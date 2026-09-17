Liga MX: lo que se juegan América, Chivas, Cruz Azul y Pumas en 90 minutos

La jornada 9 enfrenta al América y Chivas por la cima, mientras Cruz Azul y Pumas afrontan partidos clave para sostener sus objetivos

Los cuatro grandes tienen afición en Estados Unidos | Claro Sports

La jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX concentra el sábado 19 de septiembre buena parte de la atención en los llamados ‘Cuatro Grandes’: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.

Los cuatro llegan con necesidades distintas, pero con algo en común: sus partidos pueden modificar de manera importante el rumbo de su torneo. América y Chivas disputarán el Clásico Nacional por la cima de la tabla en la Liga MX.

Por su parte, Cruz Azul visitará a Monterrey después de perder la Campeones Cup ante Inter Miami y Pumas se jugará buena parte de la continuidad de Esteban Solari frente al Atlas.

En la parte alta, Guadalajara llega como líder con 17 puntos, seguido por Toluca y América, ambos con 16. La diferencia es que las Águilas tienen un partido pendiente ante Tijuana. Cruz Azul ocupa el cuarto puesto con 15 unidades, mientras Pumas aparece undécimo con 11.

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América y Chivas: la cima pasa por el Clásico Nacional

El partido de la noche tiene una recompensa inmediata para ambos. Una victoria de Chivas llevaría al equipo de Gabriel Milito a 20 puntos y ampliaría a cuatro unidades su ventaja sobre América. Un triunfo azulcrema, en cambio, pondría al conjunto de Guillermo Almada con 19 puntos y le permitiría tomar el liderato, además de mantener pendiente su encuentro ante Tijuana de la jornada 7.

Pero el contexto añade otra capa al enfrentamiento. América llega después de perder 4-3 ante Cruz Azul, resultado que rompió una defensa que había permitido solamente dos goles durante sus primeros seis partidos.

La presión alta de Almada quedó expuesta ante las transiciones rápidas y obligó al técnico a trabajar en los ajustes defensivos.

Chivas, por su parte, viene de golear 3-0 a Pumas y presume una estructura defensiva que solamente ha recibido seis goles en ocho encuentros. Milito también tiene un antecedente favorable: ganó los dos Clásicos Nacionales de Liga MX que ha dirigido.

Cruz Azul y Pumas: 90 minutos que pueden cambiarlo todo

Para Cruz Azul, el desafío es principalmente físico y clasificatorio. La Máquina llega a Monterrey menos de 72 horas después de enfrentar al Inter Miami en Florida y tras el 2-0 que le impidió conquistar la Campeones Cup. Aun así, cuenta con un dato favorable: suma cuatro victorias consecutivas como visitante ante Rayados.

Con 15 puntos, un triunfo permitiría a Cruz Azul llegar a 18 y fortalecer su presencia entre los cuatro primeros. Una derrota, sin embargo, podría hacerlo caer hasta el octavo lugar dependiendo de los demás resultados.

Pumas enfrenta una situación todavía más delicada. Los universitarios tienen 11 puntos, están fuera de la zona de clasificación y visitan a un Atlas que ocupa el noveno puesto con 13. Ganar significaría alcanzar 14 unidades y meterse provisionalmente en puestos de fase final; cualquier otro resultado mantendría al equipo en una posición incómoda y aumentaría la presión sobre Solari.

Así, los Cuatro Grandes llegan al sábado con objetivos diferentes: América y Chivas pelean por la cima; Cruz Azul busca resistir el desgaste y conservar su lugar entre los primeros cuatro; Pumas necesita reaccionar. Son cuatro historias dentro de una misma jornada, pero todas pueden cambiar en apenas 90 minutos.

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