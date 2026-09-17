MLB Premio al Novato del Año 2026: quiénes son los favoritos

La recta final de MLB seis jugadores parten como favoritos al Novato del Año 2026 en sus respectivas ligas.

McGonigle suma 17 jonrones en la temporada | DUANE BURLESON / GETTY IMAGES VIA AFP

La carrera por el Novato del Año 2026 entra en su tramo decisivo con dos panoramas distintos en Grandes Ligas. Kevin McGonigle aparece como el nombre a seguir en la Liga Americana, mientras Sal Stewart ha tomado ventaja en la Nacional gracias a una producción ofensiva que ya lo coloca en registros poco frecuentes para un debutante.

Quedan pocos juegos de temporada regular y cada actuación puede influir en una votación que premia el impacto total. Los números tradicionales mantienen peso, aunque el aporte defensivo, el valor acumulado y la consistencia también explican por qué hay candidatos que siguen en la conversación incluso sin liderar los cuadrangulares o las carreras impulsadas.

La pelea de la Americana luce más apretada. La Nacional, en cambio, tiene a Stewart con una ventaja importante, aunque J.J. Wetherholt ya regresó de la lista de lesionados y Nolan McLean todavía cuenta con aperturas para reforzar su candidatura desde el montículo.

Candidatos al Novato del Año en la Liga Americana

1. Kevin McGonigle

El shortstop de los Tigers de Detroit, es el favorito del momento para llevarse el premio al Novato del Año de la Liga Americana. El infielder de 22 años ha sido mucho más que una revelación ofensiva. Se ha instalado entre los líderes de la liga en hits, boletos, carreras anotadas y porcentaje de embasado, con 17 jonrones, 12 bases robadas y una relación poco común entre disciplina y contacto, ya que suma un boleto más que ponches.

Su caso gana fuerza por la versatilidad defensiva. McGonigle ha respondido tanto en el campocorto como en la tercera base, algo que amplía su valor dentro del roster de Detroit. Además, ESPN lo coloca al frente de la carrera de novatos de la Americana mediante su índice AXE, una métrica que combina WAR, probabilidad de victoria añadida y otros indicadores de impacto.

2. Parker Messick

El abridor es el principal perseguidor desde Cleveland. El zurdo de los Guardians ha construido una temporada que incluso lo mantiene en la conversación por el Cy Young de la Liga Americana. Messick registra una efectividad de 2.57 en 30 aperturas, con 186 ponches en 178 1/3 innings, una carga de trabajo relevante para un pitcher que recién inicia su carrera en las Mayores.

Su presencia entre los mejores abridores de la liga cambia el tono de la votación, porque no se trata solo de una buena temporada de novato, sino de un pitcher que ha entregado volumen, consistencia y relevancia competitiva para Cleveland. ESPN lo ubica segundo entre los rookies del circuito y tercero en su tablero del Cy Young.

3. Chase DeLauter

El jardinero derecho, también de los Guardians, completa el grupo principal de candidatos en la Americana. El jardinero comenzó el año con fuerza y sigue sosteniendo una candidatura válida por su producción integral. DeLauter ha destacado con el bate y se ha consolidado como una pieza importante en el orden ofensivo de Cleveland, aunque el cierre de McGonigle y la campaña monticular de Messick le han dejado menos espacio en las proyecciones principales.

Su valor está en el perfil completo. DeLauter aporta contacto, disciplina, capacidad para producir extrabases y defensa desde los jardines. En una votación que considera todo el calendario, un cierre ofensivo fuerte todavía podría elevarlo entre los votantes de la BBWAA.

También conviene seguir a Payton Tolle, de Boston, y a Tristan Peters, de los White Sox, así como a Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto, quienes superaron los 30 jonrones en su estreno en MLB. La profundidad de la clase hace que McGonigle no pueda bajar el ritmo durante los últimos días.

Candidatos al Novato del Año en la Liga Nacional

1. Sal Stewart

El primera base es el candidato más fuerte de la Liga Nacional. El infielder de los Reds ha producido 31 jonrones y 107 carreras impulsadas, cifras que lo separan de buena parte de sus competidores en el cierre de calendario. También suma 15 robos y ha tenido participación en las esquinas del cuadro, además de algunas apariciones en segunda base.

El dato que resume la dimensión de su temporada es que Stewart se convirtió en apenas el decimocuarto novato en alcanzar al menos 30 cuadrangulares y 100 impulsadas. Los precedentes históricos favorecen su candidatura, ya que los nueve rookies anteriores que lograron una campaña de 30 vuelacercas y 100 remolcadas desde que existe el premio terminaron ganando el Novato del Año de su liga.

No todo depende de las estadísticas de poder. Stewart tiene una valoración total inferior a otros candidatos debido a su aporte defensivo, pero la combinación de jonrones, producción con corredores en base, tiempo de juego y presencia constante en la alineación de Cincinnati lo sostiene como el jugador a vencer. Las cuotas recientes también reflejan esa distancia, con Stewart como amplio favorito.

2. J.J. Wetherholt

El segunda base de los Cardinals ha disputado 130 juegos con 17 jonrones, 48 impulsadas, 88 carreras anotadas y 14 robos. Su línea ofensiva de .242/.343/.370 no compite directamente con la potencia de Stewart, aunque su capacidad para embasarse, correr las bases y defender le ha permitido liderar a este grupo en WAR.

Wetherholt regresó recientemente tras perderse más de dos semanas por tendinitis en la muñeca derecha. Esa ausencia redujo su margen para cerrar con fuerza. El punto central será cuánto peso dan los votantes a su defensa y a su valor integral frente a la producción de poder de Stewart.

3. Nolan McLean

El abridor completa el grupo principal desde los Mets. El derecho registra marca de 11-9, efectividad de 3.24, WHIP de 1.18 y 184 ponches en 166 2/3 innings. Son números de abridor confiable en una rotación que necesitó estabilidad durante la temporada, y todavía tendría dos salidas para fortalecer su expediente.

McLean no parte con la ventaja de Stewart ni cuenta con el mismo valor acumulado de Wetherholt, pero los lanzadores que sostienen una rotación competitiva suelen recibir consideración seria al final de la votación. También hay que mirar a Carson Benge, compañero de McLean en Nueva York, y a Logan Henderson, de Milwaukee, entre los nombres que pueden recibir votos en una Nacional con varios novatos productivos.

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Pelea hasta el último juego de la temporada

La votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América considera el trabajo acumulado durante la temporada en su conjunto, no solo las últimas series. Aun así, el cierre suele pesar en la percepción final de los candidatos, especialmente cuando existen jugadores con argumentos estadísticos diferentes.

La última parte de septiembre definirá si McGonigle y Stewart consolidan su condición de favoritos o si Messick, DeLauter, Wetherholt y McLean generan suficiente impulso para modificar una carrera que todavía tiene espacio para cambios.

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