre combustibles más altos de Estados Unidos con cargas que superan los 60 centavos por galón solo a nivel estatal además del impuesto federal. Sobre esa base fiscal operan programas climáticos como el sistema de cap and trade y el Low Carbon Fuel Standard, que añaden varios centavos más por galón en concepto de cumplimiento ambiental que terminan trasladándose al surtidor.

Hay además factores técnicos el estado exige un diésel y una gasolina de formulación especial más limpia que la mezcla estándar del resto del país lo que encarece el proceso de refinación y limita el número de refinerías capaces de producir esos combustibles. California funciona como una especie de isla energética sin grandes oleoductos que traigan combustibles desde otras regiones por lo que depende de sus propias refinerías y de cargamentos por barco que tardan semanas en llegar cuando hay un problema de suministro.

Con menos capacidad de refinación disponible que hace una década y una demanda estable de diésel para el transporte de mercancías cualquier parada de mantenimiento o fallo en una planta se traduce en subidas rápidas en el precio final al consumidor. En este contexto el shock global de diésel y la presión sobre las refinerías exportadoras han sido el detonante perfecto para que los precios en California tocaran niveles récord y empujaran hacia arriba el costo de moverse y trabajar en todo el estado.

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