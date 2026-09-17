Patrick Mahomes y las claves detrás de su sorprendente recuperación para volver a la NFL

Una cirugía temprana, rehabilitación personalizada, trabajo diario y una progresión controlada marcaron el camino de regreso del quarterback de los Chiefs

Mahomes tuvo una recuperación muy metódica / Jaime Squire / Getty Images via AFP

Patrick Mahomes afrontó una de las lesiones más delicadas de su carrera cuando sufrió rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del ligamento colateral lateral (LCL) de la rodilla izquierda el 14 de diciembre de 2025. Nueve meses después, el quarterback volvió a ser titular de los Kansas City Chiefs en el inicio de la temporada 2026.

Su regreso llegó 274 días después de la lesión, pero detrás de esa recuperación hubo mucho más que una simple fecha. La combinación de una cirugía temprana, la ausencia de daños adicionales importantes y un programa de rehabilitación diseñado específicamente para sus necesidades como quarterback permitió avanzar de forma progresiva sin convertir el proceso en una carrera contra el tiempo.

Una cirugía que marcó el comienzo

Mahomes fue operado aproximadamente 24 horas después de lesionarse por el doctor Dan Cooper, en Dallas. Los estudios posteriores a la lesión no detectaron daños en arterias, nervios, meniscos ni en la superficie articular, factores que pudieron haber complicado todavía más su recuperación.

El plazo inicial de recuperación rondaba los nueve y doce meses, aunque los Chiefs evitaron presentar esa cifra como una garantía. La prioridad era que Mahomes recuperara movilidad, fuerza y estabilidad antes de aumentar las exigencias sobre la rodilla.

La rehabilitación comenzó prácticamente de inmediato. En las primeras etapas, el objetivo no era correr ni lanzar, sino recuperar el rango de movimiento, controlar la inflamación y reconstruir progresivamente la fuerza de la pierna afectada.

Una recuperación diseñada para Mahomes

Julie Frymyer, preparadora física de los Chiefs que ya conocía el historial del quarterback, tuvo un papel central en el proceso. El trabajo se adaptó a los movimientos y exigencias particulares de Mahomes, en lugar de limitarse a seguir un calendario estándar para una lesión de LCA.

Mahomes llegó a dedicar varias horas al día a su recuperación, mientras mantenía el acondicionamiento del resto del cuerpo. Bobby Stroupe, su entrenador personal, trabajó paralelamente para preservar su fuerza, capacidad cardiovascular y musculatura mientras la rodilla avanzaba hacia las siguientes fases.

Otro elemento importante fue dividir el proceso en objetivos pequeños. El equipo médico evaluaba su evolución de manera constante y comunicaba los avances al cirujano antes de aumentar las cargas. Así, cada paso dependía de cómo respondía la rodilla y no únicamente de cuántos días habían pasado desde la operación.

El regreso al campo fue gradual

Cinco meses después de la cirugía, Mahomes comenzó a participar de manera limitada en las prácticas de primavera. Al principio realizó ejercicios individuales y sin contacto, mientras los Chiefs evitaban exponerlo a golpes o movimientos innecesarios.

Durante las OTAs, utilizó un jersey amarillo para identificarlo y reducir el riesgo de contacto. Posteriormente, su participación aumentó hasta recibir autorización para el campamento y hacer repeticiones con el primer equipo.

Al mismo tiempo, había que recuperar su capacidad de poder jugar como uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Mahomes necesitaba volver a desplazarse dentro de la bolsa, frenar, cambiar de dirección, apoyar la pierna izquierda, lanzar en movimiento y soportar la carga acumulada de los entrenamientos.

Por eso, su regreso no fue simplemente una cuestión de que el ligamento estuviera reparado. La última etapa consistió en comprobar que podía trasladar esa recuperación médica a situaciones propias del juego. Incluso después de recibir el alta, Mahomes contempló utilizar una rodillera como medida adicional de protección.

La constancia también fue parte del tratamiento

Mahomes ha explicado que mantener una rutina constante fue fundamental durante la rehabilitación. El trabajo de movilidad, fuerza y acondicionamiento ocupó buena parte de sus días, mientras herramientas de recuperación y monitoreo ayudaban a controlar la carga de entrenamiento y descanso.

También encontró motivación fuera del fútbol americano. Durante una etapa de la recuperación, contó que quería recuperar su capacidad para caminar antes que su hija Golden, que comenzaba a dar sus primeros pasos. Además, mantuvo contacto frecuente con Zach Ertz, quien atravesaba una recuperación similar, para compartir avances y mantenerse motivado.

El resultado fue un retorno en nueve meses que, más que responder a un único secreto, refleja la suma de varios factores exitosos. Para Mahomes, volver a tiempo no significó saltarse etapas, sino superar cada una de ellas hasta estar preparado para regresar al emparrillado y lo ha hecho de la mejor manera.

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