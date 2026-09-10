Seguro Social en EE.UU. 2027: estos cambios podrían modificar tus pagos y beneficios

El COLA, los límites de ingresos y el impuesto al Seguro Social marcarán diferencias para jubilados y trabajadores durante el próximo año

Todo dependerá del anuncio que se haga el 14 de octubre / Shutterstock

El Seguro Social en EE.UU. tendrá varios ajustes en 2027 que podrían cambiar cuánto reciben algunos beneficiarios y cuánto pagan ciertos trabajadores. El aumento por costo de vida, los límites de ingresos para quienes continúan trabajando y el tope salarial sujeto al impuesto del programa estarán entre los principales puntos que conviene revisar antes de que termine 2026.

La cifra más esperada llegará en unas semanas. La Administración del Seguro Social tiene previsto anunciar el COLA de 2027 el 14 próximo de octubre, pero desde ahora existen estimaciones sobre cuánto podría aumentar el pago mensual. Al mismo tiempo, bajo la legislación vigente, no existe un recorte de prestaciones programado para 2027.

Los cambios que debes tener en cuenta

El COLA podría aumentar los cheques

La estimación más reciente de The Senior Citizens League apunta a un COLA de aproximadamente 3.6% para 2027. Si se confirma, sería el mayor incremento desde 2023 y añadiría unos 70 dólares mensuales al beneficio promedio.

Como referencia, una persona que actualmente recibe unos 1,937.53 dólares al mes podría pasar a recibir aproximadamente 2,007.28 dólares, un incremento cercano a 69.75 dólares. Sin embargo, se trata de una proyección: el porcentaje definitivo se conocerá en octubre y el aumento en dólares dependerá de la cantidad que reciba cada beneficiario. El ajuste también alcanzará a quienes reciben prestaciones por discapacidad, sobrevivientes y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Medicare podría absorber parte del aumento

Un cheque más grande no necesariamente significa que todo el incremento termine directamente en tu cuenta. Quienes tienen Medicare, deberán considerar la prima de la Parte B, cuyo costo para 2027 todavía no se ha definido y podría reducir parte del aumento generado por el COLA.

El límite salarial sujeto al impuesto podría subir

En 2026, los salarios sujetos al impuesto del Seguro Social tienen un límite de 184,500 dólares. Para 2027, se estima que ese tope aumente a unos 190,200 dólares. Si se confirma, los trabajadores que superen el límite actual tendrían hasta 5,700 dólares adicionales de ingresos sujetos al impuesto, lo que podría representar alrededor de 353 dólares más en impuestos durante el año.

Quienes reciben beneficios y siguen trabajando tendrán nuevos límites

Las personas que cobran Seguro Social antes de alcanzar su edad de jubilación completa y continúan trabajando deben vigilar sus ingresos. El límite general, situado alrededor de 24,480 dólares en 2026, podría aumentar hasta aproximadamente 25,200 dólares en 2027.

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Existe otro umbral para quienes alcanzan su edad de jubilación completa durante 2027. Ese límite, cercano a 65,160 dólares en 2026, podría subir hasta unos 67,200 dólares. Superar estas cantidades no significa perder definitivamente los beneficios, ya que las reglas establecen cuánto puede retenerse temporalmente de las prestaciones mientras la persona continúa trabajando.

La edad de jubilación completa se mantiene en 67 años

El incremento gradual que llevó este límite hasta los 67 años ya terminó. Las personas nacidas en 1960 o después tienen una edad de jubilación completa de 67 años y quienes pertenecen a esas generaciones comenzarán a alcanzar esa edad en 2027.

Esto no significa que deban esperar hasta los 67 años para solicitar el Seguro Social. Es posible comenzar a recibir beneficios antes, aunque hacerlo generalmente implica un pago mensual menor de manera permanente.

No habrá un recorte programado para 2027

La situación financiera del Seguro Social continúa generando preocupación debido a las proyecciones sobre sus fondos fiduciarios. Sin embargo, esos problemas de largo plazo no significan que los beneficiarios deban esperar una reducción de sus pagos el próximo año. Bajo las reglas actuales, no hay un recorte de prestaciones previsto para 2027.

Las proyecciones financieras apuntan a posibles problemas futuros. Entre ellas está el posible agotamiento de las reservas del fondo de jubilación y sobrevivientes en 2032 si no se realizan cambios legislativos.

Por ahora, la fecha clave será el 14 de octubre de 2026, cuando se espera conocer el COLA oficial y otros parámetros que permitirán calcular con mayor precisión los cambios del próximo año. Hasta entonces, cifras como el aumento de 3.6%, el tope salarial de 190,200 dólares y el límite de ingresos de 25,200 dólares deben considerarse estimaciones.

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