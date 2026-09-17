El primer título de Kily González: el debut perfecto del nuevo técnico de Messi

El técnico tuvo que esperar dos décadas para volver a celebrar un campeonato y lo hizo a pocos días de haber tomado las riendas del Inter Miami

‘Kily’ conquistó su primer título como entrenador / Chandan Khanna / AFP

Cristian ‘Kily’ González no necesitó tiempo para dejar su primera huella en EE.UU. El argentino debutó como entrenador del Inter Miami con un trofeo bajo el brazo después de vencer 2-0 a Cruz Azul en la Campeones Cup 2026, en una noche en la que Lionel Messi volvió a ser decisivo y convirtió su gol número 100 con el club.

El escenario era poco habitual. González apenas había dirigido una práctica antes de afrontar su primer partido oficial al frente de las Garzas, pero el equipo respondió con orden y contundencia para conquistar por primera vez este torneo, que enfrenta al campeón de la MLS Cup con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

De esperar años a ser campeón en un partido

La última gran celebración de ‘Kily’ a nivel de clubes había llegado en la temporada 2005-06, cuando fue jugador del Inter de Milán que conquistó la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa. Han pasado 20 años desde aquella última vuelta olímpica hasta esta nueva celebración, ahora desde el banquillo.

Después de una carrera como jugador que incluyó a Valencia, equipo con el que también se coronó en varias ocasiones, e Inter de Milán, además de la selección argentina, González comenzó su trayectoria como entrenador en 2020 y pasó por Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense antes de dar el salto a la MLS.

Su primer partido oficial con Inter Miami también fue su primera consagración como técnico. Un solo encuentro bastó para inaugurar un palmarés que hasta ahora pertenecía exclusivamente a su etapa como futbolista.

Messi prometió el título y cumplió

El protagonista dentro de la cancha fue Messi. El argentino abrió el marcador al minuto 24 con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez y, en el tramo final, participó nuevamente en la jugada que terminó con el 2-0 de Casemiro. El primer gol, además, significó el número 100 del delantero con la camiseta de Inter Miami.

Después del partido, González reveló una frase que resume la conexión que comenzó a construir con su principal figura: “Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió”, algo que resulta llamativo debido al poco tiempo que tiene trabajando frente al equipo, pero que es sinónimo de la buena relación que existe entre ellos.

El reto apenas comienza para ‘Kily’

La obtención de la Campeones Cup resolvió el arranque del trabajo de ‘Kily’, pero no el desafío. González tendrá ahora que convertir esa respuesta inmediata en una identidad para un Inter Miami que venía mostrando problemas defensivos. Ante Cruz Azul, el equipo consiguió algo que no había logrado con regularidad: mantener su arco en cero y cerrar una final sin conceder goles.

El contexto también eleva la expectativa. Messi, Luis Suárez y otras figuras convierten a Inter Miami en uno de los proyectos más observados de la MLS, mientras González inicia su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina.

Ahora empieza la parte más exigente para González. Con los playoffs de la MLS cada vez más cerca, el técnico deberá transformar la respuesta puntual ante Cruz Azul en una estructura capaz de sostenerse durante partidos de mayor presión. El orden defensivo, la concentración para evitar goles evitables y el equilibrio cuando Messi y sus compañeros se vuelcan al ataque aparecen entre las tareas prioritarias. El título de la Campeones Cup ya está en las vitrinas; el siguiente desafío será conseguir que Inter Miami llegue a la postemporada con una versión más sólida y preparada para defender su corona de la MLS Cup.

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