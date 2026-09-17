El acuerdo de LeBron James con Polymarket valdría 15 millones al año, casi cuatro veces su salario con los 76ers

Polymarket cerró una alianza con LeBron James que no incluirá la promoción de pronósticos sobre partidos de la NBA.

LeBron será el nuevo embajador de Polymarket | Craig Barritt / Getty Images via AFP

LeBron James firmó un acuerdo de patrocinio millonario con la compañía de mercados de predicción, Polymarket. El contrato le reportará $15 millones de dólares al año, una cantidad que supera con amplitud lo que cobrará en su nueva etapa con los Philadelphia 76ers.

El contraste resulta difícil de ignorar. James percibirá alrededor de $3.9 millones por la temporada 2026-27 con Philadelphia, dentro de un contrato de dos años y cerca de $8 millones. Eso significa que el vínculo comercial con la plataforma de mercados de predicción vale casi cuatro veces más que su ingreso anual como jugador de la NBA.

Polymarket will pay LeBron James $15 million per year for his endorsement deal—more than three times as much as he'll make from the 76ers this season, sources told FOS.https://t.co/8jod5LfWHw pic.twitter.com/qhYfYlq9Vj — Front Office Sports (@FOS) September 16, 2026

No es un detalle menor en la carrera de un atleta que hace tiempo dejó de depender exclusivamente del baloncesto para construir su marca. LeBron llega a este acuerdo como una de las figuras deportivas con mayor alcance comercial del mundo, con una trayectoria que combina contratos publicitarios, producción de contenidos, inversiones y presencia permanente en la conversación pública.

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LeBron James cobrará $15 millones al año de Polymarket

Según información divulgada por Front Office Sports Polymarket pagará a LeBron James $15 millones anuales como parte de una relación de patrocinio que contempla publicaciones en redes sociales y otras piezas de contenido. Por ahora, no se ha informado la duración del acuerdo, aunque una fuente lo describió como una colaboración continua con varios compromisos promocionales.

El acuerdo convierte a James en una suerte de embajador comercial de la compañía. El contrato también tendría una limitación clara, ya que LeBron no promoverá mercados o pronósticos relacionados con partidos de la NBA.

La campaña se enfocaría en fútbol, de acuerdo con los reportes disponibles. Ese punto busca mantener distancia entre la figura de James como jugador activo y las dinámicas de predicción vinculadas directamente a la liga en la que compite.

Polymarket opera en el terreno de los mercados de predicción. Los usuarios compran y venden contratos basados en posibles resultados de eventos de actualidad, política, economía, entretenimiento y deportes. La expansión de estas plataformas ha abierto una nueva vía comercial para estrellas, equipos y empresas de contenido deportivo.

Cuánto ganará LeBron con Philadelphia

Los 76ers firmaron a James durante la pasada temporada baja con un contrato de dos años cercano a los $8 millones. Su salario proyectado para 2026-27 ronda los $3.8 millones o $3.9 millones, según la fuente y el desglose del acuerdo, mientras que la segunda campaña incluiría una opción de jugador.

La diferencia con Polymarket se acerca a los $11 millones en un solo año. En términos prácticos, LeBron ganará más dinero por representar a la plataforma que por jugar una temporada completa con Philadelphia.

Ese escenario habla del peso comercial de su nombre a los 41 años. El contrato con los Sixers tiene una dimensión deportiva, con Philadelphia sumando experiencia, liderazgo y una figura de alcance global. El acuerdo con Polymarket se mueve en una lógica distinta, la de una marca que busca posicionarse en una industria que sigue ganando visibilidad.

La firma también llega mientras la NBA mantiene reglas sobre el vínculo de sus jugadores con empresas de apuestas y mercados de predicción. La liga permite acuerdos de patrocinio de este tipo, aunque los jugadores tienen límites para invertir en compañías relacionadas. El comisionado Adam Silver indicó recientemente que un jugador no puede poseer más de 1 por ciento de participación en una empresa de mercados de predicción o apuestas.

Mercados de predicción bajo escrutinio

La llegada de LeBron a Polymarket ocurre en un momento de mayor atención sobre estas plataformas. La NBA, MLB, NHL y MLS siguen de cerca el crecimiento de los mercados de predicción deportivos, especialmente por las preguntas regulatorias, la protección de la integridad de las competencias y la diferencia entre estos productos y las apuestas deportivas tradicionales.

Polymarket y Kalshi han defendido que sus servicios operan como mercados regulados a nivel federal bajo supervisión de la Commodity Futures Trading Commission. Sin embargo, distintas autoridades estatales y organismos de juego han cuestionado su operación y han impulsado litigios o restricciones, entre ellos casos en Nevada.

En lo financiero, el nuevo acuerdo encaja con la dimensión que ha alcanzado su carrera. Forbes estima que James posee una fortuna cercana a $1,400 millones de dólares. Además, sus ganancias acumuladas dentro de la NBA ya superan los $500 millones antes de impuestos, con estimaciones recientes que ubican su ingreso salarial en cancha por encima de los $580 millones.

Su etapa con los 76ers tendrá la atención habitual de cualquier movimiento de LeBron en la NBA. Pero su contrato con Polymarket muestra otro dato de la industria actual. Para las máximas estrellas, la cancha sigue siendo el centro de su carrera, aunque el negocio alrededor de su nombre puede producir cifras todavía mayores.

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