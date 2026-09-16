Alerta de inundaciones repentinas en Arizona y disturbio tropical inusual frente a California

Para este 16 de septiembre hay un riesgo moderado de lluvias excesivas (nivel 3) en sectores del suroeste de EE.UU.

Meteorólogos aconsejan no conducir en agua acumulada. Foto: Yuichi Yamazaki / AFP

Arizona se mantiene bajo alerta de inundaciones repentinas por lluvias intensas, al tiempo que la humedad monzónica y un inusual disturbio tropical alimenta tormentas en el suroeste de Estados Unidos, incluyendo el Golfo de California.

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), para este miércoles hay un riesgo moderado de lluvias excesivas (nivel 3) en sectores de esas zonas, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones repentinas. El mismo nivel afecta a las montañas Sacramento de Nuevo México.

En Phoenix, la agencia federal mantiene una vigilancia de inundación hasta las 11:00 pm (PT) del miércoles, que contempla una alta probabilidad de lluvias y tormentas durante la jornada.

Por su parte, la humedad monzónica afecta una extensa zona del suroeste, con Arizona, Nuevo México y partes de Utah bajo amenaza de precipitaciones, capaces de generar corrientes rápidas en zonas desérticas.

Heavy to excessive rainfall on Wednesday could bring areas of flooding across parts of the central Plains into the Midwest, and Four Corners states. https://t.co/o5cxJlONPR pic.twitter.com/k5WM6O4pH4 — National Weather Service (@NWS) September 16, 2026

¿Qué es el disturbio tropical inusual del Golfo de California?

Según aclara el equipo de meteorólogos de FOX News, no se trata de un huracán ni tormenta tropical con nombre acercándose a Arizona.

El término “disturbio tropical” describe una región donde hay actividad de lluvias y tormentas eléctricas, pero que todavía no presenta necesariamente la organización necesaria para convertirse en un ciclón tropical.

En este sentido, el WPC identifica un disturbio robusto sobre el Golfo de California, desplazándose hacia el norte desde la región de Baja California. Su trayectoria prevista la lleva hacia el suroeste de Estados Unidos.

Su rareza o inusualidad está relacionada con las codiciones geográficas del Golfo de California: un corredor estrecho rodeado por tierra. Los sistemas tropicales que se organizan allí tienen poco margen para desarrollarse antes de interactuar con la península de Baja California o con territorio mexicano.

De hecho, un documento del NWS explica que las perturbaciones tropicales cerca del sur del Golfo pueden producir un “Gulf surge” o surgencia de humedad, que es capaz de transportar aire muy húmedo hacia los desiertos de Arizona y California, estado golpeado por más de 150 mini-temblores el fin de semana: qué está pasando.

Phoenix y el sur de Arizona están entre las zonas a vigilar

Phoenix se encuentra dentro del área donde las autoridades meteorológicas piden atención. El pronóstico del NWS contempla lluvias y tormentas durante buena parte del miércoles.

Tucson y otras comunidades del sur de Arizona también pueden experimentar tormentas capaces de producir acumulaciones importantes y en periodos breves. La oficina del NWS en Tucson mantiene una vigilancia de inundación para partes del sur del estado y advierte que la humedad persistente puede favorecer tormentas con lluvias localmente intensas.

Pero el WPC también contempla riesgo de lluvias excesivas en sectores de Nuevo México, con riesgo de precipitaciones intensas para los próximos días.

Para cualquier residente y viajero, la recomendación es consultar las alertas locales antes de salir. También evitar zonas bajas durante las tormentas y nunca conducir a través de agua acumulada. Recuerda además que la amenaza puede cambiar rápidamente de un sector a otro.

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