MLS: partidos que no te puedes perder este fin de semana y dónde verlos en español

La MLS entra en una etapa decisiva con duelos clave por los playoffs y opciones de seguir toda la jornada en español desde EE. UU.

Nashville SC busca sostener su lugar en la cima | ELSA | Getty Images vía AFP

La MLS 2026 llega al fin de semana con 15 partidos que pueden mover de manera importante la pelea por los puetos de playoffs con equipos que están muy cerca, así como el liderato y los puestos de Wild Card.

La jornada comienza el viernes con el Hudson River Derby, un partido que enfrenta a New York City FC y New York Red Bulls en el Yankee Stadium. No es solamente una rivalidad local: ambos necesitan puntos para mantenerse en la pelea por la postemporada.

El sábado concentra la mayor parte de la acción y tiene varios encuentros que merecen atención especial. New England Revolution recibe a Orlando City, donde Antoine Griezmann buscará volver a ser decisivo. Más tarde, Nashville SC pondrá a prueba su sólida defensa frente al Chicago Fire de Robert Lewandowski.

También destaca el duelo entre San Jose Earthquakes y LAFC en Levi’s Stadium, escenario que recibirá a más de 60,000 aficionados. Además, FC Dallas y Austin FC protagonizarán otro capítulo de la rivalidad texana, mientras Minnesota United y LA Galaxy disputarán un encuentro con mucho en juego en la Conferencia Oeste.

Seis partidos que pueden cambiar la pelea por playoffs

Entre todos los encuentros, hay seis que sobresalen por su impacto en la clasificación. New York City FC vs. New York Red Bulls enfrenta al octavo contra el décimo lugar del Este. Una victoria puede cambiar directamente la pelea por el comodín.

New England Revolution vs. Orlando City enfrenta a un equipo que busca conservar una posición privilegiada contra otro que necesita proteger su ventaja sobre los perseguidores.

En Nashville, el líder de la Conferencia Este recibe a Chicago Fire. El choque tiene un atractivo especial por el enfrentamiento entre la mejor defensa del torneo y el ataque encabezado por Lewandowski.

En el Oeste, San Jose vs. LAFC, Minnesota vs. LA Galaxy y FC Dallas vs. Austin tienen ingredientes suficientes para convertirse en los partidos más importantes del sábado.

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El domingo llegará el turno de Inter Miami vs. San Diego FC. Lionel Messi y compañía buscarán reencontrarse con la victoria, mientras San Diego intentará conservar su lugar en la zona de Wild Card.

Todos los horarios de la MLS y dónde verlos en español

Para los aficionados en Estados Unidos, estos son los 15 partidos de la jornada y sus horarios:

Viernes 18 de septiembre

New York City FC vs. New York Red Bulls – CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM

Sábado 19 de septiembre

CF Montréal vs. Columbus Crew – CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM

– CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM D.C. United vs. Charlotte FC – CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM

– CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM New England Revolution vs. Orlando City – CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM

– CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM San Jose Earthquakes vs. LAFC – CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM

– CT: 6:30 PM | ET: 7:30 PM | PT: 4:30 PM FC Dallas vs. Austin FC – CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM

– CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM Houston Dynamo vs. FC Cincinnati – CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM

– CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM Minnesota United vs. LA Galaxy – CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM

– CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union – CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM

– CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM St. Louis City vs. Toronto FC – CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM

– CT: 7:30 PM | ET: 8:30 PM | PT: 5:30 PM Colorado Rapids vs. Seattle Sounders – CT: 8:30 PM | ET: 9:30 PM | PT: 6:30 PM

– CT: 8:30 PM | ET: 9:30 PM | PT: 6:30 PM Nashville SC vs. Chicago Fire – CT: 8:30 PM | ET: 9:30 PM | PT: 6:30 PM

– CT: 8:30 PM | ET: 9:30 PM | PT: 6:30 PM Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps – CT: 8:30 PM | ET: 9:30 PM | PT: 6:30 PM

– CT: 8:30 PM | ET: 9:30 PM | PT: 6:30 PM Portland Timbers vs. Atlanta United – CT: 9:30 PM | ET: 10:30 PM | PT: 7:30 PM

Domingo 20 de septiembre

Inter Miami vs. San Diego FC – CT: 6:00 PM | ET: 7:00 PM | PT: 4:00 PM

Los 15 encuentros cuentan con MLS Season Pass en Apple TV y narración en español. Además, San Jose Earthquakes vs. LAFC también tendrá cobertura de FOX Deportes.

Para el público latino en Estados Unidos, será uno de esos fines de semana en los que conviene tener el calendario a la mano: la MLS ofrece fútbol prácticamente sin pausa y varios partidos pueden alterar la carrera hacia los playoffs.

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